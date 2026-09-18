Öğretmenden Doktora Yeni Maaş Tahmini: Meslek Meslek Yeni Maaşlar
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in kamu çalışanları ve emeklilerin maaşlarının en az enflasyon oranında artacağını açıklamasının ardından gözler artık meslek meslek maaş tahminlerine çevrildi. Emekliler için gıda ve kira enflasyonunu da kapsayan ek destek modelleri masaya yatırılırken, öğretmenden doktora birçok meslek grubunun Ocak 2027'de eline geçecek yeni maaş da tahmin edilmeye başladı. İşte dört farklı enflasyon senaryosuna göre hazırlanan hesaplamalarda merak edilen tüm rakamlar.
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Emeklilere ek destek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak formül.
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Öğretmenden uzman doktora: Meslek meslek yeni maaş tahmini.
SSK, Bağ-Kur, memur ve memur emeklisinin maaşı ne kadar olacak?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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