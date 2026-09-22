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Şoray Uzun, İlker Ayrık'ın Serhat Kılıç'ın Cenazesine Neden Katılmadığını Açıkladı!

Şoray Uzun, İlker Ayrık'ın Serhat Kılıç'ın Cenazesine Neden Katılmadığını Açıkladı!

Magazin
Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
22.09.2026 - 21:37
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Serhat Kılıç'ın ani vefatı başta ailesi ve yakınları olmak üzere sanat dünyasını yasa boğmuştu. Seksenler ekibinin de büyük ölçüde bir araya geldiği veda törenine yıllarca aynı sette çalışan isimler dostlarını yalnız bırakmadı. 

Ancak gözlerin aradığı isimlerden biri İlker Ayrık'tı. Ayrık'ın törende yer almaması “Acaba aralarında bir küslük mü vardı?” sorusunu da beraberinde getirdi. Merak edilen konuya açıklık getiren isim ise Seksenler'in bir diğer yıldızı Şoray Uzun oldu. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Seksenler'in Ergun Plak'ı Serhat Kılıç, yalnızca bir karakteri değil koca bir dönemin en sevilen ekran yüzlerinden birini hafızalarımıza kazımıştı.

Seksenler'in Ergun Plak'ı Serhat Kılıç, yalnızca bir karakteri değil koca bir dönemin en sevilen ekran yüzlerinden birini hafızalarımıza kazımıştı.

Serhat Kılıç'ın kariyeri elbette Seksenler'den ibaret değildi. Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu olan usta oyuncu, Devlet Tiyatroları'ndan televizyona ve sinemaya uzanan yıllar boyunca pek çok önemli işe imza attı.

Ezel, Muhteşem Yüzyıl, Söz, Kuruluş Osman gibi sevilen yapımlarda karşımıza çıktı; Nuri Bilge Ceylan'ın Altın Palmiye ödüllü Kış Uykusu filminde de rol aldı. Tiyatroyla bağını ise kariyeri boyunca hiç koparmadı. Ama geniş kitlelerin zihnindeki yeri başkaydı: O, Seksenler'in Ergun Plak'ıydı.

Üstelik karakterin dizide böylesine büyümesi başlangıçta planlanan bir şey bile değildi. Dizinin yapımcısı Birol Güven, Kılıç'a ilk etapta oldukça küçük bir rol teklif ettiklerini ancak onun performansıyla karakteri büyüterek dizinin en önemli hikayelerinden birine dönüştürdüğünü cenaze töreninde bizzat anlatmıştı. Ergun'un Nazlı'ya aşkı, plak dükkanı, mahallenin bitmek bilmeyen maceraları derken Serhat Kılıç yıllarca Seksenler ailesinin en sevilen isimlerinden biri oldu.

Ne yazık ki 5 Eylül 2026'da gelen haber hepimizi hazırlıksız yakaladı. Serhat Kılıç, henüz 51 yaşındayken hayatını kaybetti.

Serhat Kılıç'ın ani ölümü kadar neden hayatını kaybettiği de merak edildi. Ancak ortaya atılan pek çok iddianın aksine kesin ölüm nedeni henüz açıklanmış değil.

Serhat Kılıç'ın ani ölümü kadar neden hayatını kaybettiği de merak edildi. Ancak ortaya atılan pek çok iddianın aksine kesin ölüm nedeni henüz açıklanmış değil.

Serhat Kılıç, İstanbul Kağıthane'deki evinde hareketsiz halde bulundu. Oyuncunun kız arkadaşı ifadesinde Kılıç'ın lenf kanseri olduğunu ve bir süredir sağlık sorunları yaşadığını anlatmıştı. Ancak bu bilgi 'Serhat Kılıç lenf kanserinden öldü' anlamına gelmiyor.

Kılıç'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapıldı ve ölümüne ilişkin adli süreç başlatıldı. Şoray Uzun da daha ilk günlerde ortaya atılan iddialara tepki göstererek ölüm nedenini henüz bilmediklerini ve varsayımların gerçekmiş gibi sunulmaması gerektiğini vurgulamıştı. Ardından sıra çok sevilen oyuncuya veda etmeye geldi.

7 Eylül'de İstanbul'daki Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde Serhat Kılıç için bir anma töreni düzenlendi. Ailesi, dostları ve sanat dünyasından pek çok isim Kılıç'a veda etmek için oradaydı. Seksenler ekibinden yıllarca omuz omuza çalıştığı arkadaşları da dostlarını son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Kılıç'ın naaşı daha sonra Ankara'ya götürüldü. 8 Eylül'de Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Fakat Seksenler ekibi yıllar sonra bu kadar acı bir nedenle yeniden bir araya gelirken gözlerin aradığı isimlerden biri törende yoktu: İlker Ayrık.

Dizide Çağatay karakterine hayat veren ve Serhat Kılıç'la yıllarca aynı sette çalışan Ayrık'ın cenazeye neden gelmediği merak edildi. Hatta ister istemez aynı soru da ortaya çıktı: Aralarında bir küslük mü vardı?

İlker Ayrık'ın cenazede olmamasının ardından ortaya çıkan soru işaretlerine Şoray Uzun açıklık getirdi: Meğer Ayrık o sırada dünyanın öbür ucundaymış!

İlker Ayrık'ın cenazede olmamasının ardından ortaya çıkan soru işaretlerine Şoray Uzun açıklık getirdi: Meğer Ayrık o sırada dünyanın öbür ucundaymış!

Seksenler'de Ahmet karakterine hayat veren ve Serhat Kılıç'la yaklaşık 10 yıl aynı projede çalışan Şoray Uzun, İlker Ayrık'ın cenazede neden bulunmadığını anlattı. Uzun'un açıklamasına göre sebep herhangi bir kırgınlık ya da küslük değildi.

İlker Ayrık o sırada Avustralya'daydı. 'Acaba küslük var mıydı?' sorusuna da net bir şekilde karşı çıkan Şoray Uzun, ikili arasında 'hiçbir şekilde bir küslük' olmadığını söyledi. Ayrık'ın dünyanın bir ucunda olduğunu belirten Uzun, arkadaşının cenazeye katılmayı elbette isteyeceğini, hatta uçak bileti baktığından bile emin olduğunu dile getirdi. Fakat mesele yalnızca mesafe de değildi.

Şoray Uzun'un anlattığına göre İlker Ayrık'ın Avustralya'da önceden planlanmış bir programı ve işi vardı; üstelik satılmış biletler söz konusuydu. Bu nedenle istese de Türkiye'ye dönüp cenazeye yetişmesi mümkün değildi. Yani günlerdir merak edilen yokluğun arkasından herhangi bir küslük çıkmadı. Binlerce kilometrelik mesafe ve önceden yapılmış iş programı çıktı. Böylece Seksenler ekibinin yıllarca süren dostluğuna dair ortaya çıkan soru işaretlerinden biri de Şoray Uzun'un açıklamasıyla kapanmış oldu.

İşte Şoray Uzun'un İlker Ayrık açıklamasının tamamı:

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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