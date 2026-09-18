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Öğretmenden Doktora Yeni Maaş Tahmini: Meslek Meslek Yeni Maaşlar

Öğretmenden Doktora Yeni Maaş Tahmini: Meslek Meslek Yeni Maaşlar

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
18.09.2026 - 12:56
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in kamu çalışanları ve emeklilerin maaşlarının en az enflasyon oranında artacağını açıklamasının ardından gözler artık meslek meslek maaş tahminlerine çevrildi. Emekliler için gıda ve kira enflasyonunu da kapsayan ek destek modelleri masaya yatırılırken, öğretmenden doktora birçok meslek grubunun Ocak 2027'de eline geçecek yeni maaş da tahmin edilmeye başladı. İşte dört farklı enflasyon senaryosuna göre hazırlanan hesaplamalarda merak edilen tüm rakamlar.

Kaynak: Hisse.net/Sevgül Kaba Kolyiğit

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Emeklilere ek destek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak formül.

Emeklilere ek destek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak formül.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısında sadece maaş zammıyla sınırlı kalmayan bir gündem daha getirdi: Emeklilerin ekonomik koşullarını iyileştirmeye yönelik ek destek arayışı. Bakan, gıda ve kira enflasyonunun emekli bütçesi üzerindeki baskısını da hesaba katan farklı destek modellerinin değerlendirildiğini aktardı.

Bu seçeneklerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacağı, gelir düzeyine göre farklılaştırılmış bir yardımın gündemde olduğu ifade edildi. Ancak destek tutarı, kapsamı ve hangi tarihte devreye gireceğine dair resmi bir açıklama şimdilik yapılmadı; konunun önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

Öğretmenden uzman doktora: Meslek meslek yeni maaş tahmini.

Öğretmenden uzman doktora: Meslek meslek yeni maaş tahmini.

Ocak ayında yapılacak zam sadece asgari ücretle sınırlı kalmayacak; farklı kadrolardaki memurların maaşı da değişecek. 

  • Hesaplamalara göre öğretmen ve polis maaşlarının yaklaşık 100.000 TL'ye, hemşire maaşlarının 92.000 TL civarına yükselmesi bekleniyor. 

  • Avukat kadrosundakiler için rakamın 111.000 TL'ye,

  • Şube müdürlerinde ise 116.000 TL'ye dayanması öngörülüyor. 

  • Uzman doktor ve profesör maaşlarının ise 200.000 TL sınırına yaklaşacağı hesaplanıyor.

SSK, Bağ-Kur, memur ve memur emeklisinin maaşı ne kadar olacak?

SSK, Bağ-Kur, memur ve memur emeklisinin maaşı ne kadar olacak?

Bu tabloyu ortaya çıkaran dört senaryo, TCMB'nin yüzde 28, Orta Vadeli Program'ın yüzde 28,4, piyasa beklentisinin yüzde 29,61 ve Ekonomik Görünüm Endeksi'nin yüzde 30,32'lik yıl sonu enflasyon tahminlerine dayanıyor.

Bu senaryolarda memur zammı yüzde 6,67 ile yüzde 8,60 arasında, SSK ve Bağ-Kur emeklisi zammı ise yüzde 8,70 ile yüzde 10,67 arasında değişiyor.

  • Buna göre 70.224 TL olan asgari memur maaşının 74.908 TL ile 76.263 TL arasına,

  • 23.552 TL olan asgari emekli aylığının ise 25.601 TL ile 26.065 TL arasına yükselmesi hesaplanıyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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