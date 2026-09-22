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Şöhreti Zirvede Bırakmıştı: Bir Dönemin Gözde Jönü Tarık Tarcan Bakın Şimdi Nasıl Bir Hayat Yaşıyor!

Şöhreti Zirvede Bırakmıştı: Bir Dönemin Gözde Jönü Tarık Tarcan Bakın Şimdi Nasıl Bir Hayat Yaşıyor!

Magazin
Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
22.09.2026 - 18:54
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Bir dönem ekranı açtığımız her yerde karşımıza çıkan Tarık Tarcan'ı hatırlamayan yoktur! Mankenlikten oyunculuğa, sinemadan sunuculuğa uzanan kariyeriyle 80'li ve 90'lı yılların en popüler isimlerinden biri olmuştu. 

Üstelik bugün Mehmet Ali Erbil'le özdeşleşen Çarkıfelek'in ilk sunucusu da oydu. Fakat şöhretin tam ortasındayken İstanbul'u ve o ışıltılı dünyayı geride bırakmayı seçti. Yıllardır gözlerden uzak yaşayan Tarcan'ın son hali ve kendisine kurduğu sakin hayat yeniden gündem oldu. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Bir dönem Türkiye'nin en gözde erkeklerinden biriydi! Mankenlik, sinema, diziler derken Tarık Tarcan'ı görmediğimiz yer neredeyse yoktu.

Bir dönem Türkiye'nin en gözde erkeklerinden biriydi! Mankenlik, sinema, diziler derken Tarık Tarcan'ı görmediğimiz yer neredeyse yoktu.

Bugün genç kuşağa Tarık Tarcan ismini söylediğimizde bir kısmının kafasında soru işareti belirebilir ama 80'li ve 90'lı yılları hatırlayanlar için durum hiç öyle değil. Çünkü Tarcan bir dönem ekranların en gözde jönlerinden biriydi.

Üstelik hikayesi doğrudan oyunculukla başlamadı. Öğrencilik yıllarında mankenliğe adım atan Tarcan, Vakko'nun düzenlediği bir yarışmada yüzlerce kişi arasından birinci seçilerek dikkatleri üzerine çekti. Sonrası podyumlar, reklamlar ve nihayetinde sinema oldu. 1984 yapımı Fahriye Abla ile sinema serüvenine başlayan Tarcan'ın karşısına o dönem kimler çıkmadı ki?

Müjde Ar, Hülya Avşar, Ahu Tuğba, Aydan Şener, Serpil Çakmaklı gibi dönemin yıldız isimleriyle başrolü paylaştı. Kadının Adı Yok, Afife Jale, Yaprak Dökümü, Dudaktan Kalbe, Işıklar Sönmesin derken filmografisi de kısa sürede epey kabardı. Ama belki de bugün duyunca en çok şaşırtan detay şu: Çarkıfelek'in ilk sunucusu Tarık Tarcan'dı!

Yasemin Koşal'la birlikte programı sunan Tarcan, yıllar sonra verdiği bir röportajda yaklaşık 1500 bölüm Çarkıfelek çektiğini anlatmıştı. Kısacası podyumdan sinemaya, dizilerden yarışma programlarına uzanan kariyeriyle dönemin tam anlamıyla ekran yüzlerinden biriydi. Sonra herkes kariyerinin daha da büyümesini beklerken Tarık Tarcan'ın bambaşka planları olduğu ortaya çıktı...

Tam da şöhretin zirvesindeyken İstanbul'u bırakıp gitti! Çünkü Tarık Tarcan o meşhur hayatı hiçbir zaman sandığımız kadar sevmemiş.

Tam da şöhretin zirvesindeyken İstanbul'u bırakıp gitti! Çünkü Tarık Tarcan o meşhur hayatı hiçbir zaman sandığımız kadar sevmemiş.

Dışarıdan baktığınızda her şey yolunda görünüyordu. Yakışıklı jön olarak anılıyor, başrollerde oynuyor, program sunuyor, Türkiye'nin en tanınan isimlerinden biri haline geliyordu. Fakat Tarık Tarcan yıllar sonra o günleri anlatırken oldukça açık konuştu:

Ünlü olmaya hiçbir zaman tam anlamıyla uyum sağlayamadığını söyledi. Şöhret dünyasındaki hırsın kendisine göre olmadığını anlatan Tarcan, henüz 32 yaşındayken İstanbul'dan uzaklaşıp Antalya'ya yerleşti. Aslında bu karar bir gecede alınmış da değildi. 1990 tarihli bir röportajda bile İstanbul'un trafiğinden ve gürültüsünden bunaldığını, Antalya'da kendisini daha sağlıklı ve mutlu hissettiğini anlatıyor; hatta Kaleiçi'nde Antares isimli bir restoran-bar işletiyordu.

Sonraki yıllarda zaman zaman yeniden kamera karşısına geçti. Gurbet Kadını, Akasya Durağı ve 2015 yılında Çağan Irmak'ın yönettiği Nadide Hayat gibi yapımlarda kendisini yeniden gördük. O yüzden 'oyunculuğu tamamen bıraktı' demek de aslında doğru değil. Tarcan'ın kendi ifadesi çok daha açıklayıcı:

Mesleği bırakmadı, azalttı. Şöhretin peşinden koşmak yerine kendi istediği hayatın peşinden gitti desek daha doğru.

Peki yıllardır ekranlarda görmediğimiz Tarık Tarcan şimdi ne yapıyor? Bir zamanların ekran yıldızının bugünkü hayatı tahmin ettiğinizden çok daha sakin!

Peki yıllardır ekranlarda görmediğimiz Tarık Tarcan şimdi ne yapıyor? Bir zamanların ekran yıldızının bugünkü hayatı tahmin ettiğinizden çok daha sakin!

İstanbul'un kalabalığından eser yok. Tarık Tarcan uzun yıllardır hayatını ağırlıklı olarak Antalya ile Marmaris'in Bozburun bölgesi arasında sürdürüyor. Daha önce verdiği röportajlarda yılın yaklaşık beş ayını Bozburun'daki evinde, kalan bölümünü ise Antalya'da geçirdiğini anlatmıştı. Bozburun'u da tesadüfen keşfetmiş.

Denize olan tutkusuyla bilinen Tarcan, yıllar önce yelkenlisiyle seyahat ederken bölgeyi görmüş; önce burada yaşayıp yaşayamayacağını düşünmüş, ardından arazi alarak kendisine bir ev yaptırmış. Günlük rutiniyse bir zamanların ekran yıldızından bekleyeceğimiz kırmızı halılı hayattan epey uzak. 😅

Sabah kahvaltısını yapıyor, ekonomi haberlerini takip ediyor, ardından köy kahvesine gidip Türk kahvesini içiyor. 8 metrelik küçük yelkenlisiyle denize çıkıyor, eviyle ilgileniyor ve akşamları yıldızları izliyor. Yani yıllarca kameraların, setlerin ve podyumların ortasında yaşayan Tarık Tarcan bugün mümkün olduğunca sakin, denizle iç içe ve gösterişten uzak bir hayatı tercih ediyor.

68 yaşındaki Tarık Tarcan'ın son hali de yeniden gündeme gelince, bir dönemin ekran yıldızını hatırlayanlar için nostalji kapısı bir kez daha açıldı. Bir zamanlar Türkiye'nin en gözde jönlerinden biriyken bugün köy kahvesinde kahvesini içip yelkenlisiyle denize açılmayı tercih ediyor...

Açıkçası şöhretin tam ortasından çıkıp kendisine böyle bir hayat kurması hikayenin en güzel tarafı olabilir. ❤️

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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