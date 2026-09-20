Yapay Zeka Cevaplıyor: Tüm Para Sistemleri Bir Gecede Çökseydi Dünya Nasıl Bir Yer Olurdu?

Her ay hesabınıza yatan belirli miktardaki para bir anda ortadan kalktığında iş hayatının temel anlaşmalarından biri de çökerdi. Şirketler çalışanlarına ne ödeyeceklerini, çalışanlar da yaptıkları iş karşılığında ne talep edeceklerini yeniden tanımlamak zorunda kalırdı. Para aynı zamanda gelecekte yapılacak ödemelerin ve borçların ölçülmesini sağlayan bir sistem olduğu için finansal sözleşmeler de ciddi biçimde sarsılırdı. Bunun sonucunda insanlar bir süre maaş yerine gıda, konut, ulaşım veya doğrudan ürün ve hizmet karşılığı çalışabilirlerdi. Bir bakıma insan kaynakları departmanlarının önüne dünyanın en garip bordrosu gelirdi: Bu ay maaşınız üç kasa domates ve iki depo dolusu benzin.