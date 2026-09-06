"Satanist Ritüel" İddialarıyla İstanbul Konseri İptal Edilen Anyma Sessizliğini Bozdu!
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“Satanist ritüel” iddialarıyla gündeme gelen sahne şovlarının ardından İstanbul konseri iptal edilen Anyma sessizliğini bozdu. Görsellerinin bağlamından koparıldığını ve manipüle edildiğini savunan dünyaca ünlü DJ, kendilerine açıklama yapma fırsatı verilmediğini söyledi. Karara itiraz edeceğini duyuran Anyma'nın İstanbul'a dönüş mesajı da dikkat çekti.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Dünyaca ünlü elektronik müzik prodüktörü Anyma'nın İstanbul konserine günler kala gelen iptal kararı epey ses getirmişti.
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Anyma'nın açıklamasındaki en net mesaj ise şuydu: İzlediğimiz şeyin “satanist ritüel” değil, başından sonuna anlatılan bir bilim kurgu hikayesi olduğunu söylüyor.
Fakat Anyma'yı asıl kızdıran yalnızca “satanizm” suçlamaları değilmiş. Konser iptal edilmeden önce kendileriyle hiçbir diyalog kurulmadığını da söyledi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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