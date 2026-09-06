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Serhat Kılıç'ı Evinde Ölü Bulan Sevgilisi Özlem Esmergül'den Kahreden Paylaşım

Serhat Kılıç'ı Evinde Ölü Bulan Sevgilisi Özlem Esmergül'den Kahreden Paylaşım

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
06.09.2026 - 18:08
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Serhat Kılıç'ın 51 yaşında gelen ani vefatı sanat dünyasını yasa boğdu. Kendisinden haber alamayınca evine giden ve acı manzarayla karşılaşan sevgilisi Özlem Esmergül, yaşadığı büyük acının ardından ilk kez paylaşım yaptı. Yıllardır süren aşklarına dair sözleri ve Kılıç'a vedası yürek burktu.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Türk televizyonunun en tanıdık yüzlerinden biri olan Serhat Kılıç'tan gelen acı haber hepimizi hazırlıksız yakaladı.

Türk televizyonunun en tanıdık yüzlerinden biri olan Serhat Kılıç'tan gelen acı haber hepimizi hazırlıksız yakaladı.

Yıllardır ekranlarda farklı karakterlerle karşımıza çıkan Serhat Kılıç, özellikle Seksenler dizisinde hayat verdiği Ergun Plak karakteriyle geniş bir izleyici kitlesinin hafızasına kazınmıştı. Oyunculuğunun yanı sıra tiyatro sahnesinde de uzun yıllar emek veren Kılıç'ı Hatırla Sevgili, Ezel, Merhamet, Söz, Maraşlı, Tetikçinin Oğlu gibi pek çok yapımda izlemiştik. Kimi zaman hikayenin en sert adamlarından birine, kimi zaman da Ergun Plak gibi yıllar geçse de unutulmayan renkli bir karaktere hayat vermişti.

Henüz 51 yaşındaki oyuncunun ölüm haberi ise 5 Eylül'de geldi. İstanbul Kağıthane'nin Nurtepe Mahallesi'ndeki evinde yaşayan Kılıç'tan perşembe gününden itibaren haber alamayan sevgilisi Özlem Esmergül, endişelenerek oyuncunun evine gitti. Kapıyı çalmasına rağmen yanıt alamayınca kendisinde bulunan anahtarla içeri giren Esmergül, Kılıç'ı salondaki tekli koltukta oturur halde hareketsiz buldu. Bunun üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Eve gelen sağlık ekipleri Serhat Kılıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. 

Polis ekiplerinin evde yaptığı incelemenin ardından Kılıç'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Esmergül'ün polis ekiplerine Kılıç'ın lenf kanseri olduğunu söylediği de basına yansıyan bilgiler arasındaydı. Serhat Kılıç'ın ani vefatı sanat dünyasında da büyük bir şok yarattı. Haberi alan yakın dostları kısa sürede evinin önüne gelirken, yıllarca birlikte çalıştığı isimlerden peş peşe veda mesajları geldi. Seksenler'de yaklaşık 10 yıl birlikte kamera karşısına geçtiği Şoray Uzun ise gece saatlerinde Adli Tıp Kurumu'na giderek arkadaşına son kez veda etti.

Kılıç'ın kesin ölüm nedeni henüz açıklanmış değil. Ölümünün ardından sosyal medyada pek çok iddia ortaya atılınca Şoray Uzun da bu duruma tepki göstererek, resmi bir sonuç olmadan varsayımların gerçekmiş gibi paylaşılmaması gerektiğini vurguladı.

Serhat Kılıç'ı evinde bulan Özlem Esmergül'ün yaşadığı yıkım ise kameralara yansıdı. Ardından gelen veda paylaşımı yürekleri daha da burktu.

Serhat Kılıç'ı evinde bulan Özlem Esmergül'ün yaşadığı yıkım ise kameralara yansıdı. Ardından gelen veda paylaşımı yürekleri daha da burktu.

Kendisinden günlerdir haber alamadığı sevgilisini kontrol etmek için gittiği evde hayatının en acı manzaralarından biriyle karşılaşan Özlem Esmergül, olayın ardından polis ekipleri tarafından bilgisine başvurulmak üzere karakola götürüldü. Evin önünden ayrıldığı sırada gözyaşlarına hakim olamayan Esmergül'ün ayakta durmakta dahi zorlandığı görüldü.

O anlarda Serhat Kılıç'ın yakın arkadaşları da Esmergül'ü yalnız bırakmadı. Özellikle Kılıç'ın Söz dizisinden rol arkadaşı Eren Vurdem, görüntülenmek istemeyen Esmergül'ün koluna girerek ona eşlik etti. Basın mensuplarının görüntü almasını engellemeye çalışan Vurdem ve diğer dostları adeta Esmergül'e siper oldu. 

Yaşadığı büyük acının ardından sessizliğe gömülen Özlem Esmergül'den bu kez sosyal medyada bir paylaşım geldi. Gözlerden uzak tuttuğu hesabından Serhat Kılıç'la birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Esmergül, yıllardır süren ilişkilerine ve yaşadıkları aşka dair oldukça duygusal satırlar kaleme aldı.

“Hayatımın en büyük aşkı, ben hayatımda hiç böyle sevilmedim, hiç böyle sevmedim. Sen benim kalbimin en derin yerinde, sonsuza dek yaşayacaksın. Beni hasretine mahkum ettin. Yine seni bulacağım, yine sana aşık olacağım.”

Serhat Kılıç'ın ölüm haberinin ardından rol arkadaşlarından, dostlarından ve sevenlerinden birçok veda mesajı gelmişti. Fakat onu son kez görmek için evine giden ve acı haberi ilk öğrenen kişi olan Özlem Esmergül'ün bu sözleri, yaşananların en yürek burkan vedalarından biri oldu.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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