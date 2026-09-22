Nostalji Şovu Devam Ediyor! Tuzlu Kahve'den İki Kült Diziye Daha Olay Gönderme!
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Tuzlu Kahve bu akşam nostalji konusunda frene basmaya hiç niyetli değil! Kutsi ve Yasemin Ergene'yi yıllar sonra buluşturan Doktorlar göndermesi bölümün en çok beklenen anıydı ancak meğer senaristlerin elinde başka sürprizler de varmış. Bu kez Cengiz Bozkurt ve Nergis Kumbasar'ın karşılıklı sahnesinde iki başka kült diziye selam çakıldı.
Sosyal medya detayı anında yakaladı. İzleyicilerin tabiriyle bu saatten sonra yapılan şey gönderme değil, resmen adrese teslim!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Tuzlu Kahve'nin bu akşamki bölümünden zaten yıllar öncesine ışınlanmayı bekliyorduk. Meğer Doktorlar sadece başlangıçmış!
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Cengiz Bozkurt ve Nergis Kumbasar karşı karşıya gelince iki ayrı dizi evreni birbirine girdi! Leyla ile Mecnun göndermesine cevap Acemi Cadı'yla geldi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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