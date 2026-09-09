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"Hiç Yaşlanmıyor": 48 Yaşındaki Mine Tugay'ın Bikinili Pozları Ortalığı Ayağa Kaldırdı!

"Hiç Yaşlanmıyor": 48 Yaşındaki Mine Tugay'ın Bikinili Pozları Ortalığı Ayağa Kaldırdı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
09.09.2026 - 22:24
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48 yaşındaki Mine Tugay, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle bir kez daha sosyal medyanın gündemine oturdu. Tatilden bikinili pozlarını paylaşan ünlü oyuncunun fit hali dikkatlerden kaçmadı.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Yıllardır hem oyunculuğuyla hem de güzelliğiyle konuştuğumuz Mine Tugay, sosyal medyanın da değişmeyen favorilerinden.

Yıllardır hem oyunculuğuyla hem de güzelliğiyle konuştuğumuz Mine Tugay, sosyal medyanın da değişmeyen favorilerinden.

Mine Tugay'ın televizyon macerası uzun yıllar öncesine dayanıyor ancak kendisini geniş kitlelerin hafızasına kazıyan pek çok farklı karakter oldu. Öyle Bir Geçer Zaman Ki'deki Bahar, Medcezir'deki Ender Serez ve Zalim İstanbul'daki Şeniz Karaçay derken birbirinden oldukça farklı karakterlerle ekranlara gelen Tugay, son yıllarda Yalı Çapkını ve Can Borcu gibi yapımlarda da izleyici karşısına çıktı. Can Borcu'nda Emel karakterine hayat veren oyuncu, uzun soluklu kariyerine rağmen sosyal medyada çoğu zaman projelerinden çok güzelliğiyle gündeme gelmeye devam ediyor.

Çünkü Mine Tugay denildiğinde oyunculuğunun yanında artık yıllardır değişmeyen bir başka gündemimiz daha var: kendisinin zamanla arasındaki pek de anlayamadığımız ilişki!  Sosyal medyayı aktif kullanan Tugay'ın doğal halleri, tatil kareleri ve fit görüntüsü sık sık takipçilerinden övgü topluyor. Yaşı her gündeme geldiğinde de sosyal medyada “Nasıl olabilir?”, “Hiç değişmiyor” minvalinde yorumlarla karşılaşmak artık şaşırtıcı değil.

Üstelik 28 Temmuz'da yeni yaşını kutlayan Mine Tugay artık 48 yaşında. Fakat kendisinin son paylaşımını görenlerin bu bilgiye inanması neredeyse imkansız!

Yazın bitmesine gönlü razı olmayan Mine Tugay'dan sezonun sonlarına doğru yeni tatil pozları geldi!

Yazın bitmesine gönlü razı olmayan Mine Tugay'dan sezonun sonlarına doğru yeni tatil pozları geldi!

Kırmızı bikinisiyle kamera karşısına geçen 48 yaşındaki oyuncu, fit haliyle yine sosyal medyanın diline düştü. Eylül ayına girmiş olmamız Mine Tugay için pek bir şey değiştirmemiş olacak ki ünlü oyuncu deniz ve güneşin tadını çıkarmaya devam ediyor.

Tatilinden peş peşe kareler paylaşan Tugay, bu kez kırmızı bikinisiyle verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Fakat sosyal medyanın gözü doğal olarak başka bir detaya takıldı. 48 yaşındaki Mine Tugay'ın fit görüntüsü ve bikinili pozları kısa sürede dikkat çekerken, oyuncunun yıllardır pek değişmeyen görünümü bir kez daha yorumların merkezine yerleşti. Aslında bu yaz Mine Tugay'ın bikinili pozlarıyla ilk gündeme gelişi de değil. Temmuz ayında 48. yaş gününü kutlamaya hazırlanırken tekneden paylaştığı kareler de benzer şekilde büyük ilgi görmüş, oyuncunun genç görünümü konuşulmuştu.

Aradan haftalar geçti, yaz bitme noktasına geldi ama Mine Tugay cephesinde değişen pek bir şey yok gibi görünüyor. 48 yaşındaki Mine Tugay'ın son bikinili pozlarını görenlerin aklında ise yine aynı soru kaldı: Bu kadın gerçekten hiç yaşlanmıyor mu?

twitter.com

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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