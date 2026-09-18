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Ekonomi
Bir Devrin Sonu: Warren Buffett, Berkshire Yönetim Kurulu Başkanlığından Ayrıldı

Bir Devrin Sonu: Warren Buffett, Berkshire Yönetim Kurulu Başkanlığından Ayrıldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
18.09.2026 - 14:49
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Borsa dünyasının efsane ismi 96 yaşındaki Warren Buffett, 1965’ten bu yana yönettiği 1 trilyon dolar değerindeki Berkshire Hathaway’in Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden ayrıldığını açıkladı.

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Warren Buffett, 1965 yılından bu yana liderliğini sürdürdüğü 1 trilyon dolar değerindeki devi temsil eden Berkshire Hathaway'in yönetim kurulu başkanlığından ayrıldı.

Warren Buffett, 1965 yılından bu yana liderliğini sürdürdüğü 1 trilyon dolar değerindeki devi temsil eden Berkshire Hathaway'in yönetim kurulu başkanlığından ayrıldı.

CNBC'nin haberine göre 96 yaşındaki efsanevi yatırımcı, bu tarihi kararını bugün hissedarlara gönderdiği bir mektupla duyurdu. Berkshire Hathaway tarafından yapılan ayrı bir açıklamada Buffett’ın yönetim kurulundaki üyeliğini sürdüreceği fakat kısa süre içerisinde 'Onursal Başkan' (Chairman Emeritus) konumuna geçeceği belirtildi.

Şirketin uzun süredir var olan halefiyet planı doğrultusunda, yönetim kurulu başkanlığı görevini Buffett'ın oğlu Howard Buffett devralacak. Buffett hissedarlara yazdığı mektupta 'Zaman' her zaman kazanır. Bana karşı oldukça cömert davrandı. Bana, Berkshire'ın geleceği hakkında her zamankinden daha emin olduğum bir noktaya ulaştığını görme fırsatını verdi' ifadelerini kullandı.

Buffett’ın ayrılık kararı 64 yaşındaki Greg Abel’in CEO’luk koltuğuna oturması ve efsane yatırımcının yalnızca yönetim kurulu başkanlığını üstlenmesinden yaklaşık dokuz ay sonra geldi.

Buffett’ın ayrılık kararı 64 yaşındaki Greg Abel’in CEO’luk koltuğuna oturması ve efsane yatırımcının yalnızca yönetim kurulu başkanlığını üstlenmesinden yaklaşık dokuz ay sonra geldi.

Hatırlanacağı üzere Buffett, CEO’luk görevini bırakacağını ilk kez Mayıs 2025’teki yıllık hissedarlar toplantısında ilan etmiş ilerleyen yaşına rağmen bu hamle, salondaki binlerce katılımcı üzerinde şaşkınlık yaratmıştı.

Devir teslimin ardından şirketin geleceğine dair güven mesajı veren CEO Greg Abel, yayınlanan basın bülteninde şu ifadeleri kullandı: 'Warren'ın ilmek ilmek inşa ettiği kurum kültürü ve arkasında durduğu değerler, Berkshire'ın kalbinde yaşamaya devam edecek, Howard ise bu mirasın muhafızı olacak.'

Buffett ise mektubunda bu yapıyı şöyle özetledi: 'Şirketi Greg yönetiyor. Howard ise şirketin kültürünü ve değerlerini koruyacak ki her ikisi de bilançomuzdaki her şeyden daha değerli. Howard’ı, hissedarların sahip olduğu ve asla tazminat talebinde bulunmamayı umduğu bir sigorta poliçesi gibi düşünün.'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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