Asmalı Konak'ın Sessiz Zeliş'i Yıllar Sonra Ortaya Çıktı: Mesleğini Duyanlar Şaşırdı!
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Bir döneme damgasını vuran Asmalı Konak'ın unutulmaz çocuk oyuncularından Naz Temel yıllar sonra yeniden gündemde! Dizide herkesin iki kelime etmesini beklediği “sessiz Zeliş”e hayat veren Temel, Asmalı Konak'ın ardından ekranlardan tamamen çekilmişti.
Oyunculuğa devam etmek yerine kendisine bambaşka bir hayat kuran Temel'in seçtiği meslek ise görenleri şaşırttı. Yıllar önce minik Zeliş olarak tanıdığımız Naz Temel artık denizlerde!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Türk televizyon tarihinin efsaneleri arasında yeri çoktan garanti olan Asmalı Konak'ın üzerinden 20 yılı aşkın zaman geçtiğine inanmak biraz zor!
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Zeliş'i hatırladınız mı? Dilara'nın minik kızıydı; ama onu asıl unutulmaz yapan, dizide uzun süre ağzından tek kelime çıkmamasıydı!
Asmalı Konak'ın minik Zeliş'i artık büyüdü! Oyunculuğu bırakan Naz Temel'in rotasını denizlere çevirdiği ve kaptanlık yaptığı ortaya çıktı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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