"Ergun Plak" Serhat Kılıç'ın Ardından: Seksenler Dizisinden Hayatını Kaybeden Oyuncular

24 Ocak 2012'de TRT 1 ekranlarında yayın hayatına başlayan Seksenler, Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu ve en sevilen yapımlarından biri olmayı başardı. Birol Güven imzalı dizi, yıllar içinde farklı yayın dönemleri ve formatlarla yoluna devam ederek 2022'ye kadar uzanan, tam 10 sezonluk kocaman bir hikayeye dönüştü.

Dizinin sırrı aslında isminde saklıydı. Seksenler bizi yalnızca bir ailenin evine değil, 1980'lerin Türkiye'sine götürüyordu. Çınaraltı Mahallesi'nin esnafından komşuluk ilişkilerine, sobalı evlerden tek kanallı televizyon günlerine, dönemin şarkılarından modasına, mahalle kültüründen aile sofralarına kadar bugün özlemle hatırladığımız pek çok detay hikayenin içine ustalıkla yerleştirilmişti.

Fehmi ve Rukiye'nin evi, Pastacı Sami'nin dükkanı, Ergun Plak'ın plakçısı, mahalle kahvesi derken izleyici bir süre sonra Çınaraltı'nın sakini gibi hissetmeye başlamıştı. Belki de bu yüzden Seksenler'i yalnızca “dönem dizisi” olarak tanımlamak hep biraz eksik kaldı. Dizinin asıl gücü, izleyene hiç yaşamadığı bir dönemi bile özletebilecek kadar sıcak bir dünya kurabilmesiydi.

Üstelik bu dünyanın inandırıcılığında Rasim Öztekin, Özlem Türkad, Şoray Uzun, Berat Yenilmez, Serhat Kılıç, Vural Çelik gibi birbirinden değerli isimlerin yer aldığı oyuncu kadrosunun payı büyüktü. Karakterler zamanla ekranın içindeki insanlar olmaktan çıktı; evimize girip çıkan, huyunu suyunu bildiğimiz mahalle sakinlerine dönüştü.

Aradan yıllar geçmesine rağmen Seksenler'in hala dönüp dönüp izlenebilmesi de biraz bundan. TRT 1'in yayın akışında tekrarlarıyla kendine yer bulmaya devam eden dizi, bugün tabii üzerinden de sezonlarıyla izlenebiliyor. Eski bölümler açıldığında o tanıdık jenerik, mahalle ve karakterler insanı birkaç dakika içinde yeniden geçmişe götürmeye yetiyor.