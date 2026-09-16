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Şimdiki Bilginle Okula Tekrar Dönsen Hangi Bölümü Okurdun?

etiket Şimdiki Bilginle Okula Tekrar Dönsen Hangi Bölümü Okurdun?

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Editörü
16.09.2026 - 19:46
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Kep atalı, diplomayı alalı ya da iş hayatına karışalı bir yıl olmuş olabilir... Peki, şimdiki tecrübenle 18 yaşına geri dönsen yine aynı bölümün kapısından içeri girer miydin, yoksa bambaşka bir kariyerin peşinden mi koşardın? Bugünkü aklınla aslında hangi üniversite bölümünü okuman gerektiğini söylüyoruz.

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1. Üniversiteye ilk gün adım attın, aklındaki en büyük şüphe ne olurdu?

2. Hayat motton nedir?

3. Okulda kulüp faaliyetlerine ve network kurmaya ağırlık verme oranın yüzde kaçtı?

4. Şimdiki aklın olsa ilk sınıftan itibaren start-up veya şirket kurmaya başlar mıydın?

5. Eski vize ve final haftalarını düşündüğünde, çalışma tarzın nasıldı?

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6. Şu anki aklınla bir üniversitede seni en çok heyecanlandıracak alan hangisi olurdu?

7. Arkadaşların dert yanarken sabaha kadar onları dinleyip psikolog gibi davranıyor musun?

8. Şu anki günlük hayatında seni en çok ne yoruyor?

Yeni Medya ve Gazetecilik

Senin olayının 'statik' işlerle hiç alakası yokmuş, bunu zamanla çok iyi anladın. Şimdiki bilginle okula dönsen; bilginin ışık hızında aktığı, gündemin saniye saniye değiştiği ve kitleleri yönlendirebileceğin bir alanda olmalıydın. Dijital dünyanın dinamiğini arkana alıp hikaye anlatıcılığı yapacağın Yeni Medya, Gazetecilik, Halkla İlişkiler veya Reklamcılık tam senlik.

Yönetim Bilişim Sistemleri

Hayat sana rasyonel olmayı, verimliliği ve doğru stratejinin her kapıyı açtığını öğretmiş. 'Keşke zamanında dünyayı daha analitik okusaydım' dediğini duyar gibiyiz. Bugünkü tecrübenle 18 yaşına dönsen hiç macera aramaz; hem teknolojiyi hem de iş dünyasını yönetebileceğin Yönetim Bilişim Sistemleri (YBS), Veri Analitiği, Ekonomi veya İşletme okurdun. Sistem kurmak, geleceğin dijital araçlarını yönetmek ve mantık süzgecinden çıkan kararlarla finansal güç elde etmek senin ruhunda var!

Felsefe ve Sanat Tarihi

Sen bu sistemin monoton çarkları arasında biraz sıkılmış, kalıplara sığamayan o yaratıcı ruhsun. Zihnindeki o derin sorulardan ve estetik arayışından kaçamamışsın. Şimdiki aklınla bir daha tercih yapacak olsan, popüler kültürün geçici rüzgarlarına hiç takılmadan doğrudan ruhunu ve zihnini besleyecek bir alana koşardın: Felsefe, Sanat Tarihi, Edebiyat veya Görsel Tasarım! Özgün fikirler üretmek, olayların perde arkasındaki felsefeyi kavramak ve dünyaya entelektüel bir derinlikten bakmak senin asıl alanın.

Sosyoloji ve Psikoloji

Geçen yıllar sana tek bir şey öğretmiş: Bu hayatta her şey insanı ve toplumu anlamakla başlıyor! Empati yeteneğin, gözlem gücün ve insan ilişkilerindeki sezgilerin o kadar gelişmiş ki; şimdiki bilginle okula dönsen kesinlikle Sosyoloji, Psikoloji veya Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık seçerdin. Bireylerin davranış kodlarını çözmek, toplumsal dinamikleri analiz etmek ve en önemlisi bir insanın ya da toplumun hayatına dokunarak içsel tatmin yaşamak senin gerçek çağrın!

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Editörü
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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