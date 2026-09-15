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Zara Larsson, Macklemore'un Ed Sheeran Turnesinden Atılmasına İsyan Etti: Filistin Çıkışı Gündem Oldu!

Zara Larsson, Macklemore'un Ed Sheeran Turnesinden Atılmasına İsyan Etti: Filistin Çıkışı Gündem Oldu!

Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
15.09.2026 - 12:47
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İsveçli pop yıldızı Zara Larsson, sessiz kalmayı tercih etmedi. Rapçi Macklemore'un Filistin'e destek sözleri yüzünden Ed Sheeran'ın ABD turnesinden çıkarılmasının ardından sosyal medyadan sert bir mesaj paylaştı. Paylaşım kısa sürede binlerce kişiye ulaşırken, olayın perde arkasında tam olarak neler yaşandığı da merak konusu oldu.

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Macklemore, eylül ayı başında New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda "Özgür Filistin" mesajı verdi.

Macklemore, eylül ayı başında New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda "Özgür Filistin" mesajı verdi.

Ed Sheeran'ın 'Loop Tour' turnesinin açılışını yapan rapçi, omzuna keffiye alarak sahneye çıktı ve seyirciye 'Bu turneyi yapmak istememin büyük bir sebebi de bu stadyumlarda kalkıp kalbime çok yakın iki kelimeyi söyleyebilmekti: Özgür Filistin' dedi.

Ardından Gazze görüntülerinin ekranlara yansıtıldığı 'Hind's Hall' adlı protesto şarkısını seslendirdi. Çıkış büyük tepki topladı; İsrailli-Amerikan Konseyi'nin başlattığı dilekçenin ardından turne organizatörü Macklemore'un kalan ABD tarihlerinde sahne almayacağını duyurdu.

Macklemore ise NFL patronu Robert Kraft'ın, Sheeran'ı arayarak kendisiyle ilgili ültimatom verdiğini öne sürdü.

Dünyaca ünlü şarkıcı Zara Larsson, Instagram hikayesinde Ukrayna ve Filistin'e yönelik çifte standardı hedef aldı.

Dünyaca ünlü şarkıcı Zara Larsson, Instagram hikayesinde Ukrayna ve Filistin'e yönelik çifte standardı hedef aldı.

Filistin konusunda tavrını uzun süredir belli eden Larsson, Instagram hesabından paylaştığı storyde şöyle yazdı: 'Yani Rusya işgal edince Ukrayna'nın yanında duruyorsunuz ama Filistin'in değil...'

Macklemore'a destek Larsson'la sınırlı kalmadı. Paloma Faith rapçiye 'Sen nadir ve önemli bir sessin, bir kahramansın' yazarken MUNA, 'Bir soykırım hakkında ifade özgürlüğünü susturmaya çalışan herkes utanç verici' ifadelerini kullandı. Kehlani de destek verenler arasındaki isimlerden biri oldu.

Macklemore ise yaşananların ardından yaptığı açıklamada ''Özgür Filistin' sözü bana sahneye mal olsa da konuşmayı tekrar Filistin'e çevirdiyse, bu gerçekleştirdiğim en başarılı turne olmuş demektir' dedi.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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