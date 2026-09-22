Gülünce Mehmet Ali Erbil'e Benzeyen Bebek Viral Oldu!

Mehmet Ali Erbil'i birkaç kelimeyle anlatmak pek mümkün değil. Tiyatrodan gelen ciddi bir oyunculuk altyapısı var; yıllar içerisinde sinema filmlerinde, dizilerde, yarışmalarda ve eğlence programlarında karşımıza çıktı. Özellikle Çarkıfelek denince akla gelen ilk isimlerden biri olmayı başardı.

Ama kabul edelim, yıllar içerisinde Mehmet Ali Erbil'i yalnızca yaptığı işlerle tanımadık. Çapkınlıkları, zaman zaman 'Bunu gerçekten söyledi mi?' dedirten açıklamaları, bel altı esprileri ve kendine has çıkışlarıyla da yıllardır hayatımızın bir köşesinde.

Kısacası nesiller değişti, ekranlar değişti, programlar değişti ama Mali bir şekilde hep hayatımızda kaldı. Biz de zaman içerisinde onu bütün bu enteresanlıklarıyla kabul etmeyi öğrendik desek pek yanlış olmaz herhalde...