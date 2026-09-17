Formula 1 Şampiyonu Hamilton'dan Macklemore'a Filistin Desteği Geldi: "Senin Yanındayım"

Formula 1’in 7 kez dünya şampiyonu olan pilotu Lewis Hamilton, Filistin’e yönelik destek mesajları nedeniyle Ed Sheeran’ın ABD turnesinden çıkarılan ABD’li rapçi Macklemore’a destek verdi. Hamilton, rapçiye 'Sesini çıkardığın için teşekkür ederim. Senin yanındayım' mesajını gönderdi.

Macklemore, Filistin’e yönelik açıklamalarının ardından Ed Sheeran’ın ABD turnesindeki konser serisinden çıkarılmıştı. ABD’li rapçi ayrıca konserlerinden elde edeceği gelirin 1 milyon dolarını Filistinli yardım kuruluşlarına bağışlayacağını açıklamıştı.