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Makine Sınırlarını Söylüyor, Peki Biz Neyi Saklıyoruz?

etiket Makine Sınırlarını Söylüyor, Peki Biz Neyi Saklıyoruz?

Dr. Mustafa Çağa
Dr. Mustafa Çağa - Yazio
17.09.2026 - 17:33
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Geçtiğimiz günlerde bir sabah, gün başlamadan önce LinkedIn akışına göz gezdiriyordum. Art arda üç tanıtım görseli karşıma çıktı. Biri bir yazılım firmasına, biri bir mobilya markasına, sonuncusu da bir eğitim kurumuna aitti. Üçünde de aynı sıcak gün batımı ışığı, aynı kusursuz yüzler, aynı hafif bulanık arka planlar vardı. Üç farklı sektör, üç farklı şirket, tek bir ses.

Hiçbirinin metnini okumadım. Görselleri görür görmez bir yargıya varmıştım: Bunlar yapay zekayla üretilmişti.

O an şunu fark ettim. Gözümüz artık yeni bir filtre geliştirmiş durumda. Yıllar önce istenmeyen e-postaları konu satırından tanımayı nasıl öğrendiysek, bugün de yapay zekanın izini ilk bakışta seziyoruz. Bir markanın mesajının daha okunmadan bu filtreye takılması, iletişim açısından ciddi bir kayıp.

Göz, aynı şeyi ikinci kez gördüğünde bakmayı bırakır.

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Bu yazıyı hazırlarken zihnimi meşgul eden asıl soru şuydu: Bu yeni dönemde kim daha şeffaf davranıyor, makine mi yoksa insan mı?

Bu yazıyı hazırlarken zihnimi meşgul eden asıl soru şuydu: Bu yeni dönemde kim daha şeffaf davranıyor, makine mi yoksa insan mı?

Yapay zeka araçlarıyla çalışan herkes bilir. Net bir soruya net bir yanıt verirler. Etik olmayan bir talepte durur, kullanıcıyı uyarır ve gerekçesini açıklarlar. Bilgiyi paylaşmaktan kaçınmaz, bir işin nasıl yapılacağını adım adım anlatırlar. Kısacası sınırlarını açıkça ortaya koyarlar.

Madalyonun diğer yüzünde ise bu desteği alan bizler varız. Metni düzelten, görseli ürettiren, sunumu hazırlatan profesyoneller. İş tamamlandığında çoğumuz aynı cümleyi kuruyoruz: 'Bunu ben hazırladım.' Destek aldığımızı belirtmek, sanki yetkinliğimizi sorgulatacakmış gibi geliyor.

Makine sınırını söyler, insan kaynağını saklar.

Burada önemli bir ayrımın altını çizmek isterim. Yapay zekanın her söylediği doğru değildir. Zaman zaman büyük bir özgüvenle yanılabilir, var olmayan bir kaynağı gerçekmiş gibi sunabilir. Dolayısıyla 'hangisi doğru' sorusunun yanıtı makine olamaz. Mesele doğruluktan çok şeffaflıkta düğümleniyor. Makine sınırlarını beyan ediyor, biz ise çoğu zaman kaynağımızı dahi paylaşmıyoruz.

Bu tercihin arkasında birkaç kaygı yatıyor olabilir. Emeğin değersizleşeceği endişesi, özgünlüğün sorgulanması kaygısı ya da işin düşünsel kısmının gerçekten bize ait olmadığının farkındalığı. Hangisi olursa olsun sonuç aynı: Kurumsal iletişimde güven zemini sessizce zayıflıyor.

Akademide yıllardır öğrencilerime aynı şeyi söylerim. Bir kaynaktan yararlanmak ayıp değildir, onu belirtmemek ayıptır. Dipnot, bir çalışmanın zayıflığı değil, dürüstlüğüdür. Bugün iş dünyasının da kendi dipnot kültürünü oluşturması gerekiyor.

Dipnot, emeğin utancı değil, dürüstlüğün imzasıdır.

Bir dönem sosyal medyada "beni bir görselle tanımla" akımı yaygınlaşmıştı.

Bir dönem sosyal medyada "beni bir görselle tanımla" akımı yaygınlaşmıştı.

İnsanlar hayatlarını, mesleklerini, karakterlerini yapay zekaya anlatıp ortaya çıkan görselleri paylaştı. Keyifli ve zararsız bir akımdı. Herkes kendini bir an için bir film karesinin kahramanı gibi gördü.

Zamanla aynı estetik bireysel hesaplardan kurumsal iletişime taşındı. Bugün pek çok şirketin reklam afişinde, tanıtım broşüründe ve kampanya görselinde benzer bir dil görüyoruz. Aynı parlaklık, aynı yapay sıcaklık, aynı kalıp kompozisyonlar. Bir fuar standında yan yana duran iki rakip firmanın broşürlerini karıştırmak artık hiç zor değil.

Bir şirketin görsel dili, yıllar içinde emekle inşa edilmiş bir kimliktir. Renk tercihinden tipografiye, hatta bir afişteki samimi bir detaya kadar her unsur o markanın karakterini taşır. Herkes aynı aracı aynı şekilde kullandığında markalar birbirine benzemeye başlar. Benzeyen marka ayırt edilemez, ayırt edilemeyen marka ise zamanla hatırlanmaz.

Herkese benzeyen, kimseye hatırlanmaz.

Konu yalnızca estetikle sınırlı da değil. Kurumsal kültür, bir ekibin birlikte düşünme, tartışma ve üretme biçimidir. Bir fikir toplantı masasında doğup eleştiriyle olgunlaştığında ve defalarca şekil değiştirerek son halini aldığında, o şirkete gerçekten ait olur. Bu süreç tek bir komutla kısaltıldığında ortaya çıkan iş hızlı olabilir, fakat kurumun iç sesini taşımaz.

Bir örnek vereyim. Bir ekip yeni bir kampanya için toplandığında masada genellikle birbirine hiç benzemeyen fikirler olur. Biri müşteri hikayesinden yola çıkmak ister, bir diğeri ürünün teknik gücünü öne çıkarmak. Tartışma uzar, bazen gerilir. Tam da bu sürtünmenin içinden, o şirkete özgü bir ses doğar. Bu sürtünmeyi atlayıp doğrudan hazır bir görsele ulaştığımızda, zamandan kazanırız belki. Karakterden ise kaybederiz.

Fikir, sürtünmeden doğar. Sürtünmeyi kaldıran, kıvılcımı da söndürür.

Fikir üretme süreci sıradanlaştıkça şirket değerleri de fark edilmeden sıradanlaşır.

Fikir üretme süreci sıradanlaştıkça şirket değerleri de fark edilmeden sıradanlaşır.

Değerler bir duvara asılan cümlelerle yaşamaz, her gün alınan küçük kararlarla yaşar. Bir afişin nasıl hazırlandığı da bu küçük kararlardan biridir.

Yöneticilik deneyimim boyunca şunu net biçimde gördüm: Bir markanın gerçek değeri, müşterinin onu kalabalığın içinde tanıyabilmesidir. Ağır sanayide bile, sahada yan yana çalışan makineler arasında müşteri kendi tercih ettiği markayı rengiyle, duruşuyla, hatta kataloğundaki dille tanır. Tek tipleşme, bu tanınırlığın önündeki en büyük tehdittir.

Bu noktada gıda sektöründeki dönüşüm iyi bir örnek sunuyor. Bir zamanlar 'el yapımı', 'doğal' ya da 'katkısız' ifadeleri özel bir anlam taşımıyordu, çünkü üretimin büyük kısmı zaten böyleydi. Endüstriyel üretim yaygınlaştıkça bu ifadeler birer ayrıcalığa dönüştü. Bugün tüketiciler el yapımı ürüne daha fazla ödemeyi göze alıyor.

Bol olan ucuzlar, emek olan değerlenir.

İş dünyasının da benzer bir kırılmanın eşiğinde olduğunu düşünüyorum. Yakın gelecekte bir tanıtım metninin, bir kampanya görselinin ya da bir sunumun altında 'insan emeğiyle hazırlanmıştır' ibaresini görmek şaşırtıcı olmayacak. Bu ibare, emeğin, zamanın ve düşüncenin görünür kılındığı bir kalite göstergesine dönüşebilir.

Doğal taşla uğraşan biri olarak bunu çok iyi bilirim. Makineyle kesilmiş kusursuz bir plaka ile ustanın elinden çıkmış bir yüzey arasındaki fark, ilk bakışta fark edilmeyebilir. Ancak dokunduğunuzda, yakından baktığınızda, zamanla kendini belli eder. İnsan emeğinin izi, kusursuzlukta değil, karakterde saklıdır.

Kusursuzluk gözü doyurur, karakter kalbi.

Şirketler açısından ise önemli bir karar dönemi yaklaşıyor.

Şirketler açısından ise önemli bir karar dönemi yaklaşıyor.

Kişisel görüşüm, çalışanların yapay zekayla ürettiği içeriklerin kurum adına denetimsiz biçimde paylaşılmaması gerektiği yönünde. Kurumsal kanallardan çıkan her görsel ve her metin şirketin imzasını taşır. Bu imzanın arkasında da insan muhakemesi bulunmalıdır.

Bu yaklaşım aracı tamamen yasaklamak anlamına gelmiyor. Yapay zeka bir fikri hızla sınamak, taslak oluşturmak ya da gözden kaçan bir bakış açısını fark etmek için son derece değerli bir yardımcıdır. Sorun, aracın kalemi elimizden alıp işi tek başına bitirmesine izin verdiğimizde başlar.

Kalemi ödünç verebilirsin, imzayı asla.

Bu nedenle kurumların net bir çerçeve belirlemesi gerekiyor. Yapay zeka hangi süreçlerde kullanılabilir, hangilerinde kullanılamaz? Kullanıldığında bu nasıl belirtilir? Son onayı kim verir? Bu soruların yanıtı yazılı hale gelmediği sürece, her çalışan kendi doğrusunu uygular. Her çalışanın kendi doğrusu ise kurumun ortak sesini dağıtır.

Şeffaflık konusunda bir hatırlatma daha yapmak isterim. Yapay zekadan destek aldığımızı belirtmek profesyonelliğimize gölge düşürmez. Bir kitap yazarken editörden, bir proje hazırlarken meslektaşımızdan aldığımız katkıyı nasıl belirtiyorsak, bunu da aynı olgunlukla ifade edebilmeliyiz. Gizlenen destek zamanla güven sorununa dönüşür. Açıkça belirtilen destek ise emeğin kendisini daha görünür kılar.

Saklanan yardım şüphe doğurur, söylenen yardım saygı.

Yazının başındaki o sabaha dönmek istiyorum. O üç görselin arkasında muhtemelen çalışkan ve iyi niyetli ekipler vardı. Belki yetişmesi gereken bir kampanya, belki kısıtlı bir bütçe, belki de yoğun bir iş temposu. Onları eleştirmek kolay. Asıl üzerinde durulması gereken, o görselleri gören binlerce kişinin muhtemelen benim gibi okumadan geçmiş olması.

Bir markanın en büyük kaybı, eleştirilmek değil, fark edilmemektir.

Bir markanın en büyük kaybı, eleştirilmek değil, fark edilmemektir.

Eleştirilen bir iş en azından görülmüştür. Fark edilmeyen iş ise hiç yapılmamış gibidir.

Eleştirilmek bir bedeldir, görülmemek ise bir yokluk.

Bu nedenle size bir soru bırakmak istiyorum. Sizin kurumunuzda yapay zekanın kullanımına dair bir çerçeve oluşturuldu mu? Yoksa bu karar her çalışanın kendi inisiyatifine mi bırakıldı?

Belki de yüzleşmemiz gereken gerçek şu: Makine kendini gizlemiyor, onu gizleyen biziz. Gizlediğimiz şey ise çoğu zaman yapay zeka değil, düşünmeye ayırmadığımız zamanın kendisi.

Makine hızlı düşünür, insan derin. Değerli olan, ikisini karıştırmamaktır.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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