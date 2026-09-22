Şöhreti Zirvede Bırakmıştı: Bir Dönemin Gözde Jönü Tarık Tarcan Bakın Şimdi Nasıl Bir Hayat Yaşıyor!

Bugün genç kuşağa Tarık Tarcan ismini söylediğimizde bir kısmının kafasında soru işareti belirebilir ama 80'li ve 90'lı yılları hatırlayanlar için durum hiç öyle değil. Çünkü Tarcan bir dönem ekranların en gözde jönlerinden biriydi.

Üstelik hikayesi doğrudan oyunculukla başlamadı. Öğrencilik yıllarında mankenliğe adım atan Tarcan, Vakko'nun düzenlediği bir yarışmada yüzlerce kişi arasından birinci seçilerek dikkatleri üzerine çekti. Sonrası podyumlar, reklamlar ve nihayetinde sinema oldu. 1984 yapımı Fahriye Abla ile sinema serüvenine başlayan Tarcan'ın karşısına o dönem kimler çıkmadı ki?

Müjde Ar, Hülya Avşar, Ahu Tuğba, Aydan Şener, Serpil Çakmaklı gibi dönemin yıldız isimleriyle başrolü paylaştı. Kadının Adı Yok, Afife Jale, Yaprak Dökümü, Dudaktan Kalbe, Işıklar Sönmesin derken filmografisi de kısa sürede epey kabardı. Ama belki de bugün duyunca en çok şaşırtan detay şu: Çarkıfelek'in ilk sunucusu Tarık Tarcan'dı!

Yasemin Koşal'la birlikte programı sunan Tarcan, yıllar sonra verdiği bir röportajda yaklaşık 1500 bölüm Çarkıfelek çektiğini anlatmıştı. Kısacası podyumdan sinemaya, dizilerden yarışma programlarına uzanan kariyeriyle dönemin tam anlamıyla ekran yüzlerinden biriydi. Sonra herkes kariyerinin daha da büyümesini beklerken Tarık Tarcan'ın bambaşka planları olduğu ortaya çıktı...