Evinde Ölü Bulunan Serhat Kılıç'ın Son Görüntüleri Ortaya Çıktı: Ayakta Durmakta Zorlanmış!
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Seksenler dizisindeki Ergun Plak rolüyle hafızalara kazınan kıymetli oyuncu Serhat Kılıç'ın 51 yaşında gelen ani ölümünün ardından yeni bir detay ortaya çıktı. Evinde ölü bulunmadan günler önce apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan oyuncunun ayakta durmakta zorlandığı ve ilerlerken duvardan destek aldığı görüldü. Kılıç'ın son görüntüleri yürek burktu.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Serhat Kılıç'ın 51 yaşında gelen ani ölümü sanat dünyasını yasa boğarken, ünlü oyuncunun vefatıyla ilgili soruşturma devam ediyor.
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Serhat Kılıç'ın hayattayken kaydedilen son görüntüleri ortaya çıktı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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