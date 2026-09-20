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Yapay Zeka Cevaplıyor: Tüm Para Sistemleri Bir Gecede Çökseydi Dünya Nasıl Bir Yer Olurdu?

etiket Yapay Zeka Cevaplıyor: Tüm Para Sistemleri Bir Gecede Çökseydi Dünya Nasıl Bir Yer Olurdu?

Liz Lemon
Liz Lemon - Onedio Editörü
20.09.2026 - 13:01
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Para, aslında sadece cüzdanımızda taşıdığımız kağıt ve madeni paralardan ibaret değil. Modern ekonomide para; alışveriş yapmamızı, fiyatları karşılaştırmamızı, birikim yapmamızı ve borçları ödememizi sağlayan devasa bir sistemin temelini oluşturuyor. Peki bir sabah uyandığımızda dünyadaki tüm para birimleri, banka hesapları ve dijital para sistemleri bir anda çalışmayı bıraksaydı ne olurdu? Yapay zekaya göre ortaya çıkacak tablo, biraz distopik, biraz kaotik ve kesinlikle markette kasaya geldiğinizde ‘Keşke daha fazla makarna alsaydım.’ dedirtecek türden olurdu. Haydi beraber bakalım! 👇

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Banka hesaplarındaki rakamlar bir anda hiçbir şey ifade etmezdi.

Banka hesaplarındaki rakamlar bir anda hiçbir şey ifade etmezdi.

İlk büyük şok, insanların banka uygulamalarını açıp hesap bakiyelerinin ya sıfırlandığını ya da artık herhangi bir ekonomik anlam taşımadığını görmesi olurdu. Çünkü modern para sisteminde banka mevduatları ve diğer likit finansal araçlar, günlük ödemelerin önemli bir bölümünü oluşturuyor. Maaşlar, faturalar, kredi kartları, otomatik ödemeler ve şirketler arasındaki transferler aynı anda kilitlenirdi. İnsanlar ellerindeki mal varlıklarının hala fiziksel olarak kendilerine ait olduğunu bilse bile bunları kolayca alışverişe çeviremezdi.

Market alışverişi birkaç saat içinde bambaşka bir probleme dönüşürdü.

Market alışverişi birkaç saat içinde bambaşka bir probleme dönüşürdü.

İlk etapta marketler muhtemelen kapılarını kapatmak veya satışları ciddi biçimde sınırlandırmak zorunda kalırdı. Çünkü kasada ürünlerin fiyatını belirlemek kadar, müşterinin neyle ödeme yapacağını bilmek de mümkün olmazdı. Para aynı zamanda ekonomide ortak bir hesap birimi olduğu için fiyatları karşılaştırmamızı sağlayan temel araçlardan biri. Bu sistem ortadan kalktığında bir ekmeğin kaç yumurta, kaç litre benzin veya kaç saatlik emek ettiğini yeniden belirlemek gerekirdi. İnsanlık birkaç saat içinde ekonominin herkesin üzerinde anlaştığı değer ölçülerinden oluştuğunu fark ederdi.

Dünya ekonomisi hızla takas dönemine geri dönerdi.

Dünya ekonomisi hızla takas dönemine geri dönerdi.

Para tamamen ortadan kalktığında insanların elindeki malları başka mallarla değiştirmesi kaçınılmaz seçeneklerden biri haline gelirdi. Fakat takas sistemi kulağa romantik bir köy pazarı gibi gelse de pratikte ciddi bir baş ağrısıdır. Örneğin bilgisayarınızı buğday karşılığında satmak isteyebilirsiniz ama karşınızdaki çiftçinin gerçekten bilgisayara ihtiyacı olması gerekir. Ekonomide buna iki tarafın ihtiyaçlarının aynı anda örtüşmesi problemi denir ve para tam olarak bu sorunu çözmek için son derece kullanışlıdır. Bir süre sonra insanların evdeki eşyalarından çok, karşı tarafın gerçekten istediği şeyleri bulmaya çalıştığı tuhaf bir dönem başlayabilirdi.

Altın, gıda, yakıt ve bazı temel ürünler yeni değer ölçülerine dönüşebilirdi

Altın, gıda, yakıt ve bazı temel ürünler yeni değer ölçülerine dönüşebilirdi

Para sistemleri çöktüğünde insanlar değeri olan ve herkesin ihtiyaç duyduğu fiziksel ürünlere yönelebilirdi. Altın, yakıt, gıda, ilaç ve temiz su gibi kaynaklar bu ortamda daha fazla önem kazanabilirdi. Ancak bunların otomatik olarak dünyanın yeni parası haline geleceğini söylemek mümkün değil, çünkü bir şeyin para olabilmesi için insanların onu ödeme aracı olarak kabul etmesi gerekiyor. Hatta farklı bölgelerde tamamen farklı takas standartları ortaya çıkabilirdi. Bir şehirde yakıt değerliyken başka bir yerde konserve gıda, başka bir yerde ise tarımsal ürünler başlıca değişim aracı haline gelebilirdi.

Maaş kavramı geçici olarak anlamını kaybederdi.

Maaş kavramı geçici olarak anlamını kaybederdi.

Her ay hesabınıza yatan belirli miktardaki para bir anda ortadan kalktığında iş hayatının temel anlaşmalarından biri de çökerdi. Şirketler çalışanlarına ne ödeyeceklerini, çalışanlar da yaptıkları iş karşılığında ne talep edeceklerini yeniden tanımlamak zorunda kalırdı. Para aynı zamanda gelecekte yapılacak ödemelerin ve borçların ölçülmesini sağlayan bir sistem olduğu için finansal sözleşmeler de ciddi biçimde sarsılırdı. Bunun sonucunda insanlar bir süre maaş yerine gıda, konut, ulaşım veya doğrudan ürün ve hizmet karşılığı çalışabilirlerdi. Bir bakıma insan kaynakları departmanlarının önüne dünyanın en garip bordrosu gelirdi: Bu ay maaşınız üç kasa domates ve iki depo dolusu benzin.

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Kredi sistemi çöktüğü için büyük şirketler bile zor durumda kalabilirdi.

Kredi sistemi çöktüğü için büyük şirketler bile zor durumda kalabilirdi.

Bugünkü ekonomi kredi ve borç ilişkilerine dayanıyor. Bankaların şirketlere kredi vermesi, şirketlerin yatırım yapması, tüketicilerin ev veya araba satın alması gibi süreçlerin tamamı finansal sistemle bağlantılı. Para sistemlerinin bir gecede ortadan kalkması bu zincirin önemli parçalarını devre dışı bırakırdı. Yeni yatırım yapmak, üretim kapasitesini artırmak veya büyük projeleri finanse etmek çok zorlaşırdı. Dolayısıyla dünyanın en zengin şirketlerinden biri olmak bile tek başına kurtarıcı olmayabilirdi, çünkü kasada para yoksa devasa bir şirket binası bile ekonomik açıdan pek işe yaramaz.

Devletler vergileri ve kamu harcamalarını yeniden düzenlemek zorunda kalırdı.

Devletler vergileri ve kamu harcamalarını yeniden düzenlemek zorunda kalırdı.

Devletlerin de ekonominin geri kalanından bağımsız sihirli para kasaları bulunmuyor. Vergiler, kamu maaşları, sosyal yardımlar, altyapı yatırımları ve devlet borçları mevcut para sistemi üzerinden yürütülüyor. Para sisteminin ortadan kalkması devletlerin gelir toplamasını ve kaynak dağıtmasını ciddi biçimde zorlaştırırdı. Bu nedenle hükümetler kısa sürede yeni bir ödeme ve değer ölçme sistemi oluşturmak zorunda kalabilirdi. Dünyanın dört bir yanında aynı anda ekonomik sistem tasarlamaya çalışan bürokratları düşünün, Excel tabloları bile bu noktada kendini sorgulamaya başlayabilirdi.

İnternet çalışmaya devam etse bile dijital ekonomi büyük ölçüde felç olurdu.

İnternet çalışmaya devam etse bile dijital ekonomi büyük ölçüde felç olurdu.

Para sisteminin çökmesi internetin otomatik olarak kapanacağı anlamına gelmezdi, ancak internet üzerindeki ekonomik faaliyetlerin büyük bölümü ciddi biçimde sekteye uğrardı. Online alışveriş, dijital abonelikler, reklam ödemeleri, uygulama mağazaları ve uluslararası para transferleri ödeme sistemlerine bağlı. Üstelik günümüzde para yalnızca fiziksel banknotlardan oluşmuyor, dijitalleşme finansal sistemin para anlayışını da dönüştürüyor. İnsanlar sosyal medyada paylaşım yapmaya devam edebilir ama o çok sevdiğimiz alışveriş sepetindeki ödeme ekranı bir süreliğine internet tarihinin en işlevsiz sayfasına dönüşürdü.

İnsanlık sonunda yeni bir para sistemi kurmak zorunda kalırdı.

İnsanlık sonunda yeni bir para sistemi kurmak zorunda kalırdı.

En ilginç taraf ise dünyanın sonsuza kadar takas ekonomisinde kalmasının pek olası olmaması olurdu. İnsanların birbirleriyle düzenli ve büyük ölçekli ticaret yapabilmesi için ortak kabul gören bir değer ölçüsüne ve ödeme aracına ihtiyaç duyulması kuvvetle muhtemel. Para zaten tarih boyunca farklı biçimlere bürünerek bu ihtiyaca cevap verdi ve ekonomik sistemlerin temel işlevlerinden biri haline geldi. Yeni sistem belki altına, enerjiye, dijital kayıtlara veya tamamen farklı bir ölçüte dayanabilirdi. Yani para bir gecede yok olsa bile insanlığın ertesi gün yeniden para icat etmeye başlaması hiç şaşırtıcı olmazdı.

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Liz Lemon
Liz Lemon
Onedio Editörü
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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