Hasidik Yahudiler Videosu 69 Milyon İzlenen Ruhi Çenet'ten Filistin İçin Yardım Çağrısı!

Türkiye sınırlarını aşan video, dünya çapında milyonlarca kişiye ulaştı. Dünyanın farklı noktalarındaki sıra dışı yaşamları ve dışarıya kapalı toplulukları yerinde görüntülediği belgeselleriyle tanıdığımız Ruhi Çenet, son videosunda rotasını New York'a çevirdi.

Çenet ve ekibi, dış dünyaya büyük ölçüde kapalı bir yaşam sürdüren Hasidik Yahudiler arasında 48 saat geçirdi. Yaklaşık 40 dakikalık belgeselde topluluğun gündelik yaşamından dini kurallarına, aile yapısından eğitim sistemine kadar pek çok başlık ele alındı.

Fakat video ilerledikçe konu yalnızca 'kapalı bir topluluğun yaşam biçimini görmek' olmaktan çıktı. Belgeselde ABD'deki sosyal yardım programlarından topluluğun İsrail'le kurduğu bağlara kadar dikkat çeken pek çok konuya değinilmesi, videonun özellikle sosyal medyada büyük bir tartışmanın merkezine oturmasına neden oldu.

Belgeselin ardından en çok merak edilen konulardan biri de Çenet'in görüntülediği Hasidik Yahudilerin Siyonizm ve Filistin konusundaki tutumu olmuştu. Çenet bunun üzerine yaptığı açıklamada belgeselde yer verdikleri grubun Chabad-Lubavitch topluluğu olduğunu belirterek bu topluluğu 'ileri düzeyde Siyonist' ve 'İsrail yanlısı' olarak tanımlamıştı. Ayrıca çekimlere başladıklarında kendilerinden daha kültürel ve yüzeysel bir içerik beklendiğini, süreç ilerledikçe İsrail'le tarihsel ve ideolojik bağlar ile Kudüs'e ilişkin siyasi-dini yaklaşımlar gibi başlıkları da keşfettiklerini anlatmıştı.

Tüm bu tartışmalar videoya olan ilgiyi de katladı. Sosyal medyada belgeselden kesitler günlerce dolaşırken Ruhi Çenet'in adı da gündemden düşmedi. Aradan yalnızca iki hafta geçtiğinde ise ortaya inanılmaz bir rakam çıktı.