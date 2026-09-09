Hasidik Yahudiler Videosu 69 Milyon İzlenen Ruhi Çenet'ten Filistin İçin Yardım Çağrısı!
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Ruhi Çenet'in Hasidik Yahudileri konu alan son belgeseli dünya çapında büyük ses getirdi. İki haftada 69 milyon izlenmeye ulaşan video, Çenet ve ekibi için de yeni bir rekora imza attı. Günlerdir sosyal medyanın gündeminden düşmeyen Çenet ise gördüğü yoğun ilginin ardından dikkat çeken bir açıklama yaptı. Kendisi hakkında oluşan gündemi bir kenara bırakan ünlü içerik üreticisi, bu kez gözleri Filistin'e çevirdi ve takipçilerine yardım çağrısında bulundu.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Ruhi Çenet'in New York'taki Hasidik Yahudi topluluğunun arasına girerek çektiği belgesel, son iki haftanın en çok konuşulan içeriklerinden birine dönüştü.
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Ruhi Çenet, Hasidik Yahudilerin Chabad topluluğuna odaklandığı belgeselin yalnızca iki haftada 69 milyon kez izlendiğini açıkladı.
69 milyonluk rekoru kutlamak yerine gözleri Filistin'e çeviren Ruhi Çenet, "Bu izlenmelerin bir anlamı olsun" diyerek takipçilerine yardım çağrısında bulundu.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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