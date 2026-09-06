Evinde Ölü Bulunan Serhat Kılıç'ın Son Görüntüleri Ortaya Çıktı: Ayakta Durmakta Zorlanmış!

Seksenler dizisinin Ergun Plak'ı başta olmak üzere sayısız dizi, film ve tiyatro oyunuyla hafızalarımıza kazınan Serhat Kılıç, Kağıthane Nurtepe'deki evinde hayatını kaybetmiş halde bulundu.

Kılıç'tan bir süredir haber alamayan sevgilisi Özlem Esmergül, endişelenerek oyuncunun evine gitmişti. Kapıyı çalmasına rağmen yanıt alamayınca kendisinde bulunan anahtarla içeri giren Esmergül, Kılıç'ı salondaki tekli koltukta hareketsiz halde bulmuş ve 112'yi aramıştı. Eve gelen sağlık ekipleri ise 51 yaşındaki oyuncunun hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Kılıç'ın ölümü kayıtlara “şüpheli ölüm” olarak geçerken kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılmıştı. Otopsi işlemleri bugün tamamlandı ve Kılıç'ın cenazesi ailesine teslim edilerek Zincirlikuyu Mezarlığı Gasilhanesi'ne götürüldü. Kesin ölüm nedenine ilişkin ise henüz kamuoyuyla paylaşılmış bir sonuç bulunmuyor.

Oyuncunun son yolculuğuna uğurlanacağı program da belli oldu. Menajeri Tolga Çinkitaş, 7 Eylül Pazartesi saat 12.00'de Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde Serhat Kılıç için bir anma töreni düzenleneceğini duyurmuştu. 8 Eylül Salı günü öğle namazının ardından Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Kılıç'ın Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirilmişti.

Tüm bunların ardından Kılıç'ın ölümüne ilişkin soruşturma sürerken ortaya çıkan yeni görüntüler ise dikkatleri oyuncunun hayatını kaybetmeden önceki günlerine çevirdi.