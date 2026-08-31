Ön Sipariş Sisteminin Markalara Sağladığı 10 Finansal Avantaj
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Ön sipariş sistemiyle ürün daha rafa çıkmadan satışına başlamak, alıcılar arasında heyecan yaratan bir durumdur. Ama basit görünen bu karar firmalar açısından da kritik olabilir. Çünkü yeni bir ürün geliştirmek kadar zor olan başka bir konu varsa o da “Ne kadar üretmeliyiz?” sorusuna doğru cevap vermektir. Ön sipariş sistemi tam da bu belirsizliği azaltmaya yarayarak markalara sayısız fayda sunar.
Bu içerikte ön sipariş modelinin sağladığı avantajları derledik.
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1. Talebi ölçmek.
2. Fazla stok riskini azaltmak.
3. Nakit akışını sağlamak.
4. Üretim sermayesini hesaplamak.
5. Depolama maliyetini azaltmak.
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6. İndirim yapmak zorunda kalmamak.
7. Yatırım hak eden ürünleri anlamak.
8. Pazarlama bütçesini verimli kullanmak.
9. Fiyatlandırmayı test etmek.
10. Tedarikçilere daha güçlü bir plan sunmak.
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Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
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