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Günlük Hayatta Aslında Birer Finansal Karar Olan 10 Sıradan Seçim

etiket Günlük Hayatta Aslında Birer Finansal Karar Olan 10 Sıradan Seçim

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Editörü
20.09.2026 - 17:01
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Her gün birçok karar alıyoruz. Aslında bunların bazıları finansal kararlar ama biz pek fark etmiyoruz. Gün içinde verdiğimiz sıradan küçük kararlardan hangileri finansal kararlar olabilir?

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1. "Kahveyi dışarıda mı evde mi içsem?"

1. "Kahveyi dışarıda mı evde mi içsem?"

Kahveyi dışarıda mı içeceğin yoksa evde içip mi çıkacağın verdiğin basit bir finansal karar. Evde kahve hazırlamakla uğraşmak ve dışarıda kahveye para vermek arasında kaldığın bir seçim bu. Çok basit dursa da verdiğin günlük finansal kararlardan biri.

2. "İşe/okula arabayla mı gitsem otobüsle mi?"

2. "İşe/okula arabayla mı gitsem otobüsle mi?"

Toplu taşıma ile özel araç arasında bir yere gitme konusunda bazen kararsız kalabiliyoruz. Özel araç kullanacaksan yakıt, otopark ve daha birçok masrafı oluyor. Toplu taşımayla gittiğinde ise daha çok yoruluyorsun. Bu kararsızlığın sonunda verdiğin karar da finansal bir karar.

3. "Tamir mi ettirsem, yenisi mi alsam?"

3. "Tamir mi ettirsem, yenisi mi alsam?"

Herhangi bir elektronik eşya bozulduğunda önce değiştirsek daha mı iyi olur diye düşünüyoruz. Tamir masrafı ve yeni alınacak ürün maliyeti hesaplanarak bir karar vermeye çalışıyoruz. Bazen daha ucuz olduğu için tamiri tercih ediyoruz ya da karşılaştırarak yenisini de alabiliyoruz.

4. "Ürünün büyük mü küçük mü paketini alsam?"

4. "Ürünün büyük mü küçük mü paketini alsam?"

Büyük paketler daha ucuz oluyor. Ama bu herkes için mantıklı bir seçim olmayabilir. O yüzden alışverişe gittiğinde 'Daha fazla para vererek büyük paketi mi alayım yoksa birim olarak daha pahalı olsa da küçük paketi mi alayım?' diye düşünüyorsun. Bu kararı kendi bütçeni düşünerek veriyorsun. Bu da finansal bir karar oluyor.

5. "Aboneliğimi kapatsam mı devam mı ettirsem?"

5. "Aboneliğimi kapatsam mı devam mı ettirsem?"

Dijital platformlar, uygulamalar ya da spor salonu gibi birçok aboneliğimiz oluyor. Ama bir süre geçince ilk zamanlarda olduğu gibi kullanmıyoruz. Böyle zamanlarda boşa ödenen bir para oluyor. 'Belki daha sonra kullanırım' diye düşünerek aboneliği sürdürmek aslında bütçene yük oluyor.

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6. "İndirime girmiş bir ürünü alsam mı almasam mı?"

6. "İndirime girmiş bir ürünü alsam mı almasam mı?"

İndirimde ürün gördüğümüzde hemen almak istiyoruz. Hatta ihtiyacımız olmasa bile indirimdeyse almak istiyoruz. Burada gerçekten ihtiyacın olup olmadığını düşünerek verdiğin karar, bir finansal karar.

7. "Yemeği dışarıda mı yesem yoksa evde mi?"

7. "Yemeği dışarıda mı yesem yoksa evde mi?"

Evde yemek hazırlamakla dışarıda alınan yemek arasında maliyet açısından büyük fark var. Ama vakit yoksa evde yemek yapmakla uğraşmak yerine dışarıdan yemeyi tercih ediyoruz. Dışarıda ya da evde yemek yemek için finansal bir karar veriyorsun yani.

8. "Beğendiğim bir şeyi alsam mı almasam mı?"

8. "Beğendiğim bir şeyi alsam mı almasam mı?"

Bir ürün alacakken verdiğin karar da finansal bir karar. Ürünü beğeniyorsun ve fiyatına bakıyorsun. O sırada fiyatı fazla gelirse ya da gerçekten ihtiyacın olmadığını gördüğünde almamaya karar verebiliyorsun.

9. "Ucuzunu mu tercih edeyim yoksa kalitelisini mi?"

9. "Ucuzunu mu tercih edeyim yoksa kalitelisini mi?"

Herhangi bir ürünü alırken genelde önümüzde iki seçenek oluyor. Biri daha pahalı ve kaliteli bir seçenek, diğeri ise ucuz ama biraz daha az kaliteli. Bu ikisi arasında finansal bir karar veriyorsun.

10. "Kredi kartıyla taksitle mi alışveriş yapayım yoksa tek çekim mi?"

10. "Kredi kartıyla taksitle mi alışveriş yapayım yoksa tek çekim mi?"

Artık hepimiz kredi kartıyla alışveriş yapıyoruz. Alışverişlerde taksitli seçenek varsa 'Taksitle mi alsam yoksa tek çekim mi ödesem?' diye düşünüyorsun. Taksitli alınca o ay daha rahat geçiyor, tek çekim olduğunda ise bir seferde ödenmiş oluyor.

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Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Editörü
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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