Zara Larsson, Macklemore'un Ed Sheeran Turnesinden Atılmasına İsyan Etti: Filistin Çıkışı Gündem Oldu!

Filistin konusunda tavrını uzun süredir belli eden Larsson, Instagram hesabından paylaştığı storyde şöyle yazdı: 'Yani Rusya işgal edince Ukrayna'nın yanında duruyorsunuz ama Filistin'in değil...'

Macklemore'a destek Larsson'la sınırlı kalmadı. Paloma Faith rapçiye 'Sen nadir ve önemli bir sessin, bir kahramansın' yazarken MUNA, 'Bir soykırım hakkında ifade özgürlüğünü susturmaya çalışan herkes utanç verici' ifadelerini kullandı. Kehlani de destek verenler arasındaki isimlerden biri oldu.

Macklemore ise yaşananların ardından yaptığı açıklamada ''Özgür Filistin' sözü bana sahneye mal olsa da konuşmayı tekrar Filistin'e çevirdiyse, bu gerçekleştirdiğim en başarılı turne olmuş demektir' dedi.