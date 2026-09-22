Şöhreti Zirvede Bırakmıştı: Bir Dönemin Gözde Jönü Tarık Tarcan Bakın Şimdi Nasıl Bir Hayat Yaşıyor!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Bir dönem ekranı açtığımız her yerde karşımıza çıkan Tarık Tarcan'ı hatırlamayan yoktur! Mankenlikten oyunculuğa, sinemadan sunuculuğa uzanan kariyeriyle 80'li ve 90'lı yılların en popüler isimlerinden biri olmuştu.
Üstelik bugün Mehmet Ali Erbil'le özdeşleşen Çarkıfelek'in ilk sunucusu da oydu. Fakat şöhretin tam ortasındayken İstanbul'u ve o ışıltılı dünyayı geride bırakmayı seçti. Yıllardır gözlerden uzak yaşayan Tarcan'ın son hali ve kendisine kurduğu sakin hayat yeniden gündem oldu.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir dönem Türkiye'nin en gözde erkeklerinden biriydi! Mankenlik, sinema, diziler derken Tarık Tarcan'ı görmediğimiz yer neredeyse yoktu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tam da şöhretin zirvesindeyken İstanbul'u bırakıp gitti! Çünkü Tarık Tarcan o meşhur hayatı hiçbir zaman sandığımız kadar sevmemiş.
Peki yıllardır ekranlarda görmediğimiz Tarık Tarcan şimdi ne yapıyor? Bir zamanların ekran yıldızının bugünkü hayatı tahmin ettiğinizden çok daha sakin!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın