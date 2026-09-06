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Evinde Ölü Bulunan Serhat Kılıç'ın Son Görüntüleri Ortaya Çıktı: Ayakta Durmakta Zorlanmış!

Evinde Ölü Bulunan Serhat Kılıç'ın Son Görüntüleri Ortaya Çıktı: Ayakta Durmakta Zorlanmış!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
06.09.2026 - 21:13
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Seksenler dizisindeki Ergun Plak rolüyle hafızalara kazınan kıymetli oyuncu Serhat Kılıç'ın 51 yaşında gelen ani ölümünün ardından yeni bir detay ortaya çıktı. Evinde ölü bulunmadan günler önce apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan oyuncunun ayakta durmakta zorlandığı ve ilerlerken duvardan destek aldığı görüldü. Kılıç'ın son görüntüleri yürek burktu.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Serhat Kılıç'ın 51 yaşında gelen ani ölümü sanat dünyasını yasa boğarken, ünlü oyuncunun vefatıyla ilgili soruşturma devam ediyor.

Serhat Kılıç'ın 51 yaşında gelen ani ölümü sanat dünyasını yasa boğarken, ünlü oyuncunun vefatıyla ilgili soruşturma devam ediyor.

Seksenler dizisinin Ergun Plak'ı başta olmak üzere sayısız dizi, film ve tiyatro oyunuyla hafızalarımıza kazınan Serhat Kılıç, Kağıthane Nurtepe'deki evinde hayatını kaybetmiş halde bulundu.

Kılıç'tan bir süredir haber alamayan sevgilisi Özlem Esmergül, endişelenerek oyuncunun evine gitmişti. Kapıyı çalmasına rağmen yanıt alamayınca kendisinde bulunan anahtarla içeri giren Esmergül, Kılıç'ı salondaki tekli koltukta hareketsiz halde bulmuş ve 112'yi aramıştı. Eve gelen sağlık ekipleri ise 51 yaşındaki oyuncunun hayatını kaybettiğini belirlemişti. 

Kılıç'ın ölümü kayıtlara “şüpheli ölüm” olarak geçerken kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılmıştı. Otopsi işlemleri bugün tamamlandı ve Kılıç'ın cenazesi ailesine teslim edilerek Zincirlikuyu Mezarlığı Gasilhanesi'ne götürüldü. Kesin ölüm nedenine ilişkin ise henüz kamuoyuyla paylaşılmış bir sonuç bulunmuyor.

Oyuncunun son yolculuğuna uğurlanacağı program da belli oldu. Menajeri Tolga Çinkitaş, 7 Eylül Pazartesi saat 12.00'de Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde Serhat Kılıç için bir anma töreni düzenleneceğini duyurmuştu. 8 Eylül Salı günü öğle namazının ardından Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Kılıç'ın Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirilmişti. 

Tüm bunların ardından Kılıç'ın ölümüne ilişkin soruşturma sürerken ortaya çıkan yeni görüntüler ise dikkatleri oyuncunun hayatını kaybetmeden önceki günlerine çevirdi.

Serhat Kılıç'ın hayattayken kaydedilen son görüntüleri ortaya çıktı.

Apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan anlarda ünlü oyuncunun ayakta durmakta zorlandığı görülüyor. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Serhat Kılıç'ın evine son kez geldiği anlara ait güvenlik kamerası kayıtlarına ulaşıldı. Görüntüler 1 Eylül 2026 tarihine, yani oyuncunun evinde ölü bulunmasından günler öncesine ait. 

Saat 17.39 sıralarında apartmanın koridorunda görülen Kılıç'ın başında şapkası, sırtında ise çantası bulunuyor. Ancak görüntülerde ilk dikkat çeken detay, ünlü oyuncunun oldukça yavaş hareket etmesi ve ayakta durmakta zorlanması oluyor. Koridorda ağır adımlarla ilerleyen Kılıç, bir noktada kolunu uzatarak duvardan destek alıyor. Bir süre burada bekledikten sonra yeniden hareket ediyor ve asansörün bulunduğu bölüme doğru yöneliyor.

Güvenlik kamerasındaki saat 17.40.13'ü gösterdiğinde asansörün önüne ulaşan Kılıç'ın hareketlerinin iyice yavaşladığı görülüyor. Yaklaşık 9 saniye sonra ise yeniden kolunu duvara uzatıyor; öne doğru eğilerek ağırlığını duvara veriyor ve bir süre bu şekilde destek alıyor. Kılıç'ın daha sonra asansörün bulunduğu noktadan ayrıldığı ve evine geçtiği belirtiliyor. Habertürk'ün ulaştığı kayıtlar, Serhat Kılıç'ın hayattayken güvenlik kameralarına yansıyan son görüntüleri olarak kayda geçti. 

Görüntülerde oyuncunun bitkin hali ve ayakta kalabilmek için duvardan destek alması ister istemez dikkat çekiyor. Ancak Kılıç'ın kesin ölüm nedeni henüz açıklanmadığı için bu görüntülerdeki durumuyla ölümü arasında doğrudan bir bağlantı kurmak şu aşamada mümkün değil. Otopsi işlemleri tamamlanmış olsa da kesin ölüm nedenine ilişkin sonuç henüz kamuoyuyla paylaşılmış değil.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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