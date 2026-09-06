Çiğ Yumurta Sarısına Veda Etti: Donald Trump'tan Radikal İmaj Değişikliği!

Çünkü Donald Trump bu kez sarının dozunu değiştirmekle yetinmemiş gibi görünüyor. Çiğ yumurta sarısı devri kapanmış, yerine neredeyse esmer bir Trump gelmiş! Trump, hafta sonunu geçirmek üzere New Jersey'deki Bedminster golf kulübüne giderken Morristown Havalimanı'nda Air Force One'dan indi.

Lacivert takım elbisesi, beyaz gömleği ve sarı kravatıyla her şey son derece “Trump”tı... Saçları hariç!

Objektiflere yansıyan yeni görüntülerde Trump'ın yıllardır görmeye alıştığımız altın sarısı saçlarının belirgin biçimde koyulaştığı ve kahverengiye oldukça yaklaşan bir tona büründüğü görüldü. Üstelik yalnızca renk değil, saçın ayrıldığı yön ve şekli de alışılmış görüntüsünden biraz farklıydı. Yeni Trump'ı gören sosyal medya kullanıcılarının mevzuyu es geçmesi elbette düşünülemezdi.

Fotoğraflar kısa sürede yayılırken “Trump'ın saçına ne oldu?” sorusu sosyal medyada dolaşmaya başladı. Yeni görüntüsünü Pierce Brosnan'a benzetenler bile çıktı; bazı kullanıcılar ise karşılarında sarışın Trump yerine bir anda “esmer Trump” bulmanın şaşkınlığını yaşadı.

Beyaz Saray da şimdilik başkanın yeni saç rengiyle ilgili sessiz. Dolayısıyla boya kutusunun markasını araştırmaya başlamadan önce, gördüğümüz değişikliğin kesin olarak bir boya işlemi olduğunu söylememek gerekiyor. Yine de ortada tartışmaya pek yer bırakmayan bir görüntü değişikliği var: Trump'ın ikonik sarı saçları artık çok daha koyu.

Dünya siyasetinin gündemi yeterince hareketli değilmiş gibi Donald Trump'ın saçları da kendi gündemini yaratmayı başardı anlayacağınız. Bakalım bu “esmer Trump” dönemi kalıcı mı olacak, yoksa birkaç gün sonra o meşhur yumurta sarısı tonlarla yeniden kavuşacak mıyız?