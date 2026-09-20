Günlük Hayatta Aslında Birer Finansal Karar Olan 10 Sıradan Seçim

Büyük paketler daha ucuz oluyor. Ama bu herkes için mantıklı bir seçim olmayabilir. O yüzden alışverişe gittiğinde 'Daha fazla para vererek büyük paketi mi alayım yoksa birim olarak daha pahalı olsa da küçük paketi mi alayım?' diye düşünüyorsun. Bu kararı kendi bütçeni düşünerek veriyorsun. Bu da finansal bir karar oluyor.