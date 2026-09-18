Bir Devrin Sonu: Warren Buffett, Berkshire Yönetim Kurulu Başkanlığından Ayrıldı
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Borsa dünyasının efsane ismi 96 yaşındaki Warren Buffett, 1965’ten bu yana yönettiği 1 trilyon dolar değerindeki Berkshire Hathaway’in Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden ayrıldığını açıkladı.
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Warren Buffett, 1965 yılından bu yana liderliğini sürdürdüğü 1 trilyon dolar değerindeki devi temsil eden Berkshire Hathaway'in yönetim kurulu başkanlığından ayrıldı.
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Buffett’ın ayrılık kararı 64 yaşındaki Greg Abel’in CEO’luk koltuğuna oturması ve efsane yatırımcının yalnızca yönetim kurulu başkanlığını üstlenmesinden yaklaşık dokuz ay sonra geldi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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