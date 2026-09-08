article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Tutuklanan Vanlı Kara Haydar'ın İfadesi Şoke Etti: Altınlar Emanet, Lüks Hayat Sponsorluk Çıktı!

Tutuklanan Vanlı Kara Haydar'ın İfadesi Şoke Etti: Altınlar Emanet, Lüks Hayat Sponsorluk Çıktı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
08.09.2026 - 20:39
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Gösterişli düğünü ve Çağla Öz'e takılan altınlarla günlerdir sosyal medyanın gündeminden düşmeyen “Vanlı Kara Haydar” lakaplı Mehmet Fatih Tançalan tutuklandı. “Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçundan tutuklanan Tançalan'ın ifadesinin detayları, gazeteci Mustafa Kadir Mercan'ın haberine göre ortaya çıktı. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Son birkaç gündür sosyal medyada nereye baksak karşımıza Çağla Öz ve “Vanlı Kara Haydar” lakaplı Mehmet Fatih Tançalan'ın gösterişli düğünü çıkıyordu.

Son birkaç gündür sosyal medyada nereye baksak karşımıza Çağla Öz ve “Vanlı Kara Haydar” lakaplı Mehmet Fatih Tançalan'ın gösterişli düğünü çıkıyordu.

Sosyal medya fenomeni Çağla Öz, “Vanlı Kara Haydar” olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan'la geçtiğimiz günlerde Van'da dünyaevine girdi. Çift daha önce görkemli nişanlarıyla dikkat çekmişti ancak asıl gündem olan düğünleri oldu.

Özellikle Çağla Öz'e takılan altınlar sosyal medyada günün konusu haline geldi. Taçtan gerdanlığa, kemerden bilezik ve kolluklara kadar geline takılan çok sayıdaki ziynet eşyası nedeniyle düğün için kısa sürede “altın şovu” yorumları yapılmaya başlandı. Hatta altınların ağırlığı nedeniyle Öz'ün dans etmekte ve halay çekmekte zorlandığı anlar bile gündem oldu. 

Düğünün konuşulan tek detayı altınlar da değildi. Sosyal medyaya yansıyan bilgilere göre Çağla Öz için 33 kına kıyafeti ve 18 gelinlik, Tançalan için ise 25 özel takım hazırlandığı belirtiliyordu. Bu rakamların doğruluğu tartışılırken Tançalan'ın savcılık ifadesinde söz konusu sayıların gerçek olduğunu söylemesi ise daha sonra hikayenin en ilginç detaylarından birine dönüşecekti. 

Kısacası birkaç gün boyunca düğünün ihtişamı, altınların değeri ve çiftin sosyal medyaya yansıyan lüks yaşamı konuşuldu. Düğündeki takıların toplam değerinin yaklaşık 45 milyon TL olduğu dahi iddia edildi; ancak bu rakam resmi olarak doğrulanmadı.

Derken düğünün üzerinden henüz günler geçmişken hikayenin seyri bir anda değişti.

Düğündeki altınlar henüz konuşulmaya devam ederken Mehmet Fatih Tançalan'ın sabaha karşı gözaltına alınmasıyla işin rengi tamamen değişti.

Düğündeki altınlar henüz konuşulmaya devam ederken Mehmet Fatih Tançalan'ın sabaha karşı gözaltına alınmasıyla işin rengi tamamen değişti.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Tançalan hakkında sosyal medya paylaşımlarıyla bağlantılı olarak Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesi kapsamında soruşturma başlattı. Hakkında 25 olay kaydı bulunduğu belirtilen Tançalan, 8 Eylül sabaha karşı saat 03.00 sıralarında Van'ın Muradiye ilçesindeki evinde yakalanarak gözaltına alındı. 

Ancak soruşturmanın dikkat çeken kısmı kısa süre içerisinde Tançalan'ın sosyal medyada sergilediği lüks yaşamına ve mal varlığına uzandı. Savcılığın tutuklama talep yazısında, Tançalan'ın sosyal medyada dikkat çeken yaşam standardıyla mali profilinin uyumlu olmadığı yönünde değerlendirme yapıldı. Dosyada ayrıca Dubai üzerinden Mail Order yöntemiyle kaynağı belirsiz gelirlerin Türkiye'ye sokulduğuna ilişkin bilgiler elde edildiği öne sürüldü. Tançalan ise bu iddiaları kabul etmedi. 

Tabii kısa süre önce tüm Türkiye'nin konuştuğu o düğün de soruşturmanın dışında kalmadı. Gösterişli nişan ve düğün organizasyonu, kullanılan yüksek miktardaki ziynet eşyaları ve Tançalan'ın mal varlığı mercek altına alındı. Savcılık tarafından MASAK'tan mal varlığı araştırma raporu talep edildiği, ancak raporun tutuklamaya sevk edildiği sırada henüz dosyaya ulaşmadığı belirtildi. 

Sabah saatlerinde gözaltına alınmasıyla başlayan süreç ise aynı gün çok daha ciddi bir noktaya taşındı. Emniyet ve savcılık işlemlerinin ardından bu kez “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçundan adliyeye sevk edilen Mehmet Fatih Tançalan, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hakimlik; kolluk araştırma raporunu, Tançalan ve eşine ait mal varlığı tespitlerini ve düğündeki ziynet eşyalarına ilişkin görüntüleri birlikte değerlendirdi. Tançalan'ın altınların sponsorluk kapsamında kullanıldığı yönündeki savunmasına karşılık soruşturma evrakında bunu doğrulayan bilgi ve belge bulunmadığı belirtildi. Soruşturmanın devam ediyor olması da göz önünde bulundurularak adli kontrolün yetersiz kalacağına karar verildi. 

Fakat günün magazin tarafında asıl bomba, Tançalan'ın savcılık ve hakimlikte verdiği ifadenin ayrıntılarının ortaya çıkmasıyla patladı.

Mesleğini “oto galerici”, aylık gelirini 350 bin TL olarak beyan eden Mehmet Fatih Tançalan'ın düğündeki altınlardan 18 gelinliğe kadar merak edilen hemen her detaya cevap verdiği ortaya çıktı.

Mesleğini “oto galerici”, aylık gelirini 350 bin TL olarak beyan eden Mehmet Fatih Tançalan'ın düğündeki altınlardan 18 gelinliğe kadar merak edilen hemen her detaya cevap verdiği ortaya çıktı.

Mustafa Kadir Mercan'ın haberine göre Tançalan, 2008 yılından beri araç kiralama ve galericilik yaptığını; bir dönem İstanbul'da film şirketlerine araç kiraladığını, Muradiye'de VKH Motors isimli oto galerisi bulunduğunu ve ayrıca kafe işlettiğini anlattı. Dubai'de de araç kiralama işi yapmak amacıyla şirket kurduğunu söyleyen Tançalan, buradaki şirketi üzerinden oturum izni aldığını belirtti. Fakat ifadenin sosyal medyada en çok dikkat çeken kısmı haliyle düğündeki altınların hikayesi oldu.

Tançalan, İstanbul'daki nişan ve Van'daki düğünde Çağla Öz'e taktığı takı setlerini satın almadığını söyledi. Maddi durumunun bunları almaya yetmediğini belirten Tançalan'ın iddiasına göre altınlar Van'daki bir kuyumcudan reklam amacıyla emanet alınmıştı. Anlattığına göre kuyumcunun ekibi ziynet eşyalarını düğüne getirip Çağla Öz'e taktı, organizasyon sona erdiğinde ise altınları yeniden kuyumcuya götürdü. Diğer altın ve paraların da akraba ve dostlarından gelen gerçek düğün hediyeleri olduğunu savundu. 

Üstelik Tançalan, eski eşiyle mal paylaşımı ve nafaka davasının devam ettiğini, yaklaşık bir yıldır nafaka ödeyemediğini, düğünü yapabilmek için arkadaşlarından borç aldığını ve maddi durumunu Çağla Öz'e söyleyemediği için kuyumcu arkadaşından yardım istediğini de anlattı.  Peki ya sosyal medyada günlerdir konuşulan 33 kına kıyafeti, 18 gelinlik ve 25 özel takım?

Tançalan sayıların gerçek olduğunu doğruladı ancak bunların da satın alınmadığını, bir firmanın reklam sponsorluğu kapsamında sağladığını öne sürdü. Yani ifadesine göre düğünde gördüğümüz gösterişin önemli bir kısmının arkasında sponsorluklar vardı.  Hatta mesele kıyafetlerle sınırlı değildi. Tançalan; organizasyon ve catering firmalarının sosyal medyada reklam karşılığında düğüne sponsor olduğunu, ikram edilen baklavaların dahi sponsorlukla gönderildiğini anlattı. Geçmişte Maldivler tatillerinin de bir turizm şirketi tarafından karşılandığını ileri sürdü. Eşi Çağla Öz'ün sosyal medya fenomeni olduğunu, reklam ve online satışlardan gelir elde ettiğini söyleyerek sosyal medyada görülen lüks yaşamlarının önemli bölümünü bu anlaşmalarla açıkladı. 

Araçları konusunda da tek tek açıklama yapan Tançalan, üzerine kayıtlı 06 VKH 65 plakalı Cadillac'ı yaklaşık bir yıl önce borç para alarak satın aldığını ve araç nedeniyle hala 6 milyon TL borcu bulunduğunu söyledi. Diğer araçlarının ise yıllardır yaptığı galericilik ve araç kiralama işlerinden elde ettiği gelirlerle alındığını savundu. Muradiye'deki galeri ve kafesinin bulunduğu iki katlı taşınmazı 2022'de 400 bin TL'ye aldığını; paranın yarısını kendisinin, diğer yarısını ise annesi ve yeğeninin bileziklerini satarak karşıladığını ileri sürdü. 

Tançalan'ın bir diğer savunması ise hakkında ilk soruşturmanın açılmasına neden olan sosyal medya görüntülerine yönelikti. Paylaşımlarının çoğunun “ironik” olduğunu söyleyen Tançalan, düğünde polis memurlarının yanına gitmesinin amacının da onlara teşekkür etmek olduğunu belirtti. Görüntünün bilgisi dışında çekildiğini ve farklı bir noktaya taşındığını savunarak emniyet teşkilatını küçük düşürme ya da rencide etme kastı olmadığını söyledi.  Tançalan'ın avukatları ise MASAK raporunun henüz dosyada bulunmadığına dikkat çekerek tutuklama yerine serbest bırakılmasını veya adli kontrol uygulanmasını talep etti. Hakimlik bu talebi kabul etmedi ve Mehmet Fatih Tançalan'ın tutuklanmasına karar verdi. 

Böylece daha birkaç gün önce Çağla Öz'ün üzerine takılan altınlarla sosyal medyanın diline düşen düğün, bugün Tançalan'ın tutuklanması ve o altınlara ilişkin “kuyumcudan reklam için emanet aldık” savunmasıyla gittikçe ilginçleşen, bambaşka bir gündemin merkezine oturdu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
20
12
5
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın