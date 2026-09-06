"Ergun Plak" Serhat Kılıç'ın Ardından: Seksenler Dizisinden Hayatını Kaybeden Oyuncular
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Türk televizyonunun unutulmaz yapımlarından Seksenler'den bir acı haber daha geldi. Ergun Plak karakteriyle hafızalara kazınan Serhat Kılıç'ı 51 yaşında kaybettik. Kılıç'ın ani vefatının ardından dizinin yıllar içinde aramızdan ayrılan oyuncuları da yeniden gündeme geldi.
Rasim Öztekin'den Kemal Kuruçay'a, Seksenler ailesinden kaybettiğimiz kıymetli isimleri birlikte hatırlayalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir mahalle dizisinden çok daha fazlasıydı... Seksenler, yıllar boyunca bizi hep o özlediğimiz günlere götürdü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dizinin en unutulmazlarından biri de Serhat Kılıç'ın hayat verdiği Ergun Plak'tı.
Çünkü Serhat Kılıç'ın ardından dönüp Seksenler'in kadrosuna baktığımızda, aslında ne kadar çok tanıdık yüze veda ettiğimizi fark ettik...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın