Bir Devrin Sonu: Warren Buffett, Berkshire Yönetim Kurulu Başkanlığından Ayrıldı

CNBC'nin haberine göre 96 yaşındaki efsanevi yatırımcı, bu tarihi kararını bugün hissedarlara gönderdiği bir mektupla duyurdu. Berkshire Hathaway tarafından yapılan ayrı bir açıklamada Buffett’ın yönetim kurulundaki üyeliğini sürdüreceği fakat kısa süre içerisinde 'Onursal Başkan' (Chairman Emeritus) konumuna geçeceği belirtildi.

Şirketin uzun süredir var olan halefiyet planı doğrultusunda, yönetim kurulu başkanlığı görevini Buffett'ın oğlu Howard Buffett devralacak. Buffett hissedarlara yazdığı mektupta 'Zaman' her zaman kazanır. Bana karşı oldukça cömert davrandı. Bana, Berkshire'ın geleceği hakkında her zamankinden daha emin olduğum bir noktaya ulaştığını görme fırsatını verdi' ifadelerini kullandı.