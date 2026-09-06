Serhat Kılıç'ı Evinde Ölü Bulan Sevgilisi Özlem Esmergül'den Kahreden Paylaşım
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Serhat Kılıç'ın 51 yaşında gelen ani vefatı sanat dünyasını yasa boğdu. Kendisinden haber alamayınca evine giden ve acı manzarayla karşılaşan sevgilisi Özlem Esmergül, yaşadığı büyük acının ardından ilk kez paylaşım yaptı. Yıllardır süren aşklarına dair sözleri ve Kılıç'a vedası yürek burktu.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Türk televizyonunun en tanıdık yüzlerinden biri olan Serhat Kılıç'tan gelen acı haber hepimizi hazırlıksız yakaladı.
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Serhat Kılıç'ı evinde bulan Özlem Esmergül'ün yaşadığı yıkım ise kameralara yansıdı. Ardından gelen veda paylaşımı yürekleri daha da burktu.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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