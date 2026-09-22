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Nostalji Şovu Devam Ediyor! Tuzlu Kahve'den İki Kült Diziye Daha Olay Gönderme!

Nostalji Şovu Devam Ediyor! Tuzlu Kahve'den İki Kült Diziye Daha Olay Gönderme!

Tuzlu Kahve Dizi
Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
22.09.2026 - 23:52
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Tuzlu Kahve bu akşam nostalji konusunda frene basmaya hiç niyetli değil! Kutsi ve Yasemin Ergene'yi yıllar sonra buluşturan Doktorlar göndermesi bölümün en çok beklenen anıydı ancak meğer senaristlerin elinde başka sürprizler de varmış. Bu kez Cengiz Bozkurt ve Nergis Kumbasar'ın karşılıklı sahnesinde iki başka kült diziye selam çakıldı. 

Sosyal medya detayı anında yakaladı. İzleyicilerin tabiriyle bu saatten sonra yapılan şey gönderme değil, resmen adrese teslim! 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Tuzlu Kahve'nin bu akşamki bölümünden zaten yıllar öncesine ışınlanmayı bekliyorduk. Meğer Doktorlar sadece başlangıçmış!

Tuzlu Kahve'nin bu akşamki bölümünden zaten yıllar öncesine ışınlanmayı bekliyorduk. Meğer Doktorlar sadece başlangıçmış!

Tuzlu Kahve daha yayınlanmadan 4. bölümüyle nostalji damarımıza basmayı başarmıştı. Sebebi de tahmin edebileceğiniz üzere Kutsi ve Yasemin Ergene'nin yıllar sonra yeniden aynı sahnede buluşmasıydı. 2000'lerin unutulmaz dizilerinden Doktorlar'da Levent ve Ela'yı canlandıran ikilinin yolları bu kez bambaşka karakterlerle Tuzlu Kahve evreninde kesişti.

Üstelik yapım bu buluşmayı 'Bakın eski rol arkadaşları yeniden aynı dizide' diyerek geçiştirmedi. Doktorlar'da Levent'in Ela'yı nikah günü terk etmesiyle yıllardır kapanmayan hesabı açık açık kaşıdılar. Yeni sahnedeki aşk imalı diyaloglar, Yasemin Ergene'nin Kutsi'ye attığı tokat ve '18 yıl sonra alınan intikam' vurgusu daha bölüm yayınlanmadan sosyal medyanın diline düşmüştü. Bu akşam bölüm ekrana gelince Ela-Levent karşılaşması bir kez daha viral oldu.

Biz de 'Tamam, haftanın nostalji kontenjanını burada doldurduk' diye düşünüyorduk ki Tuzlu Kahve hiç oralı olmadı. Çünkü bölüm ilerledikçe anladık ki eski dizilere selam çakma işi yalnızca Doktorlar'a özel hazırlanan tek seferlik bir sürpriz değilmiş.

Bu kez sahne Cengiz Bozkurt ve Nergis Kumbasar'ın oldu.

Cengiz Bozkurt ve Nergis Kumbasar karşı karşıya gelince iki ayrı dizi evreni birbirine girdi! Leyla ile Mecnun göndermesine cevap Acemi Cadı'yla geldi.

Sahne ilk bakışta Tuzlu Kahve karakterleri arasında geçen sıradan bir diyalog gibi ilerlerken eski dizileri ezbere bilenlerin antenleri bir anda açıldı. Çünkü Nergis Kumbasar'ın Leyla ile Mecnun'a yaptığı referansın karşısında Cengiz Bozkurt'tan Acemi Cadı göndermesi geldi. Detayın güzelliği de tam olarak burada.

Cengiz Bozkurt'u Leyla ile Mecnun izleyicisinin hafızasından çıkarmak zaten mümkün değil. Oyuncunun yıllarca hayat verdiği Erdal Bakkal, dizinin kendi başına fenomenleşen karakterlerinden biriydi. Nergis Kumbasar'ın televizyon geçmişinin unutulmayan duraklarından biri ise Acemi Cadı. Yani sahnede aslında Tuzlu Kahve karakterleri konuşuyor ama bir yandan oyuncuların başka evrenlerde bıraktığı karakterlere göz kırpılıyor. Üstelik işin en eğlenceli tarafı referansın tek taraflı bırakılmaması oldu. Nergis Kumbasar'dan Leyla ile Mecnun pası geliyor, Cengiz Bozkurt da topu alıp Acemi Cadı'ya gönderiyor. Böyle olunca izleyiciye 'Acaba biz mi fazla anlam yükledik?' deme şansı da pek kalmıyor. 

Sosyal medyada sahnenin kısa sürede fark edilmesi de boşuna değil. İzleyicilerin yaptığı 'Bu gönderme değil, direkt adrese teslim' yorumu sahnenin mantığını özetlemeye yetiyor. Hele birkaç dakika önce Doktorlar evreninin Ela ve Levent'ini yıllar sonra yeniden karşı karşıya getiren bir bölüm izlediğimizi düşününce Tuzlu Kahve'nin bu hafta nostalji kartını bilinçli şekilde sonuna kadar kullandığı iyice belli oluyor.

Biz de böyle göndermelere hayır diyecek değiliz tabii. Çünkü eski dizilere yapılan referanslar sırf nostalji olsun diye hikayenin ortasına yapıştırılmadığında, oyuncuların televizyon geçmişlerini bugünkü karakterleriyle buluşturan küçük sürprizlere dönüşüyor. Bir tarafta Ela ile Levent'in kapanmayan hesabı, diğer tarafta Erdal Bakkal'ın evreninden Acemi Cadı'ya uzanan paslaşma...

Tuzlu Kahve bu bölümde resmen Türk dizi tarihinin multiverse'ünü açtı. 😂

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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