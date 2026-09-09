Hababam Sınıfı'nın Çalışkan Ahmet'inin Son Hali Ortaya Çıktı!

Üstelik özel hayatındaki bir detay da kendisini yıllardır tanıyanları şaşırtacak cinsten! 1953 doğumlu Ahmet Sezerel, ilerleyen yıllarda oyunculuktan ziyade işletmeciliğe ağırlık verdi. 1982'de Taksim Sanat Evi'ni, birkaç yıl sonra da Torba Sanat Evi'ni hayata geçiren Sezerel'in uzun yıllardır restoran işletmeciliği yaptığı biliniyor.

Fakat yıllar sonra kendisini yeniden merak edip araştıranların karşısına tanıdık bir isim daha çıkıyor: Ayşen Sezerel!

Ahmet Sezerel'in uzun yıllardır evli olduğu Ayşen Sezerel de aslında ekranlardan oldukça aşina olduğumuz bir oyuncu. Hayat Bilgisi, Doktorlar, Pis Yedili, Arka Sokaklar gibi pek çok yapımda rol alan Ayşen Sezerel'i yakın dönemde Yargı dizisindeki Başsavcı Nadide karakteriyle de izlemiştik. Çiftin iki çocuğu bulunuyor.