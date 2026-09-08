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Acı Haberi Alır Almaz Evine Koşmuştu: Eren Vurdem'den Serhat Kılıç'a Yürek Burkan Son Veda

Acı Haberi Alır Almaz Evine Koşmuştu: Eren Vurdem'den Serhat Kılıç'a Yürek Burkan Son Veda

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
08.09.2026 - 17:51
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Serhat Kılıç'ın 51 yaşında gelen ani ölümü sanat dünyasını yasa boğmuş, acı haberi alan Eren Vurdem soluğu dostunun evinde almıştı. Kılıç'ı hareketsiz bulan sevgilisi Özlem Esmergül'e kameralardan siper olan Vurdem, “abim” dediği yol arkadaşını son yolculuğunda da yalnız bırakmadı. 10 yılı aşkın dostluklarının ardından gelen veda sözleri ise yürek burktu.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Türk televizyonunun ve tiyatro dünyasının sevilen isimlerinden Serhat Kılıç'ın 51 yaşında gelen ani ölümü sevenlerini yasa boğdu.

Türk televizyonunun ve tiyatro dünyasının sevilen isimlerinden Serhat Kılıç'ın 51 yaşında gelen ani ölümü sevenlerini yasa boğdu.

Seksenler, Söz, Maraşlı ve Öğretmen gibi pek çok yapımla hafızalara kazınan Serhat Kılıç, 5 Eylül'de İstanbul Kağıthane'deki evinde hayatını kaybetmiş halde bulundu. Kılıç'tan bir süredir haber alamayan sevgilisi Özlem Esmergül'ün eve giderek oyuncuyu hareketsiz halde bulmasının ardından sağlık ekiplerine haber verildi. Eve gelen ekipler, Kılıç'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Henüz 51 yaşında hayata veda eden Kılıç'ın ölüm haberi sanat dünyasını yasa boğarken, acı haberi alır almaz evine koşan isimlerden biri de Eren Vurdem olmuştu.

Kılıç'la Söz dizisinde birlikte kamera karşısına geçen Vurdem'in koşarak siteye girdiği ve gözyaşlarına hakim olmakta zorlandığı anlar kameralara yansımıştı.

Üstelik Vurdem o gün yalnızca dostunun yanında olmak için eve koşmakla da kalmamıştı. Kılıç'ı evinde hareketsiz halde bulan ve büyük bir şok yaşayan Özlem Esmergül, ifade işlemleri için binadan çıkarıldığı sırada kameraların karşısına çıkmıştı. Vurdem ise perişan haldeki Esmergül'ün görüntülenmemesi için kameraların önüne geçerek ona siper olmuş, koluna girerek yanında yürümüştü.

O gün gördüğümüz manzara bile Eren Vurdem ile Serhat Kılıç arasındaki bağın sıradan bir rol arkadaşlığından çok daha fazlası olduğunu anlatmaya yetmişti.

İkilinin Söz setinde yolları kesişmiş olsa da dostlukları yıllar içerisinde 10 yılı aşkın bir abi-kardeşliğe dönüşmüştü.

Sevenlerini yasa boğan Serhat Kılıç, İstanbul'daki duygusal vedanın ardından bugün Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

Sevenlerini yasa boğan Serhat Kılıç, İstanbul'daki duygusal vedanın ardından bugün Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

Serhat Kılıç için dün Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde bir anma töreni düzenlendi. Kılıç'ın ailesinin yanı sıra yıllar boyunca aynı sahneyi ve seti paylaştığı pek çok dostu ve meslektaşı usta oyuncuya veda etmek için bir araya geldi.

Törenin ardından Kılıç'ın naaşı Ankara'ya götürüldü. Bugün Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde düzenlenen cenaze töreninde ailesi ve yakınları taziyeleri kabul ederken sanat dünyasından dostları da Kılıç'ı yalnız bırakmadı.

Öğle namazının ardından cenaze namazı kılınan Serhat Kılıç, daha sonra Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Acı haberin geldiği ilk andan itibaren yanında olan Eren Vurdem de “abim” dediği Kılıç'ı son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

Birkaç gün önce gözyaşları içinde evine koştuğu dostunu bu kez toprağa veren Vurdem, cenazenin ardından kaleme aldığı uzun veda yazısıyla da aralarındaki 10 yılı aşkın abi-kardeşliğin bilinmeyen taraflarını anlattı.

“Bugün canım abimi, yoldaşımı, mentorumu toprağa verdim...” Eren Vurdem'in Serhat Kılıç'a son vedasında anlattıkları yürek burktu.

“Bugün canım abimi, yoldaşımı, mentorumu toprağa verdim...” Eren Vurdem'in Serhat Kılıç'a son vedasında anlattıkları yürek burktu.

Eren Vurdem, paylaşımına “Bugün canım abimi, yoldaşımı, mentorumu; Serhat Kılıç'ı toprağa verdim” sözleriyle başladı.

10 yılı aşkın süredir hayatında olan Kılıç'ı tanımayanlara nasıl bir insan olduğunu da anlatmak isteyen Vurdem, 51 yaşında olmasına rağmen kalbinin “tıpkı bir çocuğunki gibi” olduğunu söyledi. Yıllar boyunca onun bir başkasının arkasından kötü konuştuğuna ya da birine karşı kötü niyet beslediğine hiç şahit olmadığını belirten oyuncu, Kılıç'ın içinin merhamet dolu olduğunu anlattı.

Vurdem'in paylaştığı bir anı ise ikilinin neden birbirini yalnızca “rol arkadaşı” olarak görmediğini fazlasıyla ortaya koydu.

Kendi senaryosunu yazıp filmini hayata geçirmek için uğraştığı dönemde Kılıç'ın sürekli yanında olduğunu anlatan Vurdem, abisinin kendisine “Filminde tek kuruş almadan oynarım” dediğini belirtti. Hatta Kılıç'ın bununla yetinmeyip cebindeki parayı dahi film için teklif ettiğini anlattı.

Paylaşımın en sarsıcı kısmı ise Adli Tıp'ta yaşadıklarına dair anlattıkları oldu.

Vurdem, Kılıç'ın babası Mehmet Ali Bey'le birlikte cenazeyi teslim almaya gittiklerini ve resmi işlemler sırasında dostunun bedenini son kez teşhis etmek zorunda kaldıklarını açıkladı. O an hissettiklerini ise “Gördüğüm şey sadece bir bedendi, içindeki o güzel ışık çoktan gitmişti” sözleriyle tarif etti.

Bedenin yalnızca bir “kafes”, ruhun ise o kafesten uçup giden bir kuş olduğunu hissettiğini anlatan Vurdem, Yunus Emre'nin sözlerine de atıfta bulundu.

Son olarak paylaşımını görenlerden Serhat Kılıç'ın ruhuna bir Fatiha okumalarını isteyen Eren Vurdem, yıllardır “abim” dediği yol arkadaşına şu sözlerle veda etti:

“Seni çok seviyorum. Ahirette görüşmek üzere abi...”

Acı haberi aldığı gün koşarak evine gittiği, geride kalan sevdiklerine destek olduğu Serhat Kılıç'ı son yolculuğunda da yalnız bırakmayan Eren Vurdem'in vedası, ikilinin 10 yılı aşkın abi-kardeşliğinin ne kadar derin olduğunu bir kez daha gösterdi.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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