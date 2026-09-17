Ekonomist Muhammed Bayram'dan Ocak Zammı Tahmini: Emekli Maaşı 25 Bin, Memur Maaşı 75 Bin Lirayı Bulacak
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 'memur ve emekli maaşları en az enflasyon kadar artacak' açıklaması gözleri Ocak ayına çevirdi. Ekonomist Muhammed Bayram, bu sözlerin vatandaşın cebine nasıl yansıyacağını kalem kalem hesapladı. İşte en düşük emekli, memur emeklisi ve memur maaşı için öne çıkan tahminler.
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En düşük SSK ve Bağ-Kur emeklisi 25 bin TL'ye çıkabilir.
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Memur emeklisine 34 bin TL, memura 75 bin TL tahmini.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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