article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Hasidik Yahudiler Videosu 69 Milyon İzlenen Ruhi Çenet'ten Filistin İçin Yardım Çağrısı!

Hasidik Yahudiler Videosu 69 Milyon İzlenen Ruhi Çenet'ten Filistin İçin Yardım Çağrısı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
09.09.2026 - 23:35
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Ruhi Çenet'in Hasidik Yahudileri konu alan son belgeseli dünya çapında büyük ses getirdi. İki haftada 69 milyon izlenmeye ulaşan video, Çenet ve ekibi için de yeni bir rekora imza attı. Günlerdir sosyal medyanın gündeminden düşmeyen Çenet ise gördüğü yoğun ilginin ardından dikkat çeken bir açıklama yaptı. Kendisi hakkında oluşan gündemi bir kenara bırakan ünlü içerik üreticisi, bu kez gözleri Filistin'e çevirdi ve takipçilerine yardım çağrısında bulundu.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ruhi Çenet'in New York'taki Hasidik Yahudi topluluğunun arasına girerek çektiği belgesel, son iki haftanın en çok konuşulan içeriklerinden birine dönüştü.

Ruhi Çenet'in New York'taki Hasidik Yahudi topluluğunun arasına girerek çektiği belgesel, son iki haftanın en çok konuşulan içeriklerinden birine dönüştü.

Türkiye sınırlarını aşan video, dünya çapında milyonlarca kişiye ulaştı. Dünyanın farklı noktalarındaki sıra dışı yaşamları ve dışarıya kapalı toplulukları yerinde görüntülediği belgeselleriyle tanıdığımız Ruhi Çenet, son videosunda rotasını New York'a çevirdi.

Çenet ve ekibi, dış dünyaya büyük ölçüde kapalı bir yaşam sürdüren Hasidik Yahudiler arasında 48 saat geçirdi. Yaklaşık 40 dakikalık belgeselde topluluğun gündelik yaşamından dini kurallarına, aile yapısından eğitim sistemine kadar pek çok başlık ele alındı.

Fakat video ilerledikçe konu yalnızca 'kapalı bir topluluğun yaşam biçimini görmek' olmaktan çıktı. Belgeselde ABD'deki sosyal yardım programlarından topluluğun İsrail'le kurduğu bağlara kadar dikkat çeken pek çok konuya değinilmesi, videonun özellikle sosyal medyada büyük bir tartışmanın merkezine oturmasına neden oldu.

Belgeselin ardından en çok merak edilen konulardan biri de Çenet'in görüntülediği Hasidik Yahudilerin Siyonizm ve Filistin konusundaki tutumu olmuştu. Çenet bunun üzerine yaptığı açıklamada belgeselde yer verdikleri grubun Chabad-Lubavitch topluluğu olduğunu belirterek bu topluluğu 'ileri düzeyde Siyonist' ve 'İsrail yanlısı' olarak tanımlamıştı. Ayrıca çekimlere başladıklarında kendilerinden daha kültürel ve yüzeysel bir içerik beklendiğini, süreç ilerledikçe İsrail'le tarihsel ve ideolojik bağlar ile Kudüs'e ilişkin siyasi-dini yaklaşımlar gibi başlıkları da keşfettiklerini anlatmıştı.

Tüm bu tartışmalar videoya olan ilgiyi de katladı. Sosyal medyada belgeselden kesitler günlerce dolaşırken Ruhi Çenet'in adı da gündemden düşmedi. Aradan yalnızca iki hafta geçtiğinde ise ortaya inanılmaz bir rakam çıktı.

Ruhi Çenet, Hasidik Yahudilerin Chabad topluluğuna odaklandığı belgeselin yalnızca iki haftada 69 milyon kez izlendiğini açıkladı.

Ruhi Çenet, Hasidik Yahudilerin Chabad topluluğuna odaklandığı belgeselin yalnızca iki haftada 69 milyon kez izlendiğini açıkladı.

Kendi adına rekor kırdığını söyleyen Çenet'in asıl dikkat çekmek istediği nokta ise milyonlarca izlenme değildi. Çenet, 'Hasidik Yahudiler'in siyonist kolu Chabad'lar ile ilgili yayınladığımız belgeselimiz 2 haftada 69 milyon kez izlendi. Bu bizim için bir rekor' sözleriyle ulaştıkları rakamı duyurdu.

Konunun kendilerinden önce başka içerik üreticileri tarafından da defalarca ele alındığını hatırlatan Çenet, buna rağmen kendi belgesellerine gösterilen özel ilgi için takipçilerine teşekkür etti. Fakat belgeselin ulaştığı devasa kitle beraberinde Çenet'in rahatsız olduğu bazı durumları da getirmiş.

Ünlü içerik üreticisi, geçmiş yıllara ait bazı görüntülerin kendi belgeselinde yaşanmış yeni olaylarmış gibi sosyal medyada dolaşıma sokulduğuna dikkat çekti. Bunun yanında belgeselin yarattığı etkileşimin ardından toplumun bazı kesimleri tarafından fazlasıyla 'kahramanlaştırıldığını' düşündüğünü de açıkça söyledi. Çenet'e göre sosyal medyada oluşan mizah akımları, eski görüntülerin bağlamından koparılarak yeniden paylaşılması ve kendisinin olduğundan fazla yüceltilmesi çok daha önemli bir gerçeğin önüne geçmeye başlamıştı.

Tam da bu nedenle son günlerde hiç olmadığı kadar gündemde olduğunu söyleyen Çenet, elde ettiği görünürlüğü bu kez bambaşka bir konu için kullanmaya karar verdi. Gündeminde Gazze vardı.

69 milyonluk rekoru kutlamak yerine gözleri Filistin'e çeviren Ruhi Çenet, "Bu izlenmelerin bir anlamı olsun" diyerek takipçilerine yardım çağrısında bulundu.

Çenet, Gazze'de iki milyondan fazla insanın çok dar bir alanda yaşam mücadelesi verdiğine dikkat çekerek sosyal medyada belgesel etrafında oluşan büyük enerjinin buraya yönlendirilmesini istedi. Son günlerde kendisi hakkında üretilen içeriklere de değinen Çenet, 'Ne mizah akımının, ne sahte Amerika karıştı görüntülerinin, ne de benim abartılmamın bu insanlara hiçbir faydası yok' sözleriyle asıl dikkat çekmek istediği noktayı anlattı.

Ardından milyonlarca kişiye ulaşan belgeselin yarattığı ilginin bir karşılığı olması gerektiğini vurgulayarak çağrısını yaptı:

'Eğer bu kadar büyük bir ilginin, milyonlarca görüntülenmenin ve sosyal medyada oluşan bu enerjinin bir anlamı olacaksa size çağrım şudur. Filistin'de kaderine terk edilmiş ve yardıma muhtaç yüz binlerce insan var.'

Ruhi Çenet özellikle herhangi bir bağış linki paylaşmadığının altını çizdi. Takipçilerinden kendi güvendikleri yardım kuruluşlarını tercih ederek Filistin'deki ihtiyaç sahiplerine destek olmalarını istedi. Çağrısında özellikle çocuklara ayrı bir parantez açan Çenet; kimilerinin evini, kimilerinin ailesini, kimilerinin ise geleceğini kaybettiğini belirterek bu çocukların sesinin yeterince duyulmadığını söyledi. Yardım yapmanın yanı sıra sosyal medyada doğru paylaşımlarla çocukların sesinin duyurulabileceğini de belirten Çenet, belgeselin etrafında oluşan milyonlarca kişilik etkileşimin en azından bu yönde değerlendirilmesini istedi.

Açıklamasını 'Türk Aklını kullanın' sözleriyle noktalayan Ruhi Çenet, böylece iki haftada 69 milyon izlenerek kendi rekorunu kıran videosunun ardından odağı başarıdan ve kendisine yönelen ilgiden Filistin'deki yardıma muhtaç insanlara çevirdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
13
4
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın