Tutuklanan Vanlı Kara Haydar'ın İfadesi Şoke Etti: Altınlar Emanet, Lüks Hayat Sponsorluk Çıktı!
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Gösterişli düğünü ve Çağla Öz'e takılan altınlarla günlerdir sosyal medyanın gündeminden düşmeyen “Vanlı Kara Haydar” lakaplı Mehmet Fatih Tançalan tutuklandı. “Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçundan tutuklanan Tançalan'ın ifadesinin detayları, gazeteci Mustafa Kadir Mercan'ın haberine göre ortaya çıktı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Son birkaç gündür sosyal medyada nereye baksak karşımıza Çağla Öz ve “Vanlı Kara Haydar” lakaplı Mehmet Fatih Tançalan'ın gösterişli düğünü çıkıyordu.
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Düğündeki altınlar henüz konuşulmaya devam ederken Mehmet Fatih Tançalan'ın sabaha karşı gözaltına alınmasıyla işin rengi tamamen değişti.
Mesleğini “oto galerici”, aylık gelirini 350 bin TL olarak beyan eden Mehmet Fatih Tançalan'ın düğündeki altınlardan 18 gelinliğe kadar merak edilen hemen her detaya cevap verdiği ortaya çıktı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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