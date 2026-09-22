Metal Dünyasının En Karizmatik Solistini Seçiyoruz!

Metal dünyasında bazı solistler yalnızca güçlü sesleriyle değil, sahnedeki duruşları, tarzları ve yıllar içinde oluşturdukları ikonik imajlarıyla da öne çıkıyor. Kimi deri ceket ve uzun saçlarıyla, kimi sahne hakimiyetiyle, kimi de yıllardır değişmeyen cool tavrıyla metal tarihine damga vurdu! Peki sence metal dünyasının en karizmatik solisti kim? 🤔