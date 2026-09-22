Gülünce Mehmet Ali Erbil'e Benzeyen Bebek Viral Oldu!
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Sosyal medyanın bugün yüzümüzü güldüren içeriği belli oldu! Bir kullanıcının paylaştığı minik bebeğin gülümsemesi görenlere nedense fazlasıyla tanıdık geldi. Birkaç saniye sonra taşlar yerine oturdu: Bebek, güldüğü anda Mehmet Ali Erbil'e benzetildi!
Benzetme kısa sürede viral olurken bebeğin şekerliğine de maşallahlar yağdı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Mehmet Ali Erbil... Yıllardır hayatımızda, yıllardır ekranlarda ve artık ne yapsa çok da şaşıramadığımız isimlerden biri!
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Fakat geçtiğimiz saatlerde Mehmet Ali Erbil'in adı bugüne kadar belki de ilk kez bu kadar tatlı bir şeyle yan yana geldi!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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