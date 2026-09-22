Nostalji Şovu Devam Ediyor! Tuzlu Kahve'den İki Kült Diziye Daha Olay Gönderme!

Tuzlu Kahve daha yayınlanmadan 4. bölümüyle nostalji damarımıza basmayı başarmıştı. Sebebi de tahmin edebileceğiniz üzere Kutsi ve Yasemin Ergene'nin yıllar sonra yeniden aynı sahnede buluşmasıydı. 2000'lerin unutulmaz dizilerinden Doktorlar'da Levent ve Ela'yı canlandıran ikilinin yolları bu kez bambaşka karakterlerle Tuzlu Kahve evreninde kesişti.

Üstelik yapım bu buluşmayı 'Bakın eski rol arkadaşları yeniden aynı dizide' diyerek geçiştirmedi. Doktorlar'da Levent'in Ela'yı nikah günü terk etmesiyle yıllardır kapanmayan hesabı açık açık kaşıdılar. Yeni sahnedeki aşk imalı diyaloglar, Yasemin Ergene'nin Kutsi'ye attığı tokat ve '18 yıl sonra alınan intikam' vurgusu daha bölüm yayınlanmadan sosyal medyanın diline düşmüştü. Bu akşam bölüm ekrana gelince Ela-Levent karşılaşması bir kez daha viral oldu.

Biz de 'Tamam, haftanın nostalji kontenjanını burada doldurduk' diye düşünüyorduk ki Tuzlu Kahve hiç oralı olmadı. Çünkü bölüm ilerledikçe anladık ki eski dizilere selam çakma işi yalnızca Doktorlar'a özel hazırlanan tek seferlik bir sürpriz değilmiş.

Bu kez sahne Cengiz Bozkurt ve Nergis Kumbasar'ın oldu.