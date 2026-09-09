"Hiç Yaşlanmıyor": 48 Yaşındaki Mine Tugay'ın Bikinili Pozları Ortalığı Ayağa Kaldırdı!

Mine Tugay'ın televizyon macerası uzun yıllar öncesine dayanıyor ancak kendisini geniş kitlelerin hafızasına kazıyan pek çok farklı karakter oldu. Öyle Bir Geçer Zaman Ki'deki Bahar, Medcezir'deki Ender Serez ve Zalim İstanbul'daki Şeniz Karaçay derken birbirinden oldukça farklı karakterlerle ekranlara gelen Tugay, son yıllarda Yalı Çapkını ve Can Borcu gibi yapımlarda da izleyici karşısına çıktı. Can Borcu'nda Emel karakterine hayat veren oyuncu, uzun soluklu kariyerine rağmen sosyal medyada çoğu zaman projelerinden çok güzelliğiyle gündeme gelmeye devam ediyor.

Çünkü Mine Tugay denildiğinde oyunculuğunun yanında artık yıllardır değişmeyen bir başka gündemimiz daha var: kendisinin zamanla arasındaki pek de anlayamadığımız ilişki! Sosyal medyayı aktif kullanan Tugay'ın doğal halleri, tatil kareleri ve fit görüntüsü sık sık takipçilerinden övgü topluyor. Yaşı her gündeme geldiğinde de sosyal medyada “Nasıl olabilir?”, “Hiç değişmiyor” minvalinde yorumlarla karşılaşmak artık şaşırtıcı değil.

Üstelik 28 Temmuz'da yeni yaşını kutlayan Mine Tugay artık 48 yaşında. Fakat kendisinin son paylaşımını görenlerin bu bilgiye inanması neredeyse imkansız!