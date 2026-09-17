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Tera Holding’e Operasyon: Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Bekçi Gözaltına Alındı

Tera Holding’e Operasyon: Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Bekçi Gözaltına Alındı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
17.09.2026 - 17:09 Son Güncelleme: 17.09.2026 - 17:35
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İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Tera Holding Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Bekçi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında Destek Holding, Destek Finans, Destek Kripto Varlık ve Destek Yatırım’da da arama yapıldığı öğrenildi.

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İstanbul'da mali suçlara yönelik yürütülen çalışma kapsamında operasyon gerçekleştirildi.

İstanbul'da mali suçlara yönelik yürütülen çalışma kapsamında operasyon gerçekleştirildi.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tera Holding Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Bekçi'yi gözaltına aldı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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