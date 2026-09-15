Zara Larsson, Macklemore'un Ed Sheeran Turnesinden Atılmasına İsyan Etti: Filistin Çıkışı Gündem Oldu!
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İsveçli pop yıldızı Zara Larsson, sessiz kalmayı tercih etmedi. Rapçi Macklemore'un Filistin'e destek sözleri yüzünden Ed Sheeran'ın ABD turnesinden çıkarılmasının ardından sosyal medyadan sert bir mesaj paylaştı. Paylaşım kısa sürede binlerce kişiye ulaşırken, olayın perde arkasında tam olarak neler yaşandığı da merak konusu oldu.
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Macklemore, eylül ayı başında New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda "Özgür Filistin" mesajı verdi.
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Dünyaca ünlü şarkıcı Zara Larsson, Instagram hikayesinde Ukrayna ve Filistin'e yönelik çifte standardı hedef aldı.
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