15.000 Yıllık Boncuklarda 50 Parmak İzi Bulundu: Aralarında Çocuklar da Var
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İsrail'deki Natufian yerleşim yerinde bulunan 142 kil boncuk ve pandantif, 15.000 yıl öncesine kadar uzanan bir döneme ait. Hebrew University of Jerusalem'den araştırmacıların Science Advances dergisinde yayımladığı yeni çalışmaya göre, boncukların üzerinde 50 insan parmak izi, avuç izi hâlâ korunuyor.
İşte bugüne kadar bulunmuş en büyük Paleolitik parmak izi koleksiyonu hakkında bilmeniz gerekenler!
Görseller: Smithsonian Magazine'den alınmıştır!
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Beş Yerleşim Yerinden 142 Boncuk İncelendi
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Boncukları Yapanlar Arasında Çocuklar da Vardı
Bazı Boncuklar Kırmızıya Boyanmış, Bazıları Tahıl Tanesi Gibi
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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