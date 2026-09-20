Günlük Hayatta Aslında Birer Finansal Karar Olan 10 Sıradan Seçim
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Her gün birçok karar alıyoruz. Aslında bunların bazıları finansal kararlar ama biz pek fark etmiyoruz. Gün içinde verdiğimiz sıradan küçük kararlardan hangileri finansal kararlar olabilir?
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1. "Kahveyi dışarıda mı evde mi içsem?"
2. "İşe/okula arabayla mı gitsem otobüsle mi?"
3. "Tamir mi ettirsem, yenisi mi alsam?"
4. "Ürünün büyük mü küçük mü paketini alsam?"
5. "Aboneliğimi kapatsam mı devam mı ettirsem?"
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6. "İndirime girmiş bir ürünü alsam mı almasam mı?"
7. "Yemeği dışarıda mı yesem yoksa evde mi?"
8. "Beğendiğim bir şeyi alsam mı almasam mı?"
9. "Ucuzunu mu tercih edeyim yoksa kalitelisini mi?"
10. "Kredi kartıyla taksitle mi alışveriş yapayım yoksa tek çekim mi?"
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İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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