İtirafçı Sultan, Tuğyan'ın Annesi Güllü'yü Pencereden Nasıl Attığını Canlandırdı!
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Güllü'nün şüpheli ölümüne ilişkin dosyada dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. İtirafçı Sultan'ın savcılıkta verdiği ifade sırasında yaptığı canlandırmanın görüntüleri ortaya çıktı. Sultan, o gece yaşandığını iddia ettiği anları hareketleriyle tek tek gösterdi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Güllü'nün ölümü neredeyse bir yıldır Türkiye'nin en çok konuşulan dosyalarından biri.
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Peki Tuğyan hakkında son durum ne? Soruşturma tamamlandı ve dosya artık yargılama aşamasına geldi.
Dosyada bugün çok konuşulacak yeni bir görüntü ortaya çıktı. İtirafçı Sultan'ın, Tuğyan'ın annesi Güllü'yü pencereden nasıl attığını anlattığı canlandırma görüntüleri yayımlandı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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