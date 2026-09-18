Öğretmenden Doktora Yeni Maaş Tahmini: Meslek Meslek Yeni Maaşlar

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısında sadece maaş zammıyla sınırlı kalmayan bir gündem daha getirdi: Emeklilerin ekonomik koşullarını iyileştirmeye yönelik ek destek arayışı. Bakan, gıda ve kira enflasyonunun emekli bütçesi üzerindeki baskısını da hesaba katan farklı destek modellerinin değerlendirildiğini aktardı.

Bu seçeneklerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacağı, gelir düzeyine göre farklılaştırılmış bir yardımın gündemde olduğu ifade edildi. Ancak destek tutarı, kapsamı ve hangi tarihte devreye gireceğine dair resmi bir açıklama şimdilik yapılmadı; konunun önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.