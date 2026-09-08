Acı Haberi Alır Almaz Evine Koşmuştu: Eren Vurdem'den Serhat Kılıç'a Yürek Burkan Son Veda
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Serhat Kılıç'ın 51 yaşında gelen ani ölümü sanat dünyasını yasa boğmuş, acı haberi alan Eren Vurdem soluğu dostunun evinde almıştı. Kılıç'ı hareketsiz bulan sevgilisi Özlem Esmergül'e kameralardan siper olan Vurdem, “abim” dediği yol arkadaşını son yolculuğunda da yalnız bırakmadı. 10 yılı aşkın dostluklarının ardından gelen veda sözleri ise yürek burktu.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türk televizyonunun ve tiyatro dünyasının sevilen isimlerinden Serhat Kılıç'ın 51 yaşında gelen ani ölümü sevenlerini yasa boğdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sevenlerini yasa boğan Serhat Kılıç, İstanbul'daki duygusal vedanın ardından bugün Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.
“Bugün canım abimi, yoldaşımı, mentorumu toprağa verdim...” Eren Vurdem'in Serhat Kılıç'a son vedasında anlattıkları yürek burktu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın