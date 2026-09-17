Ekonomist Muhammed Bayram'dan Ocak Zammı Tahmini: Emekli Maaşı 25 Bin, Memur Maaşı 75 Bin Lirayı Bulacak

En düşük memur emeklisi ve memur maaşında ise tabloyu toplu sözleşme zammı belirleyecek. Bayram, bu kalemde enflasyon farkına toplu sözleşmenin de ekleneceğini, böylece yüzde 8'e yakın bir artış oluşacağını söylüyor. Bu hesaba göre en düşük memur emeklisi maaşı 34 bin TL civarına, en düşük memur maaşı ise 75 bin TL civarına yükselebilir.

Şimşek'in 'en az enflasyon kadar' ifadesini Bayram, enflasyon farkının üzerine bir refah payı açıklanabileceğinin örtülü mesajı olarak okuyor. Asgari ücrette ise tablo farklı; yılın ilk altı ayında herhangi bir ek zam yapılmadı. Bayram, asgari ücretliye yıl sonu enflasyon oranı kadar, yani yüzde 28 ila 29'luk bir farkın en azından verilmesi gerektiğini düşünüyor. Şimşek'in de belirttiği gibi savaş olmasaydı enflasyonun bugünkünden yüzde 7 daha düşük olacağını hatırlatan Bayram, asgari ücrete enflasyon farkının yanı sıra bir refah payı eklenmesi gerektiğini savunuyor.