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İsmail Hacıoğlu Aylar Sonra Sessizliğini Bozdu: "Herkes Kendi Kapısının Önüne Baksın!"

İsmail Hacıoğlu Aylar Sonra Sessizliğini Bozdu: "Herkes Kendi Kapısının Önüne Baksın!"

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
02.09.2026 - 23:02
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İsmail Hacıoğlu, geçtiğimiz aylarda yaşananların ardından bir süredir sessizliğini koruyordu. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımla hakkında söylenen bazı iddialara ilk kez açıkça yanıt verdi. Hacıoğlu'nun sert sözleri kısa sürede dikkat çekti.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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İsmail Hacıoğlu, geçtiğimiz aylarda ünlü isimlere yönelik yürütülen soruşturmanın ardından gündemin en çok konuşulan isimlerinden biri olmuştu.

İsmail Hacıoğlu, geçtiğimiz aylarda ünlü isimlere yönelik yürütülen soruşturmanın ardından gündemin en çok konuşulan isimlerinden biri olmuştu.

Başarılı oyunculuğuyla yıllardır ekranların tanıdık yüzlerinden biri olan İsmail Hacıoğlu, Şubat 2026'da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve çok sayıda ünlü ismin adının geçtiği soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında 25 kişi hakkında; uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ya da kullanmak, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak ve fuhşa teşvik veya aracılık etmek suçlamalarıyla gözaltı kararı verilmişti. Hacıoğlu da gözaltına alınan isimlerden biri olmuş, savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Hacıoğlu'nun daha sonra ortaya çıkan savcılık ifadesi ise uzun süre konuşulmuştu. Oyuncu, geçmişte ve zaman zaman esrar kullandığını kabul etmiş, bu maddeye stresli dönemlerinde rahatlamak amacıyla yöneldiğini söylemişti. Bununla birlikte esrar dışında herhangi bir uyuşturucu madde kullanmadığını, kimseye madde temin etmediğini ve uyuşturucu kullanılan ortamlarda bulunmadığını da özellikle belirtmişti. Yaşananların kariyer tarafında da yankıları olmuştu. Hacıoğlu'nun rol aldığı Cennetin Çocukları dizisinden ayrıldığı ve yapımın yerine yeni bir başrol oyuncusu aramaya başladığı basına yansımıştı. 

Aradan geçen ayların ardından Hacıoğlu bu kez bizzat yaptığı oldukça sert bir çıkışla gündeme oturdu.

Bir süredir sessizliğini koruyan İsmail Hacıoğlu, geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hakkında söylenenlere cevap verdi.

Bir süredir sessizliğini koruyan İsmail Hacıoğlu, geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hakkında söylenenlere cevap verdi.

Hacıoğlu, Instagram hesabından paylaştığı bir karesinin altına yazdığı notla sessizliğini bozdu. Oyuncunun özellikle kendisi hakkında ortaya atılan bazı iddialara doğrudan yanıt vermesi dikkat çekti.

Hacıoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Selam...🖤 bi de şey var...fuhuşla kokain hiç olmadı....bana sorsaydınız söylerdim..beni bilen bilir hiç o taraflarda bezimiz olmaz...neyse ne söyledik...herkes kendi kapısının önüne baksın...hayırlı akşamlar ....”

Oyuncu böylece geçmişte esrar kullandığını kendi savcılık ifadesinde kabul ettiği kısmı reddetmek yerine, kokain ve fuhuşla ilgili kendisine yöneltilen/sosyal medyada dolaşan söylemlere itiraz etmiş oldu. Savcılık ifadesinde de esrar dışında herhangi bir uyuşturucu kullanmadığını söylemişti. 

Fakat paylaşımın en sert kısmı kuşkusuz finaliydi. “Herkes kendi kapısının önüne baksın” diyerek sözlerini noktalayan Hacıoğlu'nun gönderisine bazı ünlü isimlerden destek yorumları geldi.

Aylar sonra gelen bu paylaşım, İsmail Hacıoğlu'nun yaşananların ardından kendisi hakkında konuşulanlara verdiği en açık ve sert yanıtlardan biri oldu.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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