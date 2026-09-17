Makine Sınırlarını Söylüyor, Peki Biz Neyi Saklıyoruz?
Geçtiğimiz günlerde bir sabah, gün başlamadan önce LinkedIn akışına göz gezdiriyordum. Art arda üç tanıtım görseli karşıma çıktı. Biri bir yazılım firmasına, biri bir mobilya markasına, sonuncusu da bir eğitim kurumuna aitti. Üçünde de aynı sıcak gün batımı ışığı, aynı kusursuz yüzler, aynı hafif bulanık arka planlar vardı. Üç farklı sektör, üç farklı şirket, tek bir ses.
Hiçbirinin metnini okumadım. Görselleri görür görmez bir yargıya varmıştım: Bunlar yapay zekayla üretilmişti.
O an şunu fark ettim. Gözümüz artık yeni bir filtre geliştirmiş durumda. Yıllar önce istenmeyen e-postaları konu satırından tanımayı nasıl öğrendiysek, bugün de yapay zekanın izini ilk bakışta seziyoruz. Bir markanın mesajının daha okunmadan bu filtreye takılması, iletişim açısından ciddi bir kayıp.
Göz, aynı şeyi ikinci kez gördüğünde bakmayı bırakır.
Bu yazıyı hazırlarken zihnimi meşgul eden asıl soru şuydu: Bu yeni dönemde kim daha şeffaf davranıyor, makine mi yoksa insan mı?
Bir dönem sosyal medyada "beni bir görselle tanımla" akımı yaygınlaşmıştı.
Fikir üretme süreci sıradanlaştıkça şirket değerleri de fark edilmeden sıradanlaşır.
Şirketler açısından ise önemli bir karar dönemi yaklaşıyor.
Bir markanın en büyük kaybı, eleştirilmek değil, fark edilmemektir.
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