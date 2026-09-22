Şoray Uzun, İlker Ayrık'ın Serhat Kılıç'ın Cenazesine Neden Katılmadığını Açıkladı!

Serhat Kılıç'ın kariyeri elbette Seksenler'den ibaret değildi. Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu olan usta oyuncu, Devlet Tiyatroları'ndan televizyona ve sinemaya uzanan yıllar boyunca pek çok önemli işe imza attı.

Ezel, Muhteşem Yüzyıl, Söz, Kuruluş Osman gibi sevilen yapımlarda karşımıza çıktı; Nuri Bilge Ceylan'ın Altın Palmiye ödüllü Kış Uykusu filminde de rol aldı. Tiyatroyla bağını ise kariyeri boyunca hiç koparmadı. Ama geniş kitlelerin zihnindeki yeri başkaydı: O, Seksenler'in Ergun Plak'ıydı.

Üstelik karakterin dizide böylesine büyümesi başlangıçta planlanan bir şey bile değildi. Dizinin yapımcısı Birol Güven, Kılıç'a ilk etapta oldukça küçük bir rol teklif ettiklerini ancak onun performansıyla karakteri büyüterek dizinin en önemli hikayelerinden birine dönüştürdüğünü cenaze töreninde bizzat anlatmıştı. Ergun'un Nazlı'ya aşkı, plak dükkanı, mahallenin bitmek bilmeyen maceraları derken Serhat Kılıç yıllarca Seksenler ailesinin en sevilen isimlerinden biri oldu.

Ne yazık ki 5 Eylül 2026'da gelen haber hepimizi hazırlıksız yakaladı. Serhat Kılıç, henüz 51 yaşındayken hayatını kaybetti.