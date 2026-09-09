Hababam Sınıfı'nın Çalışkan Ahmet'inin Son Hali Ortaya Çıktı!
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Hababam Sınıfı'nın unutulmaz karakterleri arasında yer alan Çalışkan Ahmet, aradan geçen 50 yıla rağmen hala hafızalarda. Ahmet Sezerel'in hayat verdiği karakterin yıllar sonraki hali ise görenleri geçmişe götürdü.
Ünlü oyuncunun şimdilerde nasıl göründüğüne gelin birlikte bakalım!
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Aradan yarım asır geçse de her tekrarında oturup baştan sona izlediğimiz Hababam Sınıfı'nın unutulmaz karakterlerinden biri de Çalışkan Ahmet'ti.
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Yıllar içinde kamera önünden uzaklaşan Ahmet Sezerel'in hayatında bambaşka bir dönem başladı.
Gelelim yılların Çalışkan Ahmet'i nasıl değiştirdiğine... 73 yaşındaki Ahmet Sezerel'in son hali sosyal medyada yeniden gündeme geldi!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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