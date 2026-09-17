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Formula 1 Şampiyonu Hamilton'dan Macklemore'a Filistin Desteği Geldi: "Senin Yanındayım"

Formula 1 Şampiyonu Hamilton'dan Macklemore'a Filistin Desteği Geldi: "Senin Yanındayım"

Filistin Formula 1
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.09.2026 - 17:47
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Formula 1 pilotu Lewis Hamilton, Macklemore'a Filistin duruşu için destek verdi. Amerikalı rapçi, bu duruşu yüzünden Ed Sheeran'ın turnesinden çıkarılmıştı. Hamilton, Macklemore'un paylaşımına yazdığı yorumla tepkisini gösterdi.

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Formula 1 şampiyonu Hamilton, Macklemore'un Filistin paylaşımına sosyal medyadan destek yorumu.

Formula 1 şampiyonu Hamilton, Macklemore'un Filistin paylaşımına sosyal medyadan destek yorumu.

Formula 1’in 7 kez dünya şampiyonu olan pilotu Lewis Hamilton, Filistin’e yönelik destek mesajları nedeniyle Ed Sheeran’ın ABD turnesinden çıkarılan ABD’li rapçi Macklemore’a destek verdi. Hamilton, rapçiye 'Sesini çıkardığın için teşekkür ederim. Senin yanındayım' mesajını gönderdi.

Macklemore, Filistin’e yönelik açıklamalarının ardından Ed Sheeran’ın ABD turnesindeki konser serisinden çıkarılmıştı. ABD’li rapçi ayrıca konserlerinden elde edeceği gelirin 1 milyon dolarını Filistinli yardım kuruluşlarına bağışlayacağını açıklamıştı.

Macklemore, Ed Sheeran'ın turne kadrosundan çıkarıldı.

Macklemore, Ed Sheeran'ın turne kadrosundan çıkarıldı.

Grammy ödüllü ABD’li rapçi Macklemore, İsrail’in 2023’te Gazze’ye yönelik saldırılarının başlamasından bu yana Filistin’e verdiği desteği kamuoyu önünde sürdürdü.

Macklemore, Filistinli sanatçılarla birlikte Gazze’ye destek amacıyla hazırladığı 'Hind's Hall 2' adlı şarkının gelirlerini, İsrail’in asılsız iddialarla hedef aldığı Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) bağışladı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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