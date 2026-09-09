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Hababam Sınıfı'nın Çalışkan Ahmet'inin Son Hali Ortaya Çıktı!

Hababam Sınıfı'nın Çalışkan Ahmet'inin Son Hali Ortaya Çıktı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
09.09.2026 - 17:28
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Hababam Sınıfı'nın unutulmaz karakterleri arasında yer alan Çalışkan Ahmet, aradan geçen 50 yıla rağmen hala hafızalarda. Ahmet Sezerel'in hayat verdiği karakterin yıllar sonraki hali ise görenleri geçmişe götürdü. 

Ünlü oyuncunun şimdilerde nasıl göründüğüne gelin birlikte bakalım!

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Aradan yarım asır geçse de her tekrarında oturup baştan sona izlediğimiz Hababam Sınıfı'nın unutulmaz karakterlerinden biri de Çalışkan Ahmet'ti.

Aradan yarım asır geçse de her tekrarında oturup baştan sona izlediğimiz Hababam Sınıfı'nın unutulmaz karakterlerinden biri de Çalışkan Ahmet'ti.

Sınıfın geri kalanından epey farklı olan Ahmet'e hayat veren isim Ahmet Sezerel'di. 1976 yılında vizyona giren Hababam Sınıfı Uyanıyor, serinin kadrosuna yepyeni bir öğrenciyi dahil etmişti. Babasını kaybettikten sonra Özel Çamlıca Lisesi'ne gelen, okumaya gerçekten niyetli ve çalışkanlığıyla sınıfın geri kalanından ayrılan Ahmet, Hababam'ın alışık olduğu öğrenci profilinin tam tersiydi.

Kemal Sunal, Münir Özkul, Adile Naşit, Halit Akçatepe ve Şener Şen gibi Yeşilçam'ın dev isimleriyle aynı filmde kamera karşısına geçen Ahmet Sezerel de masum yüzüyle hafızalara kazınmıştı. Üstelik Sezerel'i yalnızca Hababam Sınıfı Uyanıyor'da izlemedik. 

Aile Şerefi, Gülen Gözler ve Neşeli Günler gibi bugün hala tekrar tekrar izlenen Yeşilçam klasiklerinde de rol aldı. Oyunculuğun yanı sıra yönetmenlik ve yönetmen yardımcılığı da yapan Sezerel, Türk sinemasının kamera arkasında da emek veren isimlerinden biri oldu.

Yıllar içinde kamera önünden uzaklaşan Ahmet Sezerel'in hayatında bambaşka bir dönem başladı.

Yıllar içinde kamera önünden uzaklaşan Ahmet Sezerel'in hayatında bambaşka bir dönem başladı.

Üstelik özel hayatındaki bir detay da kendisini yıllardır tanıyanları şaşırtacak cinsten! 1953 doğumlu Ahmet Sezerel, ilerleyen yıllarda oyunculuktan ziyade işletmeciliğe ağırlık verdi. 1982'de Taksim Sanat Evi'ni, birkaç yıl sonra da Torba Sanat Evi'ni hayata geçiren Sezerel'in uzun yıllardır restoran işletmeciliği yaptığı biliniyor.

Fakat yıllar sonra kendisini yeniden merak edip araştıranların karşısına tanıdık bir isim daha çıkıyor: Ayşen Sezerel!

Ahmet Sezerel'in uzun yıllardır evli olduğu Ayşen Sezerel de aslında ekranlardan oldukça aşina olduğumuz bir oyuncu. Hayat Bilgisi, Doktorlar, Pis Yedili, Arka Sokaklar gibi pek çok yapımda rol alan Ayşen Sezerel'i yakın dönemde Yargı dizisindeki Başsavcı Nadide karakteriyle de izlemiştik. Çiftin iki çocuğu bulunuyor.

Gelelim yılların Çalışkan Ahmet'i nasıl değiştirdiğine... 73 yaşındaki Ahmet Sezerel'in son hali sosyal medyada yeniden gündeme geldi!

Gelelim yılların Çalışkan Ahmet'i nasıl değiştirdiğine... 73 yaşındaki Ahmet Sezerel'in son hali sosyal medyada yeniden gündeme geldi!

23 Temmuz 1953 doğumlu Ahmet Sezerel bugün 73 yaşında. Yeşilçam'ın en sevilen filmlerinde gördüğümüz o genç halinin üzerinden de neredeyse yarım asır geçti.

Yıllar elbette Çalışkan Ahmet'i de değiştirmiş! Beyazlayan saçları ve sakallarıyla bambaşka bir görünüme kavuşan Sezerel'in son halini ilk bakışta tanımakta zorlananlar olsa da o meşhur gülümsemesi pek değişmemiş gibi.

Hababam Sınıfı'nın üzerinden tam 50 yıl geçtiğini düşününce insan Ahmet Sezerel'in değişiminden çok zamanın nasıl bu kadar hızlı geçtiğine şaşırıyor!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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