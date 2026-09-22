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64 Yaşındaki Tom Cruise'a Yeni Rolü İçin Yaşlandırma Makyajı Yapıldı: Canlandırdığı Karakterin Yaşı Şoke Etti!

64 Yaşındaki Tom Cruise'a Yeni Rolü İçin Yaşlandırma Makyajı Yapıldı: Canlandırdığı Karakterin Yaşı Şoke Etti!

dizi
Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
22.09.2026 - 19:58 Son Güncelleme: 22.09.2026 - 19:59
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Hollywood'un yaşla arasının pek iyi olmadığını biliyorduk ama bu kez iş biraz başka bir seviyeye çıkmış olabilir. 64 yaşındaki Tom Cruise, yeni filmi Digger için gri saçlardan yüz protezlerine uzanan kapsamlı bir yaşlandırma makyajıyla tanınmaz hale geldi. Üstelik ilk denemelerde bu dönüşüm tam 6 saat sürüyordu. 

Buraya kadar 'rolüne kendini adamış oyuncu' hikayesi gibi duruyor, kabul. Fakat Cruise'un canlandırdığı Digger Rockwell'ın yaşını öğrenince insanın aklına ister istemez tek bir soru geliyor: Bu kadarına gerçekten gerek var mıydı? 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Tom Cruise'un zamanla arasında bizim bilmediğimiz özel bir anlaşma olabilir! 64 yaşındaki oyuncu hala aksiyon filmlerinde fizik kurallarını zorlamaya devam ediyor.

Tom Cruise'un zamanla arasında bizim bilmediğimiz özel bir anlaşma olabilir! 64 yaşındaki oyuncu hala aksiyon filmlerinde fizik kurallarını zorlamaya devam ediyor.

Tom Cruise deyince insanın aklına artık oyunculuktan önce uçaktan sarkan, motosikletle uçurumdan atlayan ve 'Bunu dublörle çeksek mi?' sorusuna kişisel hakaretmiş gibi yaklaşan bir adam geliyor. Hollywood'un en büyük yıldızlarından biri olan Cruise, özellikle Mission: Impossible serisi boyunca yaptığı tehlikeli sahneleri mümkün olduğunca kendisi çekmesiyle yıllardır gündemde. Üstelik kendisi bugün 64 yaşında. Fakat bunu Tom Cruise'a söyleyen olmuş mu, pek emin değiliz.

Daha geçtiğimiz günlerde GQ'nun Ekim 2026 sayısı için kamera karşısına geçen oyuncu, fit haliyle yeniden gündeme geldi. Cruise röportajında da fiziksel ve metaforik olarak 'uçurumun kenarında durmayı' sevdiğini anlatıyordu. Yani 64 yaşında olması aksiyon yıldızımızın hızını pek kesmişe benzemiyor. Mission: Impossible – The Final Reckoning sonrası ise Cruise bu kez alıştığımızdan çok farklı bir rolle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Ve hayır, bu kez uçaktan sarkmıyor. Onun yerine yaşlanıyor. En azından makyajla.

Tom Cruise bu kez Alejandro G. Iñárritu'nun yeni filmi Digger'ın başrolünde! Fakat alıştığımız Cruise'u ekranda bulmak biraz zor olabilir.

Tom Cruise bu kez Alejandro G. Iñárritu'nun yeni filmi Digger'ın başrolünde! Fakat alıştığımız Cruise'u ekranda bulmak biraz zor olabilir.

Cruise'un yeni filmi Digger, Birdman ve The Revenant gibi yapımlarla tanıdığımız Oscar ödüllü yönetmen Alejandro G. Iñárritu'nun imzasını taşıyor. Filmde Cruise, dünyanın en güçlü insanlarından biri olarak tanımlanan eksantrik petrol zengini Digger Rockwell'a hayat veriyor. Rockwell'ın şirketinin neden olduğu büyük bir felaket kontrolden çıkınca karakterimiz bu kez dünyaya insanlığın kurtarıcısı olduğunu kanıtlamaya çalışıyor. Warner Bros.'un filmi 'felaket boyutlarında bir komedi' olarak tanımlaması da nasıl bir şey izleyeceğimiz konusunda az çok fikir veriyor.

Kadrosu da az buz değil. Cruise'a Riz Ahmed, John Goodman, Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg ve Jesse Plemons gibi isimler eşlik ediyor. Film 2 Ekim 2026'da ABD'de vizyona girecek. Fakat filmden ilk görüntüler geldiğinde hikayeden önce başka bir şey konuşuldu: Tom Cruise'un yüzü.

Gri ve seyrelmiş saçlar, kırışıklıklar, yüz protezleri, olduğundan daha kilolu görünmesini sağlayan bir görünüm... Cruise resmen başka bir adama dönüşmüş. Üstelik bu dönüşümün ilk halinde protez makyajın uygulanması 6 saat sürüyormuş. Cruise da 12 saatlik çekim gününün üzerine 6 saat makyaj eklenince doğal olarak matematiği pek beğenmemiş. 😅

Ekibe kronometre getirip her aşamanın süresini ölçtürmüş, tekrar tekrar prova yaptırmış ve sonunda yaklaşık 6 saatlik işlem bir saatin altına kadar indirilmiş. Tam bir Tom Cruise hikayesi...

Fakat şimdi asıl güzel yere gelelim. Çünkü 64 yaşındaki Tom Cruise'a bütün bu protezlerin, kırışıklıkların ve gri saçların yapılmasının nedeni 65 yaşlarında bir adamı canlandırması!

Fakat şimdi asıl güzel yere gelelim. Çünkü 64 yaşındaki Tom Cruise'a bütün bu protezlerin, kırışıklıkların ve gri saçların yapılmasının nedeni 65 yaşlarında bir adamı canlandırması!

Evet. 64 ve 65. Biz de birkaç kez kontrol ettik. 😅 Yabancı eğlence basınında Digger Rockwell 65 yaşındaki bir karakter olarak aktarılıyor. Tom Cruise ise şu anda 64 yaşında. Yani kağıt üzerinde aralarında yaklaşık: Bir yaş var. Ama fotoğrafları yan yana koyunca insan Cruise'u en az 15-20 yıl ileri ışınlamışlar sanıyor.

Elbette hakkını yemeyelim; burada yapılan şey yalnızca 'Tom Cruise'u bir yaş yaşlandıralım' değil. Digger'ın fiziksel görünümü başlı başına karakter tasarımının bir parçası. Ama internetin matematiği doğal olarak biraz daha acımasız: 64 yaşındaki adam + saatler süren yaşlandırma makyajı = 65 yaşındaki adam.

İnsan ister istemez 'Tom Cruise'un 65'i bizim 65'ten biraz farklı herhalde' diye düşünüyor. İşin daha da komiği, Cruise'un bu dönüşüm için başlangıçta 6 saat makyaj koltuğunda oturmuş olması. Hollywood'un Tom Cruise'u yaşlandırmak için Tom Cruise'un kendisinden biraz daha fazla çaba harcaması gerekmiş anlayacağınız. Ama ortaya çıkan Digger Rockwell'a bakınca da kabul etmek lazım: O makyaj koltuğunda yalnızca bir yaş alınmadığı kesin!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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