Şimdiki Bilginle Okula Tekrar Dönsen Hangi Bölümü Okurdun?
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Kep atalı, diplomayı alalı ya da iş hayatına karışalı bir yıl olmuş olabilir... Peki, şimdiki tecrübenle 18 yaşına geri dönsen yine aynı bölümün kapısından içeri girer miydin, yoksa bambaşka bir kariyerin peşinden mi koşardın? Bugünkü aklınla aslında hangi üniversite bölümünü okuman gerektiğini söylüyoruz.
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1. Üniversiteye ilk gün adım attın, aklındaki en büyük şüphe ne olurdu?
2. Hayat motton nedir?
3. Okulda kulüp faaliyetlerine ve network kurmaya ağırlık verme oranın yüzde kaçtı?
4. Şimdiki aklın olsa ilk sınıftan itibaren start-up veya şirket kurmaya başlar mıydın?
5. Eski vize ve final haftalarını düşündüğünde, çalışma tarzın nasıldı?
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6. Şu anki aklınla bir üniversitede seni en çok heyecanlandıracak alan hangisi olurdu?
7. Arkadaşların dert yanarken sabaha kadar onları dinleyip psikolog gibi davranıyor musun?
8. Şu anki günlük hayatında seni en çok ne yoruyor?
Yeni Medya ve Gazetecilik
Yönetim Bilişim Sistemleri
Felsefe ve Sanat Tarihi
Sosyoloji ve Psikoloji
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Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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