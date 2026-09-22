article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Asmalı Konak'ın Sessiz Zeliş'i Yıllar Sonra Ortaya Çıktı: Mesleğini Duyanlar Şaşırdı!

Asmalı Konak'ın Sessiz Zeliş'i Yıllar Sonra Ortaya Çıktı: Mesleğini Duyanlar Şaşırdı!

Magazin
Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
22.09.2026 - 16:42
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bir döneme damgasını vuran Asmalı Konak'ın unutulmaz çocuk oyuncularından Naz Temel yıllar sonra yeniden gündemde! Dizide herkesin iki kelime etmesini beklediği “sessiz Zeliş”e hayat veren Temel, Asmalı Konak'ın ardından ekranlardan tamamen çekilmişti. 

Oyunculuğa devam etmek yerine kendisine bambaşka bir hayat kuran Temel'in seçtiği meslek ise görenleri şaşırttı. Yıllar önce minik Zeliş olarak tanıdığımız Naz Temel artık denizlerde! 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türk televizyon tarihinin efsaneleri arasında yeri çoktan garanti olan Asmalı Konak'ın üzerinden 20 yılı aşkın zaman geçtiğine inanmak biraz zor!

Türk televizyon tarihinin efsaneleri arasında yeri çoktan garanti olan Asmalı Konak'ın üzerinden 20 yılı aşkın zaman geçtiğine inanmak biraz zor!

2002 yılında atv ekranlarında yayın hayatına başlayan Asmalı Konak, yalnızca yayınlandığı dönemin sevilen dizilerinden biri olmakla kalmadı; resmen bir dönemin televizyon olayına dönüştü.

Başrollerinde Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay vardı. Seymen Ağa ile Bahar'ın New York'ta başlayan aşkı, evliliklerinin ardından Kapadokya'daki Asmalı Konak'a taşınmış; biz de kendimizi Karadağ ailesinin bitmek bilmeyen meselelerinin ortasında bulmuştuk.

Seymen ve Bahar'ın dillere destan aşkının yanında Selda Alkor'un Sümbül Sultan'ı, İpek Tuzcuoğlu'nun Dicle'si, Menderes Samancılar'ın Bekir Kirve'si, Şerif Sezer'in Kader'i derken kadronun neredeyse her karakteri ayrı ayrı hafızalara kazındı. atv'nin güncel arşivinde de Özcan Deniz, Nurgül Yeşilçay ve Selda Alkor başta olmak üzere dizinin geniş kadrosu yer almaya devam ediyor.

Üstelik öyle yıllarca sürüp suyunu çıkaran dizilerden de değildi. 11 Mart 2002'de başlayan Asmalı Konak, iki sezon ve toplam 54 bölümün ardından 16 Haziran 2003'te final yaptı. Ama etkisi 54 bölümle sınırlı kalmadı tabii. Dizinin ardından hikaye Asmalı Konak: Hayat filmiyle sinemaya taşındı; Kapadokya ve o meşhur konak ise yıllarca dizinin hayranlarının uğrak noktalarından biri oldu.

Kısacası aradan 20 küsur yıl geçti ama 'Asmalı Konak' dediğimizde hala karakterleri tek tek hatırlayabiliyoruz. Onlardan biri de konağın minik ve bir hayli sessiz üyesi Zeliş'ti!

Zeliş'i hatırladınız mı? Dilara'nın minik kızıydı; ama onu asıl unutulmaz yapan, dizide uzun süre ağzından tek kelime çıkmamasıydı!

Zeliş'i hatırladınız mı? Dilara'nın minik kızıydı; ama onu asıl unutulmaz yapan, dizide uzun süre ağzından tek kelime çıkmamasıydı!

Gerçek adı Zeliha Hamzaoğlu olan Zeliş'e çocuk oyuncu Naz Temel hayat veriyordu. Zeliş, Selda Özer'in canlandırdığı Dilara'nın kızıydı. Dizinin ilk bölümlerinde Dilara'nın, kızı Zeliha'yla birlikte vefat eden eşi Osman'ın ölüm yıl dönümü için mezarlığa gittiğini bile görüyoruz.

Fakat karakterin hafızalara kazınmasının asıl sebebi başkaydı. Zeliş uzun süre konuşmuyordu. O dönem ekran başında Zeliş'in ağzından iki kelime çıkmasını bekleyenlerin sabrı sonunda karşılığını da bulmuştu. Dizinin ilerleyen bölümlerinde yeniden konuşmaya başlayan Zeliş, bunu fark eden Seymen'i bile şaşkına çevirmişti.

Minik haliyle dizinin en sevilen çocuk karakterlerinden biri olan Naz Temel için Asmalı Konak'ın oyunculuk kariyerinin başlangıcı olacağını düşünenler de olmuştur muhakkak. Ama hiç öyle olmadı!

Naz Temel, Asmalı Konak'ın ardından başka herhangi bir oyunculuk projesinde yer almadı. Oyunculuğu tamamen geride bıraktı ve gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih etti. IMDb kayıtlarında da Temel'in bilinen oyunculuk kredisi Asmalı Konak'taki Zeliş rolüyle sınırlı. Derken yıllar geçti...

Ve Zeliş'in bugün ne yaptığı ortaya çıkınca kendisini bambaşka bir yerde bulduk!

Asmalı Konak'ın minik Zeliş'i artık büyüdü! Oyunculuğu bırakan Naz Temel'in rotasını denizlere çevirdiği ve kaptanlık yaptığı ortaya çıktı.

Asmalı Konak'ın minik Zeliş'i artık büyüdü! Oyunculuğu bırakan Naz Temel'in rotasını denizlere çevirdiği ve kaptanlık yaptığı ortaya çıktı.

Evet, yanlış okumadınız! Bir zamanlar Asmalı Konak'ın içinde sessiz sedasız dolaşan minik Zeliş bugün denizcilik sektöründe.

Naz Temel, oyunculuğa devam etmek yerine üniversite eğitimini de tamamen farklı bir alanda şekillendirdi. Piri Reis Üniversitesi'nde denizcilik alanında eğitim alan Temel, yıllardır uzakyol gemilerinde görev yapıyor. Daha önce yayımlanan bilgilerde Uzakyol Vardiya Zabiti olarak çalıştığı belirtilirken, 2026'da gündeme gelen haberlerde Temel'in artık gemi kaptanlığı yaptığı aktarılıyor. Denizcilik sektöründeki bir kaynak da Naz Temel'in Piri Reis Üniversitesi Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği mezunu olduğunu belirtiyor.

Yani Zeliş gerçekten rotayı tamamen değiştirmiş! Asmalı Konak'tan sonra tek bir projede bile görmediğimiz Naz Temel'in son hali de yıllar sonra yeniden sosyal medyada dolaşıma girince haliyle nostalji rüzgarları esti.

Bir zamanlar konağın 'sessiz Zeliş'i, bugün denizlerin kaptanı... Aradan geçen 20 küsur yılda böyle bir kariyer değişikliği beklemiyorduk doğrusu!

Ama kabul edelim, çocuk yaşta yakaladığı şöhretin peşinden gitmek yerine kendisine bambaşka bir meslek seçip yepyeni bir hayat kurması da oldukça güzel!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın