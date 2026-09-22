64 Yaşındaki Tom Cruise'a Yeni Rolü İçin Yaşlandırma Makyajı Yapıldı: Canlandırdığı Karakterin Yaşı Şoke Etti!

Tom Cruise deyince insanın aklına artık oyunculuktan önce uçaktan sarkan, motosikletle uçurumdan atlayan ve 'Bunu dublörle çeksek mi?' sorusuna kişisel hakaretmiş gibi yaklaşan bir adam geliyor. Hollywood'un en büyük yıldızlarından biri olan Cruise, özellikle Mission: Impossible serisi boyunca yaptığı tehlikeli sahneleri mümkün olduğunca kendisi çekmesiyle yıllardır gündemde. Üstelik kendisi bugün 64 yaşında. Fakat bunu Tom Cruise'a söyleyen olmuş mu, pek emin değiliz.

Daha geçtiğimiz günlerde GQ'nun Ekim 2026 sayısı için kamera karşısına geçen oyuncu, fit haliyle yeniden gündeme geldi. Cruise röportajında da fiziksel ve metaforik olarak 'uçurumun kenarında durmayı' sevdiğini anlatıyordu. Yani 64 yaşında olması aksiyon yıldızımızın hızını pek kesmişe benzemiyor. Mission: Impossible – The Final Reckoning sonrası ise Cruise bu kez alıştığımızdan çok farklı bir rolle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Ve hayır, bu kez uçaktan sarkmıyor. Onun yerine yaşlanıyor. En azından makyajla.