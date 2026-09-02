İsmail Hacıoğlu Aylar Sonra Sessizliğini Bozdu: "Herkes Kendi Kapısının Önüne Baksın!"
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İsmail Hacıoğlu, geçtiğimiz aylarda yaşananların ardından bir süredir sessizliğini koruyordu. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımla hakkında söylenen bazı iddialara ilk kez açıkça yanıt verdi. Hacıoğlu'nun sert sözleri kısa sürede dikkat çekti.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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İsmail Hacıoğlu, geçtiğimiz aylarda ünlü isimlere yönelik yürütülen soruşturmanın ardından gündemin en çok konuşulan isimlerinden biri olmuştu.
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Bir süredir sessizliğini koruyan İsmail Hacıoğlu, geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hakkında söylenenlere cevap verdi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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