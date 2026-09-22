Asmalı Konak'ın Sessiz Zeliş'i Yıllar Sonra Ortaya Çıktı: Mesleğini Duyanlar Şaşırdı!

2002 yılında atv ekranlarında yayın hayatına başlayan Asmalı Konak, yalnızca yayınlandığı dönemin sevilen dizilerinden biri olmakla kalmadı; resmen bir dönemin televizyon olayına dönüştü.

Başrollerinde Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay vardı. Seymen Ağa ile Bahar'ın New York'ta başlayan aşkı, evliliklerinin ardından Kapadokya'daki Asmalı Konak'a taşınmış; biz de kendimizi Karadağ ailesinin bitmek bilmeyen meselelerinin ortasında bulmuştuk.

Seymen ve Bahar'ın dillere destan aşkının yanında Selda Alkor'un Sümbül Sultan'ı, İpek Tuzcuoğlu'nun Dicle'si, Menderes Samancılar'ın Bekir Kirve'si, Şerif Sezer'in Kader'i derken kadronun neredeyse her karakteri ayrı ayrı hafızalara kazındı. atv'nin güncel arşivinde de Özcan Deniz, Nurgül Yeşilçay ve Selda Alkor başta olmak üzere dizinin geniş kadrosu yer almaya devam ediyor.

Üstelik öyle yıllarca sürüp suyunu çıkaran dizilerden de değildi. 11 Mart 2002'de başlayan Asmalı Konak, iki sezon ve toplam 54 bölümün ardından 16 Haziran 2003'te final yaptı. Ama etkisi 54 bölümle sınırlı kalmadı tabii. Dizinin ardından hikaye Asmalı Konak: Hayat filmiyle sinemaya taşındı; Kapadokya ve o meşhur konak ise yıllarca dizinin hayranlarının uğrak noktalarından biri oldu.

Kısacası aradan 20 küsur yıl geçti ama 'Asmalı Konak' dediğimizde hala karakterleri tek tek hatırlayabiliyoruz. Onlardan biri de konağın minik ve bir hayli sessiz üyesi Zeliş'ti!