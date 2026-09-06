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"Satanist Ritüel" İddialarıyla İstanbul Konseri İptal Edilen Anyma Sessizliğini Bozdu!

"Satanist Ritüel" İddialarıyla İstanbul Konseri İptal Edilen Anyma Sessizliğini Bozdu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
06.09.2026 - 20:23
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“Satanist ritüel” iddialarıyla gündeme gelen sahne şovlarının ardından İstanbul konseri iptal edilen Anyma sessizliğini bozdu. Görsellerinin bağlamından koparıldığını ve manipüle edildiğini savunan dünyaca ünlü DJ, kendilerine açıklama yapma fırsatı verilmediğini söyledi. Karara itiraz edeceğini duyuran Anyma'nın İstanbul'a dönüş mesajı da dikkat çekti.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Dünyaca ünlü elektronik müzik prodüktörü Anyma'nın İstanbul konserine günler kala gelen iptal kararı epey ses getirmişti.

Dünyaca ünlü elektronik müzik prodüktörü Anyma'nın İstanbul konserine günler kala gelen iptal kararı epey ses getirmişti.

Gerçek adı Matteo Milleri olan Anyma, elektronik müziği dev ekranlar, üç boyutlu animasyonlar ve sinematik görsellerle buluşturan sahne şovlarıyla son yılların en dikkat çeken isimlerinden biri.

Özellikle devasa insansı figürlerin ekranların içinden çıkıyormuş gibi göründüğü performansları sosyal medyada defalarca viral oldu. Anyma da yeni görsel-işitsel şovu ÆDEN kapsamında çıktığı dünya turnesinin duraklarından birini İstanbul olarak belirlemişti. Planlara göre Anyma, 12 Eylül 2026'da Ataköy Marina Arena'da sahne alacaktı. Hatta sanatçının resmi sitesinde İstanbul, ÆDEN dünya turnesinin duraklarından biri olarak duyurulmuştu. 

Fakat konsere sayılı günler kala sosyal medyada bambaşka bir tartışma başladı. Anyma'nın daha önceki performanslarından bazı görüntüler dolaşıma sokulurken şovlarda kullanılan karanlık figürler ve semboller bazı kullanıcılar tarafından “satanist ritüeller” ve “satanist sembollerle” ilişkilendirildi. Paylaşımlar kısa sürede büyüdü, konserin iptal edilmesi için çağrılar yapılmaya başlandı. 

Tartışmaların ardından İstanbul Valiliği'nin etkinliğin gerçekleştirilmesine izin vermediği doğrulandı ve 12 Eylül'deki konser iptal edildi. Burada önemli bir detay da var: Valiliğin internet sitesi veya sosyal medya hesaplarından konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımlanmadı. Ancak Teyit'e konuşan İstanbul Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Emin Gökçegözoğlu, etkinliğin iptal edildiğini ve gerekçenin söz konusu “satanist unsurlar” olduğunu doğruladı. Üstelik Anyma İstanbul'a yabancı bir isim de değildi. Sanatçı 2024 yılında yine Ataköy Marina Arena'da sahne almıştı. 

Günlerdir süren tartışmaların ardından sessizliğini bozan Anyma ise kendisine ve şovuna yöneltilen suçlamalara tek tek yanıt verdi.

Anyma'nın açıklamasındaki en net mesaj ise şuydu: İzlediğimiz şeyin “satanist ritüel” değil, başından sonuna anlatılan bir bilim kurgu hikayesi olduğunu söylüyor.

Anyma'nın açıklamasındaki en net mesaj ise şuydu: İzlediğimiz şeyin “satanist ritüel” değil, başından sonuna anlatılan bir bilim kurgu hikayesi olduğunu söylüyor.

Uzun bir açıklama yayımlayan Anyma, kendisini yıllardır takip edenlerin çalışmalarındaki temel amacın hikaye anlatıcılığı olduğunu bildiğini belirterek başladı. Sanatçıya göre ÆDEN evreninde karşımıza çıkan karanlık görüntülerin tek başına değerlendirilmesi, bir filmin yalnızca en karanlık sahnesini izleyip bütün filmin ne anlattığına karar vermekten farksız.

Anyma, şovunun “karanlık ve aydınlık, yıkım ve yaratım, korku ve umut” üzerine kurulu bir bilim kurgu hikayesi olduğunu söylerken özellikle bir noktaya dikkat çekti:

“Benim hikayemde sonunda ışık galip gelir.”

Görsel evrenini son beş yıldır sanatçılar, tasarımcılar ve animatörlerden oluşan ekibiyle hazırladığını belirten Anyma; çalışmalarında sanat tarihi, mitoloji ve antik edebiyattan beslendiklerini söyledi. Görsellerinde dini figürlerin doğrudan temsil edilmediğinin de altını çizerek herhangi bir dine veya kültüre saldırma ya da saygısızlık etme amacı taşımadıklarını vurguladı. Fakat açıklamanın en dikkat çekici kısmı bununla sınırlı değildi.

Anyma, internette dolaşan bazı görüntülerin bağlamından koparıldığını, yapay zekayla manipüle edildiğini ve farklı müziklerle birleştirildiğini öne sürdü. Böylece gerçek şovunda bulunmayan çok daha karanlık bir anlatı yaratıldığını savundu. Kendi sahne görsellerinin yapay zekayla oluşturulmadığını özellikle belirten sanatçı, yaşananların ironisini de es geçmedi: Kendisini yapay zeka kullanmakla suçlayanların, ona göre tam tersine eserlerini değiştirmek için yapay zekadan yararlandığını söyledi. Anyma yaşananları özetlerken de oldukça sertti:

“Sanatım, sosyal medya ve siyasi propaganda malzemesine dönüştürüldü.

Fakat Anyma'yı asıl kızdıran yalnızca “satanizm” suçlamaları değilmiş. Konser iptal edilmeden önce kendileriyle hiçbir diyalog kurulmadığını da söyledi.

Fakat Anyma'yı asıl kızdıran yalnızca “satanizm” suçlamaları değilmiş. Konser iptal edilmeden önce kendileriyle hiçbir diyalog kurulmadığını da söyledi.

Anyma, açıklamasının devamında iptal kararının alınış biçimine tepki gösterdi. Sanatçının iddiasına göre konser iptal edilmeden önce ne kendisine ne ekibine ne de organizatöre anlamlı bir uyarı yapıldı. Şovun içeriğini açıklamaları, tartışılan görüntülere bağlam kazandırmaları veya gerekiyorsa bazı değişiklikleri görüşmeleri için kendilerine fırsat verilmediğini söyledi. Üstelik bunların tamamını konuşmaya hazır olduklarını da özellikle belirtti.

Dünyanın pek çok farklı ülkesinde sahne aldıklarını hatırlatan Anyma, gittikleri yerlerde yerel kültür ve geleneklere saygılı biçimde hareket ettiklerini, Türkiye'de de kendilerine bir endişe iletilmiş olsaydı aynı yolu izlemeye hazır olduklarını savundu. Ve belli ki bu hikayenin sonuna henüz gelmedik.

Çünkü Anyma, iptal kararına itiraz etmeyi planladığını açıkça duyurdu. Türkiye'deki yetkililerle görüşmeye, çalışmalarının sanatsal bağlamını anlatmaya ve şovun gerçekte neyi temsil ettiğini açıklamaya hazır olduklarını belirten sanatçı, İstanbul'a gelmekten de vazgeçmiş değil. Bilet alan ve konser için Türkiye'ye seyahat etmeye hazırlanan hayranlarına ayrıca teşekkür eden Anyma, açıklamasını sanatın eleştirilebileceğini ve tartışılabileceğini ancak manipüle edilmiş hali üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayarak tamamladı.

Son cümlesi ise iptal kararından sonra yeni bir kapı araladı:

“Umarım İstanbul'a geri dönebilir ve bu hikayeyi birlikte tamamlayabiliriz.”

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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