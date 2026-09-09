Sessiz Sedasız Evlendi: İstanbullu Gelin'in Bade'si Hira Koyuncuoğlu Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!
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İstanbullu Gelin'in Bade'si Hira Koyuncuoğlu, bir dönemin en çok konuşulan genç oyuncularındandı. Berkay Hardal'la yaşadığı aşkla da gündemden düşmeyen Koyuncuoğlu, son yıllarda gözlerden uzak bir hayat sürüyordu. Uzun zamandır ortalarda görünmeyen ünlü oyuncudan yıllar sonra sürpriz bir haber geldi!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Bir dönemin ekran fenomeni İstanbullu Gelin'i hatırlamayanımız yoktur.
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Bade ve Murat'ı canlandıran Hira Koyuncuoğlu ile Berkay Hardal'ın set arkadaşlığı aşka dönüşmüş, ikili bir dönem magazin gündeminin en çok konuşulan genç çiftlerinden biri olmuştu.
Uzun süredir özel hayatıyla gündeme gelmeyen Hira Koyuncuoğlu cephesinden bu kez evlilik haberi geldi!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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