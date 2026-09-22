Şoray Uzun, İlker Ayrık'ın Serhat Kılıç'ın Cenazesine Neden Katılmadığını Açıkladı!
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Serhat Kılıç'ın ani vefatı başta ailesi ve yakınları olmak üzere sanat dünyasını yasa boğmuştu. Seksenler ekibinin de büyük ölçüde bir araya geldiği veda törenine yıllarca aynı sette çalışan isimler dostlarını yalnız bırakmadı.
Ancak gözlerin aradığı isimlerden biri İlker Ayrık'tı. Ayrık'ın törende yer almaması “Acaba aralarında bir küslük mü vardı?” sorusunu da beraberinde getirdi. Merak edilen konuya açıklık getiren isim ise Seksenler'in bir diğer yıldızı Şoray Uzun oldu.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Seksenler'in Ergun Plak'ı Serhat Kılıç, yalnızca bir karakteri değil koca bir dönemin en sevilen ekran yüzlerinden birini hafızalarımıza kazımıştı.
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Serhat Kılıç'ın ani ölümü kadar neden hayatını kaybettiği de merak edildi. Ancak ortaya atılan pek çok iddianın aksine kesin ölüm nedeni henüz açıklanmış değil.
İlker Ayrık'ın cenazede olmamasının ardından ortaya çıkan soru işaretlerine Şoray Uzun açıklık getirdi: Meğer Ayrık o sırada dünyanın öbür ucundaymış!
İşte Şoray Uzun'un İlker Ayrık açıklamasının tamamı:
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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