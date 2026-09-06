Çiğ Yumurta Sarısına Veda Etti: Donald Trump'tan Radikal İmaj Değişikliği!
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Donald Trump'ın yıllardır kendisiyle özdeşleşen o meşhur sarı saçlarına bir şeyler oldu! Air Force One'dan inerken görüntülenen Trump'ın saçlarının bu kez kahverengiye çalan çok daha koyu bir tona büründüğü fark edildi. “Çiğ yumurta sarısı” devrini kapatmış gibi görünen ABD Başkanı'nın yeni imajı sosyal medyanın diline düşmekte gecikmedi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Donald Trump denince akla gelen şeyler listesi epey uzun ama meşhur saçlarının listenin üst sıralarında olduğu tartışılmaz!
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Ta ki geçtiğimiz günlerde Air Force One'dan bambaşka biri iner gibi görünene kadar!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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