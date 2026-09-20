Yapay Zeka Cevaplıyor: Tüm Para Sistemleri Bir Gecede Çökseydi Dünya Nasıl Bir Yer Olurdu?
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Para, aslında sadece cüzdanımızda taşıdığımız kağıt ve madeni paralardan ibaret değil. Modern ekonomide para; alışveriş yapmamızı, fiyatları karşılaştırmamızı, birikim yapmamızı ve borçları ödememizi sağlayan devasa bir sistemin temelini oluşturuyor. Peki bir sabah uyandığımızda dünyadaki tüm para birimleri, banka hesapları ve dijital para sistemleri bir anda çalışmayı bıraksaydı ne olurdu? Yapay zekaya göre ortaya çıkacak tablo, biraz distopik, biraz kaotik ve kesinlikle markette kasaya geldiğinizde ‘Keşke daha fazla makarna alsaydım.’ dedirtecek türden olurdu. Haydi beraber bakalım! 👇
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Banka hesaplarındaki rakamlar bir anda hiçbir şey ifade etmezdi.
Market alışverişi birkaç saat içinde bambaşka bir probleme dönüşürdü.
Dünya ekonomisi hızla takas dönemine geri dönerdi.
Altın, gıda, yakıt ve bazı temel ürünler yeni değer ölçülerine dönüşebilirdi
Maaş kavramı geçici olarak anlamını kaybederdi.
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Kredi sistemi çöktüğü için büyük şirketler bile zor durumda kalabilirdi.
Devletler vergileri ve kamu harcamalarını yeniden düzenlemek zorunda kalırdı.
İnternet çalışmaya devam etse bile dijital ekonomi büyük ölçüde felç olurdu.
İnsanlık sonunda yeni bir para sistemi kurmak zorunda kalırdı.
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Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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