article/comments
article/share
Haberler
Video
İstanbul'da Turistler Tarafından Uykusundan Uyandırılan Kedinin Pek Bi' Sinirli Tepkisi Viral Oldu

İstanbul'da Turistler Tarafından Uykusundan Uyandırılan Kedinin Pek Bi' Sinirli Tepkisi Viral Oldu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
20.09.2026 - 12:52
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İstanbul’un turistlerin yoğun ilgi gösterdiği sokaklarından birinde, kahvaltı yapan bir çiftin arasına sıkışan beyaz kedi sosyal medyanın gündemine oturdu. Uykusundan uyandırıldığı belli olan kedinin yüzündeki “Beni neden rahatsız ettiniz?” ifadesi, görenleri güldürdü.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte o anlar:

Kedidir ne yapsa yeridir diye boşuna demiyoruz...

Kedidir ne yapsa yeridir diye boşuna demiyoruz...

Bir kedi, masaya kurulan turist çiftin arasına sıkışmış halde uykusundan uyandırılmanın verdiği o öfkeyle masadaki kişilere adeta kuruldu. Gözlerindeki yargılayıcı bakış, X kullanıcılarının gündemine oturdu. Sosyal medyadan yorumlar gecikmedi.

İşte gelen yorumlardan bazıları:

İşte gelen yorumlardan bazıları:
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın