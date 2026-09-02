İtirafçı Sultan, Tuğyan'ın Annesi Güllü'yü Pencereden Nasıl Attığını Canlandırdı!

İlk gün “kaza mı?” sorusuyla başlayan süreçte oklar zamanla kızı Tuğyan ve arkadaşı Sultan'a döndü. Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Güllü, gerçek adıyla Gül Tut, 26 Eylül 2025'te Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin 6'ncı katındaki pencereden düşerek hayatını kaybetmişti. Henüz 52 yaşında olan sanatçının ani ölümü ilk andan itibaren büyük bir soru işaretini de beraberinde getirmişti.

O gece evde Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve Tuğyan'ın yakın arkadaşı Sultan Nur Ulu da bulunuyordu. Başlangıçta Güllü'nün müzik eşliğinde oynarken dengesini kaybederek açık pencereden düştüğü anlatılmıştı. Ancak Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma derinleştikçe dosyanın seyri de tamamen değişti. Hatta daha sonra ortaya çıkan bilgilere göre savcılık, ilk incelemelerin ardından ölümün cinayet olabileceği ihtimalini değerlendirmiş; daha fazla somut delil toplanabilmesi için Tuğyan ve Sultan teknik ve fiziki takibe alınmıştı.

Dosyadaki en büyük kırılmalardan biri ise Sultan Nur Ulu'nun ifadelerini değiştirmesiyle yaşandı. Sultan ilk ifadesinde Güllü'nün oynarken düşmesine dayanan bir anlatımda bulunurken, sonraki ifadelerinde düşme anını görmediğini söyledi. Aralık 2025'te verdiği ifadede ise bambaşka bir iddia ortaya attı: Sultan, Güllü'nün pencerede bulunduğu sırada Tuğyan'ın annesini kalça altından iki eliyle kavradığını, ayaklarını yerden keserek aşağı attığını öne sürdü.

Sultan'ın neden aylarca sustuğu da dosyanın en çok tartışılan noktalarından biri oldu. Ulu, Tuğyan'dan korktuğunu ve suçun kendi üzerine kalmasından endişelendiğini ileri sürdü. Böylece kamuoyunda “Güllü pencereden düştü” diye başlayan olay, aylar içerisinde sanatçının öz kızının cinayetle suçlandığı bir dosyaya dönüştü.