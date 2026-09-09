Sessiz Sedasız Evlendi: İstanbullu Gelin'in Bade'si Hira Koyuncuoğlu Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!

Dizide sevgili, hatta daha sonra karı-koca olan ikilinin gerçek hayatta da birbirine gönlünü kaptırması o dönem epey ilgi çekmişti. Hatta ilişkileri öyle ciddi bir noktaya gelmişti ki Koyuncuoğlu, Hardal'ı ailesiyle tanıştırmış; çift hakkında evlilik haberleri bile çıkmaya başlamıştı.

Fakat ilişkileri pek de düz bir çizgide ilerlemedi. 2018'de yollarını ayıran çift, 2019'un ilk günlerinde yeniden bir araya geldi. Berkay Hardal'ın Hira Koyuncuoğlu'nun doğum gününde yaptığı romantik paylaşımla barıştıkları ortaya çıktı. Fakat ikinci şans da uzun ömürlü olmadı ve ikili Mayıs 2019'da bu kez kesin olarak yollarını ayırdı.

Aradan geçen yıllarda ikisinin hayatı da bambaşka yönlere gitti. Berkay Hardal, Dilan Telkök'le hayatını birleştirdi ve çift 2024 yılında oğulları Noyan'ı kucaklarına alarak anne-baba oldu.

Hira Koyuncuoğlu ise özel hayatını büyük ölçüde gözlerden uzak yaşamayı tercih etti. Oyunculuğu tamamen bırakmadı; Maria ile Mustafa, Akıncı, Aynen Aynen, Benim Hayatım, Çöp Adam, RU ve Ayazın Sonu Güneş gibi farklı projelerde rol aldı. Ancak İstanbullu Gelin dönemindeki kadar magazin gündeminin merkezinde olmadı.

Ta ki yıllar sonra gelen bu sürpriz habere kadar!