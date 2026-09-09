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Sessiz Sedasız Evlendi: İstanbullu Gelin'in Bade'si Hira Koyuncuoğlu Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!

Sessiz Sedasız Evlendi: İstanbullu Gelin'in Bade'si Hira Koyuncuoğlu Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
09.09.2026 - 16:59
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İstanbullu Gelin'in Bade'si Hira Koyuncuoğlu, bir dönemin en çok konuşulan genç oyuncularındandı. Berkay Hardal'la yaşadığı aşkla da gündemden düşmeyen Koyuncuoğlu, son yıllarda gözlerden uzak bir hayat sürüyordu. Uzun zamandır ortalarda görünmeyen ünlü oyuncudan yıllar sonra sürpriz bir haber geldi!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Bir dönemin ekran fenomeni İstanbullu Gelin'i hatırlamayanımız yoktur.

Bir dönemin ekran fenomeni İstanbullu Gelin'i hatırlamayanımız yoktur.

Dizinin Bade'si Hira Koyuncuoğlu da o yıllarda hem rolü hem de setten gerçek hayata taşınan aşkıyla epey konuşulmuştu.

1995 yılında Yalova'da dünyaya gelen Hira Koyuncuoğlu, kamera karşısına henüz oldukça gençken geçti. Kadir Has Üniversitesi mezunu olan oyuncunun kariyerinin ilk yıllarında Adını Feriha Koydum: Emir'in Yolu ve O Hayat Benim gibi dönemin çok izlenen yapımları vardı. Ancak onu geniş kitlelere tanıtan asıl proje, 2017 yılında yayın hayatına başlayan İstanbullu Gelin oldu.

Özcan Deniz, Aslı Enver, İpek Bilgin ve Salih Bademci gibi isimlerin yer aldığı dizide evin çalışanlarından Badekarakterini canlandıran Koyuncuoğlu, kısa sürede hikayenin dikkat çeken genç oyuncularından birine dönüştü. Bade'nin Boran ailesinin en küçük oğlu Murat'la yaşadığı aşk da dizinin sevilen hikayelerinden biriydi.

Üstelik ekrandaki bu aşk kısa süre sonra gerçek hayata da taşınacaktı!

Bade ve Murat'ı canlandıran Hira Koyuncuoğlu ile Berkay Hardal'ın set arkadaşlığı aşka dönüşmüş, ikili bir dönem magazin gündeminin en çok konuşulan genç çiftlerinden biri olmuştu.

Bade ve Murat'ı canlandıran Hira Koyuncuoğlu ile Berkay Hardal'ın set arkadaşlığı aşka dönüşmüş, ikili bir dönem magazin gündeminin en çok konuşulan genç çiftlerinden biri olmuştu.

Dizide sevgili, hatta daha sonra karı-koca olan ikilinin gerçek hayatta da birbirine gönlünü kaptırması o dönem epey ilgi çekmişti. Hatta ilişkileri öyle ciddi bir noktaya gelmişti ki Koyuncuoğlu, Hardal'ı ailesiyle tanıştırmış; çift hakkında evlilik haberleri bile çıkmaya başlamıştı.

Fakat ilişkileri pek de düz bir çizgide ilerlemedi. 2018'de yollarını ayıran çift, 2019'un ilk günlerinde yeniden bir araya geldi. Berkay Hardal'ın Hira Koyuncuoğlu'nun doğum gününde yaptığı romantik paylaşımla barıştıkları ortaya çıktı. Fakat ikinci şans da uzun ömürlü olmadı ve ikili Mayıs 2019'da bu kez kesin olarak yollarını ayırdı.

Aradan geçen yıllarda ikisinin hayatı da bambaşka yönlere gitti. Berkay Hardal, Dilan Telkök'le hayatını birleştirdi ve çift 2024 yılında oğulları Noyan'ı kucaklarına alarak anne-baba oldu.

Hira Koyuncuoğlu ise özel hayatını büyük ölçüde gözlerden uzak yaşamayı tercih etti. Oyunculuğu tamamen bırakmadı; Maria ile Mustafa, Akıncı, Aynen Aynen, Benim Hayatım, Çöp Adam, RU ve Ayazın Sonu Güneş gibi farklı projelerde rol aldı. Ancak İstanbullu Gelin dönemindeki kadar magazin gündeminin merkezinde olmadı.

Ta ki yıllar sonra gelen bu sürpriz habere kadar!

Uzun süredir özel hayatıyla gündeme gelmeyen Hira Koyuncuoğlu cephesinden bu kez evlilik haberi geldi!

Uzun süredir özel hayatıyla gündeme gelmeyen Hira Koyuncuoğlu cephesinden bu kez evlilik haberi geldi!

Yaklaşık iki yıldır birlikte olduğu Baran Sulhan'la nikah masasına oturdu. Hira Koyuncuoğlu'nun hayatındaki Baran Sulhan'la ilişkisinin yaklaşık iki yıl önce başladığı biliniyordu. İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan çift için ilk ciddi adım 2026'nın başında geldi. Koyuncuoğlu, sevgilisinden evlilik teklifi aldıktan sonra nisan ayında aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlandı.

Çift daha geçtiğimiz ay objektiflere takıldığında düğün tarihlerini de açıklamış ve eylül ayında evleneceklerini söylemişti. Ve beklenen gün geldi! Yaklaşık iki yıllık ilişkilerini evlilikle taçlandıran Hira Koyuncuoğlu ve Baran Sulhan, ailelerinin ve yakınlarının eşlik ettiği sade bir törenle hayatlarını birleştirdi.

Bir dönem İstanbullu Gelin'in Bade'si olarak hafızalarımıza kazınan, yıllar içinde magazin dünyasından iyice elini eteğini çeken Koyuncuoğlu'nu bu kez gelinliğiyle görmek de ister istemez 'Yıllar nasıl geçmiş?' dedirtti. Hala ilk günkü gibi hatırladığımız Bade, yıllar sonra bu kez kendi mutlu sonunu yazmış oldu!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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