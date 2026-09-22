15.000 Yıllık Boncuklarda 50 Parmak İzi Bulundu: Aralarında Çocuklar da Var

Araştırmacılar, İsrail'deki el-Wad Terrace, Nahal Oren, Hayonim Terrace, Eynan-Mallaha ve Salibiya I yerleşim yerlerinde bulunan 142 kil boncuk ve pandantifi mercek altına aldı. Buluntular, Natufian döneminin yaklaşık 3.000 yıllık bir dilimine yayılıyor. Daha önce aynı döneme ait yalnızca bir kil boncuk tanımlanmıştı. Bu çalışma ise örneklem büyüklüğünü tek seferde inanılmaz ölçüde genişletmiş oldu.

Boncuklar arasında silindir, disk ve elips gibi 19 farklı biçim tespit edildi. Bazılarının iç kısmında hâlâ yerinde duran bitki lifi parçaları, süs eşyalarının bir ipe dizildiğini gösteriyor.