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Gülünce Mehmet Ali Erbil'e Benzeyen Bebek Viral Oldu!

Gülünce Mehmet Ali Erbil'e Benzeyen Bebek Viral Oldu!

Magazin Mehmet Ali Erbil
Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
22.09.2026 - 16:14
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Sosyal medyanın bugün yüzümüzü güldüren içeriği belli oldu! Bir kullanıcının paylaştığı minik bebeğin gülümsemesi görenlere nedense fazlasıyla tanıdık geldi. Birkaç saniye sonra taşlar yerine oturdu: Bebek, güldüğü anda Mehmet Ali Erbil'e benzetildi! 

Benzetme kısa sürede viral olurken bebeğin şekerliğine de maşallahlar yağdı. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Mehmet Ali Erbil... Yıllardır hayatımızda, yıllardır ekranlarda ve artık ne yapsa çok da şaşıramadığımız isimlerden biri!

Mehmet Ali Erbil... Yıllardır hayatımızda, yıllardır ekranlarda ve artık ne yapsa çok da şaşıramadığımız isimlerden biri!

Mehmet Ali Erbil'i birkaç kelimeyle anlatmak pek mümkün değil. Tiyatrodan gelen ciddi bir oyunculuk altyapısı var; yıllar içerisinde sinema filmlerinde, dizilerde, yarışmalarda ve eğlence programlarında karşımıza çıktı. Özellikle Çarkıfelek denince akla gelen ilk isimlerden biri olmayı başardı.

Ama kabul edelim, yıllar içerisinde Mehmet Ali Erbil'i yalnızca yaptığı işlerle tanımadık. Çapkınlıkları, zaman zaman 'Bunu gerçekten söyledi mi?' dedirten açıklamaları, bel altı esprileri ve kendine has çıkışlarıyla da yıllardır hayatımızın bir köşesinde.

Kısacası nesiller değişti, ekranlar değişti, programlar değişti ama Mali bir şekilde hep hayatımızda kaldı. Biz de zaman içerisinde onu bütün bu enteresanlıklarıyla kabul etmeyi öğrendik desek pek yanlış olmaz herhalde...

Fakat geçtiğimiz saatlerde Mehmet Ali Erbil'in adı bugüne kadar belki de ilk kez bu kadar tatlı bir şeyle yan yana geldi!

Fakat geçtiğimiz saatlerde Mehmet Ali Erbil'in adı bugüne kadar belki de ilk kez bu kadar tatlı bir şeyle yan yana geldi!

Hatta iddialıyız: Bugüne kadar kendisini andığımız en şahane detaylardan biri bu olabilir. Sosyal medyada dolaşıma giren dünyalar tatlısı bir bebeğin videosu kısa sürede viral oldu.

Sebebi de bebeğin kendisi kadar şekerdi. Bebek, ciddi ciddi etrafa bakarken bir anda gülümsüyor ve o saniye yüzündeki ifade Mehmet Ali Erbil'in meşhur gülümsemesine benziyordu!

Bir kere benzetmeyi gördükten sonra görmemek de pek mümkün olmadı tabii... Video kısa sürede yayılırken yorumlar peş peşe geldi, minik bebeğin tatlılığına maşallahlar eksik olmadı. O kocaman gözler, tombik yanaklar ve bir anda gelen gülümsemeyle kendisi zaten tek başına günümüzü güzelleştirmeye yetti.

Mehmet Ali Erbil benzerliği de işin yalnızca tuzu biberi oldu. Allah nazarlardan saklasın, biz bugünlük sosyal medya kotamızı bu şekerlikle doldurduk!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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