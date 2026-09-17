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Ekonomist Muhammed Bayram'dan Ocak Zammı Tahmini: Emekli Maaşı 25 Bin, Memur Maaşı 75 Bin Lirayı Bulacak

Ekonomist Muhammed Bayram'dan Ocak Zammı Tahmini: Emekli Maaşı 25 Bin, Memur Maaşı 75 Bin Lirayı Bulacak

Memur Zammı Emekli Zammı
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
17.09.2026 - 16:57
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 'memur ve emekli maaşları en az enflasyon kadar artacak' açıklaması gözleri Ocak ayına çevirdi. Ekonomist Muhammed Bayram, bu sözlerin vatandaşın cebine nasıl yansıyacağını kalem kalem hesapladı. İşte en düşük emekli, memur emeklisi ve memur maaşı için öne çıkan tahminler.

Kaynak: TGRT Haber-Bengisu Karakuş

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En düşük SSK ve Bağ-Kur emeklisi 25 bin TL'ye çıkabilir.

En düşük SSK ve Bağ-Kur emeklisi 25 bin TL'ye çıkabilir.

Orta Vadeli Program'ın 6 Eylül'de açıklanmasıyla emekli, memur ve asgari ücretlinin alacağı zam farkı şekillenmeye başladı. Programda yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28'e, beklenen enflasyon ise yüzde 21'e yükseltildi. Ekonomist Muhammed Bayram, bu tabloyu Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş'a değerlendirdi.

Memur ve emekliler, bilindiği gibi altı aylık enflasyon farkını maaşlarına yansıtıyor. Bayram, 2026 yılının temmuz-aralık dönemine ait enflasyon farkının yüzde 10 ila 13 aralığında oluşmasını bekliyor. Bu senaryoda en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı, yüzde 10'luk artışla yaklaşık 25 bin TL seviyesine çıkabilir.

Memur emeklisine 34 bin TL, memura 75 bin TL tahmini.

Memur emeklisine 34 bin TL, memura 75 bin TL tahmini.

En düşük memur emeklisi ve memur maaşında ise tabloyu toplu sözleşme zammı belirleyecek. Bayram, bu kalemde enflasyon farkına toplu sözleşmenin de ekleneceğini, böylece yüzde 8'e yakın bir artış oluşacağını söylüyor. Bu hesaba göre en düşük memur emeklisi maaşı 34 bin TL civarına, en düşük memur maaşı ise 75 bin TL civarına yükselebilir.

Şimşek'in 'en az enflasyon kadar' ifadesini Bayram, enflasyon farkının üzerine bir refah payı açıklanabileceğinin örtülü mesajı olarak okuyor. Asgari ücrette ise tablo farklı; yılın ilk altı ayında herhangi bir ek zam yapılmadı. Bayram, asgari ücretliye yıl sonu enflasyon oranı kadar, yani yüzde 28 ila 29'luk bir farkın en azından verilmesi gerektiğini düşünüyor. Şimşek'in de belirttiği gibi savaş olmasaydı enflasyonun bugünkünden yüzde 7 daha düşük olacağını hatırlatan Bayram, asgari ücrete enflasyon farkının yanı sıra bir refah payı eklenmesi gerektiğini savunuyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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