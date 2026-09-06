"Satanist Ritüel" İddialarıyla İstanbul Konseri İptal Edilen Anyma Sessizliğini Bozdu!

Gerçek adı Matteo Milleri olan Anyma, elektronik müziği dev ekranlar, üç boyutlu animasyonlar ve sinematik görsellerle buluşturan sahne şovlarıyla son yılların en dikkat çeken isimlerinden biri.

Özellikle devasa insansı figürlerin ekranların içinden çıkıyormuş gibi göründüğü performansları sosyal medyada defalarca viral oldu. Anyma da yeni görsel-işitsel şovu ÆDEN kapsamında çıktığı dünya turnesinin duraklarından birini İstanbul olarak belirlemişti. Planlara göre Anyma, 12 Eylül 2026'da Ataköy Marina Arena'da sahne alacaktı. Hatta sanatçının resmi sitesinde İstanbul, ÆDEN dünya turnesinin duraklarından biri olarak duyurulmuştu.

Fakat konsere sayılı günler kala sosyal medyada bambaşka bir tartışma başladı. Anyma'nın daha önceki performanslarından bazı görüntüler dolaşıma sokulurken şovlarda kullanılan karanlık figürler ve semboller bazı kullanıcılar tarafından “satanist ritüeller” ve “satanist sembollerle” ilişkilendirildi. Paylaşımlar kısa sürede büyüdü, konserin iptal edilmesi için çağrılar yapılmaya başlandı.

Tartışmaların ardından İstanbul Valiliği'nin etkinliğin gerçekleştirilmesine izin vermediği doğrulandı ve 12 Eylül'deki konser iptal edildi. Burada önemli bir detay da var: Valiliğin internet sitesi veya sosyal medya hesaplarından konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımlanmadı. Ancak Teyit'e konuşan İstanbul Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Emin Gökçegözoğlu, etkinliğin iptal edildiğini ve gerekçenin söz konusu “satanist unsurlar” olduğunu doğruladı. Üstelik Anyma İstanbul'a yabancı bir isim de değildi. Sanatçı 2024 yılında yine Ataköy Marina Arena'da sahne almıştı.

Günlerdir süren tartışmaların ardından sessizliğini bozan Anyma ise kendisine ve şovuna yöneltilen suçlamalara tek tek yanıt verdi.