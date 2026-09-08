Acı Haberi Alır Almaz Evine Koşmuştu: Eren Vurdem'den Serhat Kılıç'a Yürek Burkan Son Veda

Seksenler, Söz, Maraşlı ve Öğretmen gibi pek çok yapımla hafızalara kazınan Serhat Kılıç, 5 Eylül'de İstanbul Kağıthane'deki evinde hayatını kaybetmiş halde bulundu. Kılıç'tan bir süredir haber alamayan sevgilisi Özlem Esmergül'ün eve giderek oyuncuyu hareketsiz halde bulmasının ardından sağlık ekiplerine haber verildi. Eve gelen ekipler, Kılıç'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Henüz 51 yaşında hayata veda eden Kılıç'ın ölüm haberi sanat dünyasını yasa boğarken, acı haberi alır almaz evine koşan isimlerden biri de Eren Vurdem olmuştu.

Kılıç'la Söz dizisinde birlikte kamera karşısına geçen Vurdem'in koşarak siteye girdiği ve gözyaşlarına hakim olmakta zorlandığı anlar kameralara yansımıştı.

Üstelik Vurdem o gün yalnızca dostunun yanında olmak için eve koşmakla da kalmamıştı. Kılıç'ı evinde hareketsiz halde bulan ve büyük bir şok yaşayan Özlem Esmergül, ifade işlemleri için binadan çıkarıldığı sırada kameraların karşısına çıkmıştı. Vurdem ise perişan haldeki Esmergül'ün görüntülenmemesi için kameraların önüne geçerek ona siper olmuş, koluna girerek yanında yürümüştü.

O gün gördüğümüz manzara bile Eren Vurdem ile Serhat Kılıç arasındaki bağın sıradan bir rol arkadaşlığından çok daha fazlası olduğunu anlatmaya yetmişti.

İkilinin Söz setinde yolları kesişmiş olsa da dostlukları yıllar içerisinde 10 yılı aşkın bir abi-kardeşliğe dönüşmüştü.