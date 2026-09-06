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Çiğ Yumurta Sarısına Veda Etti: Donald Trump'tan Radikal İmaj Değişikliği!

Çiğ Yumurta Sarısına Veda Etti: Donald Trump'tan Radikal İmaj Değişikliği!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
06.09.2026 - 19:30
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Donald Trump'ın yıllardır kendisiyle özdeşleşen o meşhur sarı saçlarına bir şeyler oldu! Air Force One'dan inerken görüntülenen Trump'ın saçlarının bu kez kahverengiye çalan çok daha koyu bir tona büründüğü fark edildi. “Çiğ yumurta sarısı” devrini kapatmış gibi görünen ABD Başkanı'nın yeni imajı sosyal medyanın diline düşmekte gecikmedi.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Donald Trump denince akla gelen şeyler listesi epey uzun ama meşhur saçlarının listenin üst sıralarında olduğu tartışılmaz!

Donald Trump denince akla gelen şeyler listesi epey uzun ama meşhur saçlarının listenin üst sıralarında olduğu tartışılmaz!

ABD Başkanı Donald Trump, yıllardır yalnızca siyasi çıkışları, açıklamaları ve gündem yaratan hamleleriyle değil, kendisiyle adeta bütünleşen saçlarıyla da konuşuluyor.

Öyle ki Trump'ın öne doğru taranan, bol hacimli ve altın sarısından zaman zaman bizim “çiğ yumurta sarısı” diye tarif etmek istediğimiz tonlara kadar uzanan saçları, yıllar içerisinde başlı başına bir popüler kültür meselesine dönüştü. Saçlarının gerçek olup olmadığı bile yıllarca tartışıldı. Trump ise peruk kullandığı iddialarını defalarca reddetti. Hatta geçtiğimiz günlerde Beyaz Saray'daki bir davette konu yine açıldığında, rüzgarlı bir mitingini hatırlatarak peruğu olsa çoktan uçup gideceğini savundu. Kısacası kendisi saçlarının gerçekliği konusunda gayet net! 

Tabii mesele yalnızca peruk iddiaları da değil. Trump'ın yıllardır koruduğu o meşhur tarama şekli, saçının hacmi ve sürekli değişen sarı tonları her yeni görüntüsünde sosyal medyanın radarına girmeyi başarıyor. 80 yaşındaki ABD Başkanı'nın zaman zaman saç modelinde küçük değişiklikler yaptığına da şahit oluyoruz. Örneğin 2019'da saçlarını alışılmışın aksine geriye doğru yatırarak kullandığı görüntüsü bile başlı başına haber olmuştu. Ama ne yaparsa yapsın dönüp dolaşıp o meşhur sarı ve kabarık modele geri dönüyordu.

Ta ki geçtiğimiz günlerde Air Force One'dan bambaşka biri iner gibi görünene kadar!

Ta ki geçtiğimiz günlerde Air Force One'dan bambaşka biri iner gibi görünene kadar!

Çünkü Donald Trump bu kez sarının dozunu değiştirmekle yetinmemiş gibi görünüyor. Çiğ yumurta sarısı devri kapanmış, yerine neredeyse esmer bir Trump gelmiş!  Trump, hafta sonunu geçirmek üzere New Jersey'deki Bedminster golf kulübüne giderken Morristown Havalimanı'nda Air Force One'dan indi.

Lacivert takım elbisesi, beyaz gömleği ve sarı kravatıyla her şey son derece “Trump”tı... Saçları hariç!

Objektiflere yansıyan yeni görüntülerde Trump'ın yıllardır görmeye alıştığımız altın sarısı saçlarının belirgin biçimde koyulaştığı ve kahverengiye oldukça yaklaşan bir tona büründüğü görüldü. Üstelik yalnızca renk değil, saçın ayrıldığı yön ve şekli de alışılmış görüntüsünden biraz farklıydı. Yeni Trump'ı gören sosyal medya kullanıcılarının mevzuyu es geçmesi elbette düşünülemezdi.

Fotoğraflar kısa sürede yayılırken “Trump'ın saçına ne oldu?” sorusu sosyal medyada dolaşmaya başladı. Yeni görüntüsünü Pierce Brosnan'a benzetenler bile çıktı; bazı kullanıcılar ise karşılarında sarışın Trump yerine bir anda “esmer Trump” bulmanın şaşkınlığını yaşadı. 

Beyaz Saray da şimdilik başkanın yeni saç rengiyle ilgili sessiz. Dolayısıyla boya kutusunun markasını araştırmaya başlamadan önce, gördüğümüz değişikliğin kesin olarak bir boya işlemi olduğunu söylememek gerekiyor.  Yine de ortada tartışmaya pek yer bırakmayan bir görüntü değişikliği var: Trump'ın ikonik sarı saçları artık çok daha koyu.

Dünya siyasetinin gündemi yeterince hareketli değilmiş gibi Donald Trump'ın saçları da kendi gündemini yaratmayı başardı anlayacağınız. Bakalım bu “esmer Trump” dönemi kalıcı mı olacak, yoksa birkaç gün sonra o meşhur yumurta sarısı tonlarla yeniden kavuşacak mıyız?

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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