Ön Sipariş Sisteminin Markalara Sağladığı 10 Finansal Avantaj

Markalar için yeni çıkacak bir ürünün ilgi göreceğini düşünmekle, müşterinin gerçekten ödeme yapmaya hazır olması arasında büyük fark vardır. Ön sipariş ise beğeni ve anket gibi göstergelerin ötesine geçerek markaya daha somut bir talep sinyali verir.

Örneğin; ilk aşamada 10 bin adet üretilmesi düşünülen bir ürün ilk haftada yalnızca birkaç yüz ön sipariş aldıysa, henüz üretimin başındayken planı değiştirme şansı sunar. Talebin beklenenden yüksek olması halinde de üretim kapasitesinin artırılması gerektiğini gösteren önemli bir sinyal olur.