Serhat Kılıç'ı Evinde Ölü Bulan Sevgilisi Özlem Esmergül'den Kahreden Paylaşım

Yıllardır ekranlarda farklı karakterlerle karşımıza çıkan Serhat Kılıç, özellikle Seksenler dizisinde hayat verdiği Ergun Plak karakteriyle geniş bir izleyici kitlesinin hafızasına kazınmıştı. Oyunculuğunun yanı sıra tiyatro sahnesinde de uzun yıllar emek veren Kılıç'ı Hatırla Sevgili, Ezel, Merhamet, Söz, Maraşlı, Tetikçinin Oğlu gibi pek çok yapımda izlemiştik. Kimi zaman hikayenin en sert adamlarından birine, kimi zaman da Ergun Plak gibi yıllar geçse de unutulmayan renkli bir karaktere hayat vermişti.

Henüz 51 yaşındaki oyuncunun ölüm haberi ise 5 Eylül'de geldi. İstanbul Kağıthane'nin Nurtepe Mahallesi'ndeki evinde yaşayan Kılıç'tan perşembe gününden itibaren haber alamayan sevgilisi Özlem Esmergül, endişelenerek oyuncunun evine gitti. Kapıyı çalmasına rağmen yanıt alamayınca kendisinde bulunan anahtarla içeri giren Esmergül, Kılıç'ı salondaki tekli koltukta oturur halde hareketsiz buldu. Bunun üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Eve gelen sağlık ekipleri Serhat Kılıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin evde yaptığı incelemenin ardından Kılıç'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Esmergül'ün polis ekiplerine Kılıç'ın lenf kanseri olduğunu söylediği de basına yansıyan bilgiler arasındaydı. Serhat Kılıç'ın ani vefatı sanat dünyasında da büyük bir şok yarattı. Haberi alan yakın dostları kısa sürede evinin önüne gelirken, yıllarca birlikte çalıştığı isimlerden peş peşe veda mesajları geldi. Seksenler'de yaklaşık 10 yıl birlikte kamera karşısına geçtiği Şoray Uzun ise gece saatlerinde Adli Tıp Kurumu'na giderek arkadaşına son kez veda etti.

Kılıç'ın kesin ölüm nedeni henüz açıklanmış değil. Ölümünün ardından sosyal medyada pek çok iddia ortaya atılınca Şoray Uzun da bu duruma tepki göstererek, resmi bir sonuç olmadan varsayımların gerçekmiş gibi paylaşılmaması gerektiğini vurguladı.