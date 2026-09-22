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Metal Dünyasının En Karizmatik Solistini Seçiyoruz!

etiket Metal Dünyasının En Karizmatik Solistini Seçiyoruz!

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Editörü
22.09.2026 - 22:01
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Metal dünyasında bazı solistler yalnızca güçlü sesleriyle değil, sahnedeki duruşları, tarzları ve yıllar içinde oluşturdukları ikonik imajlarıyla da öne çıkıyor. Kimi deri ceket ve uzun saçlarıyla, kimi sahne hakimiyetiyle, kimi de yıllardır değişmeyen cool tavrıyla metal tarihine damga vurdu! Peki sence metal dünyasının en karizmatik solisti kim? 🤔

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Editörü
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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