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İtirafçı Sultan, Tuğyan'ın Annesi Güllü'yü Pencereden Nasıl Attığını Canlandırdı!

İtirafçı Sultan, Tuğyan'ın Annesi Güllü'yü Pencereden Nasıl Attığını Canlandırdı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
02.09.2026 - 19:39
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Güllü'nün şüpheli ölümüne ilişkin dosyada dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. İtirafçı Sultan'ın savcılıkta verdiği ifade sırasında yaptığı canlandırmanın görüntüleri ortaya çıktı. Sultan, o gece yaşandığını iddia ettiği anları hareketleriyle tek tek gösterdi.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Güllü'nün ölümü neredeyse bir yıldır Türkiye'nin en çok konuşulan dosyalarından biri.

Güllü'nün ölümü neredeyse bir yıldır Türkiye'nin en çok konuşulan dosyalarından biri.

İlk gün “kaza mı?” sorusuyla başlayan süreçte oklar zamanla kızı Tuğyan ve arkadaşı Sultan'a döndü. Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Güllü, gerçek adıyla Gül Tut, 26 Eylül 2025'te Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin 6'ncı katındaki pencereden düşerek hayatını kaybetmişti. Henüz 52 yaşında olan sanatçının ani ölümü ilk andan itibaren büyük bir soru işaretini de beraberinde getirmişti.

O gece evde Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve Tuğyan'ın yakın arkadaşı Sultan Nur Ulu da bulunuyordu. Başlangıçta Güllü'nün müzik eşliğinde oynarken dengesini kaybederek açık pencereden düştüğü anlatılmıştı. Ancak Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma derinleştikçe dosyanın seyri de tamamen değişti. Hatta daha sonra ortaya çıkan bilgilere göre savcılık, ilk incelemelerin ardından ölümün cinayet olabileceği ihtimalini değerlendirmiş; daha fazla somut delil toplanabilmesi için Tuğyan ve Sultan teknik ve fiziki takibe alınmıştı. 

Dosyadaki en büyük kırılmalardan biri ise Sultan Nur Ulu'nun ifadelerini değiştirmesiyle yaşandı. Sultan ilk ifadesinde Güllü'nün oynarken düşmesine dayanan bir anlatımda bulunurken, sonraki ifadelerinde düşme anını görmediğini söyledi. Aralık 2025'te verdiği ifadede ise bambaşka bir iddia ortaya attı: Sultan, Güllü'nün pencerede bulunduğu sırada Tuğyan'ın annesini kalça altından iki eliyle kavradığını, ayaklarını yerden keserek aşağı attığını öne sürdü. 

Sultan'ın neden aylarca sustuğu da dosyanın en çok tartışılan noktalarından biri oldu. Ulu, Tuğyan'dan korktuğunu ve suçun kendi üzerine kalmasından endişelendiğini ileri sürdü. Böylece kamuoyunda “Güllü pencereden düştü” diye başlayan olay, aylar içerisinde sanatçının öz kızının cinayetle suçlandığı bir dosyaya dönüştü.

Peki Tuğyan hakkında son durum ne? Soruşturma tamamlandı ve dosya artık yargılama aşamasına geldi.

Peki Tuğyan hakkında son durum ne? Soruşturma tamamlandı ve dosya artık yargılama aşamasına geldi.

Sultan'ın değişen ifadesinin ardından Tuğyan Ülkem Gülter, Aralık 2025'te “kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklandı. Sultan Nur Ulu hakkında ise tutuklama yerine ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı. 

Aradan geçen aylarda bilirkişi raporları, olay gecesine ait görüntüler, ses kayıtları, tanık ifadeleri ve tarafların telefonlarındaki veriler dosyaya girdi. Sonunda Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasını tamamlayarak iddianamesini hazırladı. Ve geçtiğimiz haftalarda dosyada oldukça önemli bir eşik daha aşıldı.

İddianame 18 Ağustos 2026'da mahkeme tarafından kabul edildi. Tuğyan Ülkem Gülter hakkında “tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor. Sultan Nur Ulu hakkında ise değişen ifadeleri nedeniyle “yalan tanıklık” suçundan 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor. İki isim ağır ceza mahkemesinde hakim karşısına çıkacak. 

İddianamede yer alan savcılık değerlendirmesi de oldukça çarpıcı. Olay anındaki ses kayıtlarını inceleyen bilirkişi raporunda, düşmeden hemen önce genç bir kadın sesinin “Hadi görüşürüz” dediğinin değerlendirildiği; savcılığın bu sözün Tuğyan tarafından söylendiği kanaatine vardığı aktarılıyor. Savcılığın iddiasına göre hemen ardından Tuğyan annesini pencereden aşağı attı. Elbette buradaki kritik ayrımı da koruyalım: Bunlar iddianamede yer alan suçlamalar ve Sultan'ın anlatımları. Tuğyan hakkındaki yargılama henüz sonuçlanmış değil.

Dosyada bugün çok konuşulacak yeni bir görüntü ortaya çıktı. İtirafçı Sultan'ın, Tuğyan'ın annesi Güllü'yü pencereden nasıl attığını anlattığı canlandırma görüntüleri yayımlandı.

Aylardır Sultan'ın ifadesinde anlattığı o anı metinlerden okuyorduk. Şimdi ise Sultan Nur Ulu'nun savcılıkta yaptığı canlandırmanın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüler bugün Esra Ezmeci'nin programında yayımlandı. Sultan'ın ifade verirken, Tuğyan'ın Güllü'yü nasıl tuttuğunu ve pencereden aşağı attığını iddia ettiği hareketi uygulamalı şekilde gösterdiği görülüyor. 

Sultan'ın anlatımına göre Güllü'nün yüzü pencereye dönükken Tuğyan annesine arkadan yaklaştı; kalçasının alt kısmından kavrayarak kaldırdı ve pencereden aşağı attı. Sultan'ın savcılıkta verdiği ifadede anlattığı senaryoyu bu kez hareketlerle göstermesi, aylardır konuşulan dosyanın en dikkat çekici görüntülerinden birinin ortaya çıkmasına neden oldu. 

Üstelik bugün ortaya çıkan tek yeni detay bununla da sınırlı değil. Sultan'ın babası Arif Ulu'ya ait olduğu öne sürülen birtakım ses kayıtları da aynı yayınla gündeme taşındı. Kayıtlardaki kişinin, Sultan'ın kendisine olayla ilgili dikkat çekici sözler söylediğini ileri sürdüğü duyuluyor. Ancak bu kayıtların içeriği ve kime ait olduğu konusundaki iddiaların yargı makamlarınca nasıl değerlendirileceği henüz belli değil.

Yani Güllü'nün ölümüyle ilgili dosyada soruşturma tamamlanıp iddianame kabul edilmiş olsa da yeni görüntüler ve iddialar ortaya çıkmaya devam ediyor. Şimdi gözler, ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanacak olan Tuğyan Ülkem Gülter'in hakim karşısına çıkacağı davaya çevrilmiş durumda.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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