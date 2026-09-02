İsmail Hacıoğlu Aylar Sonra Sessizliğini Bozdu: "Herkes Kendi Kapısının Önüne Baksın!"

Başarılı oyunculuğuyla yıllardır ekranların tanıdık yüzlerinden biri olan İsmail Hacıoğlu, Şubat 2026'da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve çok sayıda ünlü ismin adının geçtiği soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında 25 kişi hakkında; uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ya da kullanmak, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak ve fuhşa teşvik veya aracılık etmek suçlamalarıyla gözaltı kararı verilmişti. Hacıoğlu da gözaltına alınan isimlerden biri olmuş, savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Hacıoğlu'nun daha sonra ortaya çıkan savcılık ifadesi ise uzun süre konuşulmuştu. Oyuncu, geçmişte ve zaman zaman esrar kullandığını kabul etmiş, bu maddeye stresli dönemlerinde rahatlamak amacıyla yöneldiğini söylemişti. Bununla birlikte esrar dışında herhangi bir uyuşturucu madde kullanmadığını, kimseye madde temin etmediğini ve uyuşturucu kullanılan ortamlarda bulunmadığını da özellikle belirtmişti. Yaşananların kariyer tarafında da yankıları olmuştu. Hacıoğlu'nun rol aldığı Cennetin Çocukları dizisinden ayrıldığı ve yapımın yerine yeni bir başrol oyuncusu aramaya başladığı basına yansımıştı.

Aradan geçen ayların ardından Hacıoğlu bu kez bizzat yaptığı oldukça sert bir çıkışla gündeme oturdu.