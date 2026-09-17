Yapay zeka araçlarıyla çalışan herkes bilir. Net bir soruya net bir yanıt verirler. Etik olmayan bir talepte durur, kullanıcıyı uyarır ve gerekçesini açıklarlar. Bilgiyi paylaşmaktan kaçınmaz, bir işin nasıl yapılacağını adım adım anlatırlar. Kısacası sınırlarını açıkça ortaya koyarlar.

Madalyonun diğer yüzünde ise bu desteği alan bizler varız. Metni düzelten, görseli ürettiren, sunumu hazırlatan profesyoneller. İş tamamlandığında çoğumuz aynı cümleyi kuruyoruz: 'Bunu ben hazırladım.' Destek aldığımızı belirtmek, sanki yetkinliğimizi sorgulatacakmış gibi geliyor.

Makine sınırını söyler, insan kaynağını saklar.

Burada önemli bir ayrımın altını çizmek isterim. Yapay zekanın her söylediği doğru değildir. Zaman zaman büyük bir özgüvenle yanılabilir, var olmayan bir kaynağı gerçekmiş gibi sunabilir. Dolayısıyla 'hangisi doğru' sorusunun yanıtı makine olamaz. Mesele doğruluktan çok şeffaflıkta düğümleniyor. Makine sınırlarını beyan ediyor, biz ise çoğu zaman kaynağımızı dahi paylaşmıyoruz.

Bu tercihin arkasında birkaç kaygı yatıyor olabilir. Emeğin değersizleşeceği endişesi, özgünlüğün sorgulanması kaygısı ya da işin düşünsel kısmının gerçekten bize ait olmadığının farkındalığı. Hangisi olursa olsun sonuç aynı: Kurumsal iletişimde güven zemini sessizce zayıflıyor.

Akademide yıllardır öğrencilerime aynı şeyi söylerim. Bir kaynaktan yararlanmak ayıp değildir, onu belirtmemek ayıptır. Dipnot, bir çalışmanın zayıflığı değil, dürüstlüğüdür. Bugün iş dünyasının da kendi dipnot kültürünü oluşturması gerekiyor.