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"Ergun Plak" Serhat Kılıç'ın Ardından: Seksenler Dizisinden Hayatını Kaybeden Oyuncular

"Ergun Plak" Serhat Kılıç'ın Ardından: Seksenler Dizisinden Hayatını Kaybeden Oyuncular

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
06.09.2026 - 16:46
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Türk televizyonunun unutulmaz yapımlarından Seksenler'den bir acı haber daha geldi. Ergun Plak karakteriyle hafızalara kazınan Serhat Kılıç'ı 51 yaşında kaybettik. Kılıç'ın ani vefatının ardından dizinin yıllar içinde aramızdan ayrılan oyuncuları da yeniden gündeme geldi. 

Rasim Öztekin'den Kemal Kuruçay'a, Seksenler ailesinden kaybettiğimiz kıymetli isimleri birlikte hatırlayalım.

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Bir mahalle dizisinden çok daha fazlasıydı... Seksenler, yıllar boyunca bizi hep o özlediğimiz günlere götürdü.

Bir mahalle dizisinden çok daha fazlasıydı... Seksenler, yıllar boyunca bizi hep o özlediğimiz günlere götürdü.

24 Ocak 2012'de TRT 1 ekranlarında yayın hayatına başlayan Seksenler, Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu ve en sevilen yapımlarından biri olmayı başardı. Birol Güven imzalı dizi, yıllar içinde farklı yayın dönemleri ve formatlarla yoluna devam ederek 2022'ye kadar uzanan, tam 10 sezonluk kocaman bir hikayeye dönüştü.

Dizinin sırrı aslında isminde saklıydı. Seksenler bizi yalnızca bir ailenin evine değil, 1980'lerin Türkiye'sine götürüyordu. Çınaraltı Mahallesi'nin esnafından komşuluk ilişkilerine, sobalı evlerden tek kanallı televizyon günlerine, dönemin şarkılarından modasına, mahalle kültüründen aile sofralarına kadar bugün özlemle hatırladığımız pek çok detay hikayenin içine ustalıkla yerleştirilmişti.

Fehmi ve Rukiye'nin evi, Pastacı Sami'nin dükkanı, Ergun Plak'ın plakçısı, mahalle kahvesi derken izleyici bir süre sonra Çınaraltı'nın sakini gibi hissetmeye başlamıştı. Belki de bu yüzden Seksenler'i yalnızca “dönem dizisi” olarak tanımlamak hep biraz eksik kaldı. Dizinin asıl gücü, izleyene hiç yaşamadığı bir dönemi bile özletebilecek kadar sıcak bir dünya kurabilmesiydi.

Üstelik bu dünyanın inandırıcılığında Rasim Öztekin, Özlem Türkad, Şoray Uzun, Berat Yenilmez, Serhat Kılıç, Vural Çelik gibi birbirinden değerli isimlerin yer aldığı oyuncu kadrosunun payı büyüktü. Karakterler zamanla ekranın içindeki insanlar olmaktan çıktı; evimize girip çıkan, huyunu suyunu bildiğimiz mahalle sakinlerine dönüştü.

Aradan yıllar geçmesine rağmen Seksenler'in hala dönüp dönüp izlenebilmesi de biraz bundan. TRT 1'in yayın akışında tekrarlarıyla kendine yer bulmaya devam eden dizi, bugün tabii üzerinden de sezonlarıyla izlenebiliyor. Eski bölümler açıldığında o tanıdık jenerik, mahalle ve karakterler insanı birkaç dakika içinde yeniden geçmişe götürmeye yetiyor.

Dizinin en unutulmazlarından biri de Serhat Kılıç'ın hayat verdiği Ergun Plak'tı.

Dizinin en unutulmazlarından biri de Serhat Kılıç'ın hayat verdiği Ergun Plak'tı.

Elbette Seksenler denildiğinde akla gelen ilk karakterlerden biri Ergun Plak'tı...

Mahallenin plakçısı Ergun, müziğe olan tutkusu, kendine has tavırları, Ahmet'le arkadaşlığı ve özellikle Nazlı'ya duyduğu aşkla dizinin en sevilen karakterlerinden birine dönüşmüştü. Serhat Kılıç'ın enerjisi ve karaktere kattığı o kendine has hal de Ergun'u Seksenler'in hafızalara kazınan yüzlerinden biri yaptı. Öyle ki yıllar sonra bile Serhat Kılıç'ın adının yanına “Ergun Plak” yazmak, karakteri gözümüzde canlandırmaya yetiyordu. Ne yazık ki 5 Eylül 2026'da gelen haber hepimizi hazırlıksız yakaladı.

51 yaşındaki Serhat Mustafa Kılıç, İstanbul Kağıthane'nin Nurtepe Mahallesi'ndeki evinde hayatını kaybetmiş halde bulundu. İlk resmi bilgilere göre oyuncudan yaklaşık iki gündür haber alınamıyordu. Kılıç'ın evine giden yakınları, oyuncuyu salondaki koltukta hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri Kılıç'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatılırken Kılıç'ın kesin ölüm nedeni henüz açıklanmadı. Basına yansıyan bilgilere göre kız arkadaşı, ifadesinde oyuncunun lenf kanseri olduğunu söyledi. Ancak bunun Kılıç'ın ölüm nedeni olduğu yönünde yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor. Kesin nedenin adli inceleme ve otopsi sonucunda belirlenmesi bekleniyor.

Kılıç'ın ölümüyle ilgili bazı ayrıntıların ardından olayın “şüpheli ölüm” olarak kayıtlara geçtiği de basına yansıdı. Yapılan ilk incelemelerde kesici alet ya da ateşli silah yarasına rastlanmadığı aktarıldı. 

Tiyatrodan sinemaya, Kış Uykusu'ndan Söz'e, Maraşlı'dan Teşkilat'a uzanan çok güçlü bir kariyer bırakan Serhat Kılıç'ın kaybı başlı başına büyük bir acıydı. Ama “Ergun Plak”a veda etmek, Seksenler'i yıllarca takip edenler için ister istemez başka bir yarayı da yeniden açtı.

Çünkü Serhat Kılıç'ın ardından dönüp Seksenler'in kadrosuna baktığımızda, aslında ne kadar çok tanıdık yüze veda ettiğimizi fark ettik...

Çünkü Serhat Kılıç'ın ardından dönüp Seksenler'in kadrosuna baktığımızda, aslında ne kadar çok tanıdık yüze veda ettiğimizi fark ettik...

Bir diziyi yıllarca takip edince karakterleriyle aramızda garip bir bağ kuruluyor. Hele söz konusu Seksenler gibi bütün hikayesini aile, mahalle, komşuluk ve birlikte yaşamak üzerine kurmuş bir yapım olduğunda bu bağ çok daha güçlü hale geliyor.

Aşağıdaki isimlerin hiçbiri elbette yalnızca Seksenler'de canlandırdıkları rollerden ibaret değildi. Her biri tiyatroya, sinemaya ve televizyona yıllarını vermiş, bambaşka karakterlerle hafızamızda yer etmiş çok değerli oyunculardı. Ama onları aynı mahallede yıllarca yan yana görünce ister istemez bir aile gibi benimsedik. Şimdi kadroya dönüp baktığımızda ise Çınaraltı Mahallesi'nden ne kadar çok sevdiğimiz ismi uğurladığımızı görmek insanın içini burkuyor.

Rasim Öztekin — Fehmi Özdemir

Seksenler'in “Fehmi Baba”sı... Özdemir ailesinin babası Fehmi'ye hayat veren usta oyuncu Rasim Öztekin, 8 Mart 2021'de 62 yaşında hayatını kaybetti. Ferhan Şensoy'dan devraldığı geleneksel Türk tiyatrosunun simgelerinden kavuğu Şevket Çoruh'a devreden Öztekin, ardında onlarca unutulmaz rol bıraktı. Seksenler ise onun son yıllarına damga vuran yapımlardan biri oldu.

Serhat Mustafa Kılıç — Ergun Plak

Mahallenin plakçısı, Nazlı'nın Ergun'u... Serhat Kılıç, 5 Eylül 2026'da 51 yaşında İstanbul'daki evinde hayatını kaybetmiş halde bulundu. Ani ölümüyle yalnızca sanat dünyasını değil, onu yıllarca Ergun Plak olarak izleyen Seksenler seyircisini de yasa boğdu.

🕊️ Kemal Kuruçay — Seyfi

Nurten'in hayatına giren, patavatsızlıkları ve Fehmi'yle bitmek bilmeyen atışmalarıyla mahallenin renklerinden birine dönüşen Seyfi'yi Kemal Kuruçay canlandırıyordu. Usta oyuncu, 22 Ekim 2021'de Seksenler'in setinde fenalaşmasının ardından hastaneye kaldırıldı ve geçirdiği kalp krizi sonucu 59 yaşında hayatını kaybetti.

Vural Çelik — Niyazi

Nazlı'ya olan aşkıyla, kendine has halleriyle ve mahallenin en renkli karakterlerinden biri olmasıyla hafızalara kazınan Niyazi'ye Vural Çelik hayat verdi. Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı olarak da hafızalarımıza kazınan usta oyuncuyu 17 Ekim 2024'te, henüz 51 yaşındayken kaybettik.

Ayberk Atilla — Bakkal Mehmet

Çınaraltı Mahallesi'nin “Mehmet Bakkal”ı Ayberk Atilla, Türk tiyatrosunun en kıymetli isimlerinden biriydi. Bir Demet Tiyatro'dan Organize İşler'e uzanan onlarca yapımda izlediğimiz usta sanatçı, 21 Ocak 2017'de 71 yaşında hayatını kaybetti.

Atilla Arcan — Şinasi Selvioğlu

Seksenler'in Şinasi Selvioğlu'suna hayat veren Atilla Arcan da yıllarca tiyatro, sinema ve televizyona emek veren isimlerden biriydi. Usta oyuncuyu Kasım 2015'te, Seksenler'in henüz ekran yolculuğunu sürdürdüğü yıllarda kaybettik.

Efe Deprem — Zafer

Dizinin ilerleyen dönemlerinde Zafer karakteriyle karşımıza çıkan Efe Deprem, Ahmet ve Gülden'in yetişkin kızı Aslı'nın eşi olarak Seksenler ailesine dahil olmuştu. Deprem, 5 Mart 2024'te Şişli'de geçirdiği motosiklet kazasının ardından henüz 41 yaşındayken hayatını kaybetti.

Emin Gümüşkaya — Hasan Başçavuş

Seksenler'in ilk dönemlerinde Hasan Başçavuş karakterine hayat veren Emin Gümüşkaya da kaybettiğimiz isimler arasında. Uzun yıllar tiyatro, sinema ve televizyona emek veren usta oyuncu da Seksenler'in o kalabalık ve sıcacık dünyasının unutulmayan yüzlerinden biri olarak hafızamızda kaldı.

Yıllar önce ekran karşısında aynı mahallede gülerken izlediğimiz bu sekiz ismi bugün aynı listede görmek gerçekten çok zor. Mekanları cennet olsun.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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