64 Yaşındaki Tom Cruise'a Yeni Rolü İçin Yaşlandırma Makyajı Yapıldı: Canlandırdığı Karakterin Yaşı Şoke Etti!
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Hollywood'un yaşla arasının pek iyi olmadığını biliyorduk ama bu kez iş biraz başka bir seviyeye çıkmış olabilir. 64 yaşındaki Tom Cruise, yeni filmi Digger için gri saçlardan yüz protezlerine uzanan kapsamlı bir yaşlandırma makyajıyla tanınmaz hale geldi. Üstelik ilk denemelerde bu dönüşüm tam 6 saat sürüyordu.
Buraya kadar 'rolüne kendini adamış oyuncu' hikayesi gibi duruyor, kabul. Fakat Cruise'un canlandırdığı Digger Rockwell'ın yaşını öğrenince insanın aklına ister istemez tek bir soru geliyor: Bu kadarına gerçekten gerek var mıydı?
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Tom Cruise'un zamanla arasında bizim bilmediğimiz özel bir anlaşma olabilir! 64 yaşındaki oyuncu hala aksiyon filmlerinde fizik kurallarını zorlamaya devam ediyor.
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Tom Cruise bu kez Alejandro G. Iñárritu'nun yeni filmi Digger'ın başrolünde! Fakat alıştığımız Cruise'u ekranda bulmak biraz zor olabilir.
Fakat şimdi asıl güzel yere gelelim. Çünkü 64 yaşındaki Tom Cruise'a bütün bu protezlerin, kırışıklıkların ve gri saçların yapılmasının nedeni 65 yaşlarında bir adamı canlandırması!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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