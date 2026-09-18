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Tereyağının Gerçek Olup Olmadığını Anlamanın 5 Kolay Yolu

Tereyağının Gerçek Olup Olmadığını Anlamanın 5 Kolay Yolu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
18.09.2026 - 14:47
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Tereyağı alırken yalnızca rengine bakarak karar vermek yanıltıcı olabilir. Ürünün gerçekten tereyağı olup olmadığını anlamak için etiketinden kokusuna, dokusundan ambalajına kadar birkaç ayrıntıya dikkat etmek gerekiyor.

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Tereyağı alırken yalnızca rengine bakmak yanıltıcı olabilir.

Tereyağı alırken yalnızca rengine bakmak yanıltıcı olabilir.

Ürünün etiketinden içeriğine, ambalajından kokusuna kadar birkaç farklı ayrıntıyı birlikte değerlendirmek, seçim yaparken daha sağlıklı bir fikir verebilir.

İşte Tereyağının Gerçek Olup Olmadığını Anlamanın Yolları

İşte Tereyağının Gerçek Olup Olmadığını Anlamanın Yolları

1. İçindekiler Kısmını Kontrol Edin

Tereyağı alırken ilk bakılması gereken yerlerden biri içindekiler bölümü. Ürünün yalnızca ön yüzündeki ifadeye değil, içeriğine de bakmak gerekiyor. Tereyağı temel olarak süt veya kremanın yağ kısmından elde edilen bir süt ürünüdür. Bu nedenle ambalaj üzerindeki içerik bilgilerini okumak önemli.

2. Sadece Rengine Bakmayın

Tereyağının rengi açık sarıdan daha koyu sarıya kadar değişebilir. Hayvanın beslenmesi ve mevsimsel koşullar gibi faktörler bu rengi etkileyebilir. Bu nedenle açık renkli tereyağının kalitesiz, daha sarı olanın ise kaliteli olduğu söylenemez.

3. Kokusu Nasıl?

Ambalaj açıldıktan sonra tereyağının kokusu da kontrol edilebilir. Kendine özgü, hoş bir süt ve tereyağı aromasına sahip olması beklenir. Ekşi, küflü, acılaşmış veya belirgin şekilde rahatsız edici bir koku fark edilirse ürün tüketilmemeli.

4. Dokusuna Dikkat Edin

Buzdolabından çıkarılan tereyağının sert olması normaldir ve oda sıcaklığında bekledikçe yumuşaması beklenir. Ancak üründe alışılmadık bir yapı, küf veya belirgin bozulma işareti görülüyorsa tüketilmemesi gerekir.

5. Ambalajını ve Tarihini Kontrol Edin

Market alışverişinde ambalajın hasarlı veya açılmış olup olmadığına, son tüketim tarihine ve ürünün nasıl muhafaza edildiğine bakılmalı. Tereyağı açıldıktan sonra da hava ve çevredeki kokularla temasını azaltacak şekilde, uygun koşullarda saklanmalı.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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