Tutuklanan Vanlı Kara Haydar'ın İfadesi Şoke Etti: Altınlar Emanet, Lüks Hayat Sponsorluk Çıktı!

Sosyal medya fenomeni Çağla Öz, “Vanlı Kara Haydar” olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan'la geçtiğimiz günlerde Van'da dünyaevine girdi. Çift daha önce görkemli nişanlarıyla dikkat çekmişti ancak asıl gündem olan düğünleri oldu.

Özellikle Çağla Öz'e takılan altınlar sosyal medyada günün konusu haline geldi. Taçtan gerdanlığa, kemerden bilezik ve kolluklara kadar geline takılan çok sayıdaki ziynet eşyası nedeniyle düğün için kısa sürede “altın şovu” yorumları yapılmaya başlandı. Hatta altınların ağırlığı nedeniyle Öz'ün dans etmekte ve halay çekmekte zorlandığı anlar bile gündem oldu.

Düğünün konuşulan tek detayı altınlar da değildi. Sosyal medyaya yansıyan bilgilere göre Çağla Öz için 33 kına kıyafeti ve 18 gelinlik, Tançalan için ise 25 özel takım hazırlandığı belirtiliyordu. Bu rakamların doğruluğu tartışılırken Tançalan'ın savcılık ifadesinde söz konusu sayıların gerçek olduğunu söylemesi ise daha sonra hikayenin en ilginç detaylarından birine dönüşecekti.

Kısacası birkaç gün boyunca düğünün ihtişamı, altınların değeri ve çiftin sosyal medyaya yansıyan lüks yaşamı konuşuldu. Düğündeki takıların toplam değerinin yaklaşık 45 milyon TL olduğu dahi iddia edildi; ancak bu rakam resmi olarak doğrulanmadı.

Derken düğünün üzerinden henüz günler geçmişken hikayenin seyri bir anda değişti.