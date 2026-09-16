Şimdiki Bilginle Okula Tekrar Dönsen Hangi Bölümü Okurdun?

Geçen yıllar sana tek bir şey öğretmiş: Bu hayatta her şey insanı ve toplumu anlamakla başlıyor! Empati yeteneğin, gözlem gücün ve insan ilişkilerindeki sezgilerin o kadar gelişmiş ki; şimdiki bilginle okula dönsen kesinlikle Sosyoloji, Psikoloji veya Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık seçerdin. Bireylerin davranış kodlarını çözmek, toplumsal dinamikleri analiz etmek ve en önemlisi bir insanın ya da toplumun hayatına dokunarak içsel tatmin yaşamak senin gerçek çağrın!