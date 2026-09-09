"Hiç Yaşlanmıyor": 48 Yaşındaki Mine Tugay'ın Bikinili Pozları Ortalığı Ayağa Kaldırdı!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
48 yaşındaki Mine Tugay, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle bir kez daha sosyal medyanın gündemine oturdu. Tatilden bikinili pozlarını paylaşan ünlü oyuncunun fit hali dikkatlerden kaçmadı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yıllardır hem oyunculuğuyla hem de güzelliğiyle konuştuğumuz Mine Tugay, sosyal medyanın da değişmeyen favorilerinden.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yazın bitmesine gönlü razı olmayan Mine Tugay'dan sezonun sonlarına doğru yeni tatil pozları geldi!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın