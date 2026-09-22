Fenerbahçe Kaptanı Skriniar Slovakya Basınına İstanbul Günlerini Anlattı

Fenerbahçe'nin kaptanı Milan Skriniar, Slovakya Millî Takımı kampında sarı-lacivertli kulüple ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Fanatik'in haberine göre Skriniar, 1,5 yıldır forma giydiği Fenerbahçe'de bu süre zarfında üç teknik direktör ve üç başkan değişimine tanıklık ettiğini söyledi. Kulübü gülerek 'duygusal açıdan adeta bir salıncak gibi' diye tanımlayan Slovak stoper, bunun yanında Fenerbahçe'yi 'devasa bir kulüp' olarak nitelendirmeyi de ihmal etmedi.

30 yaşındaki stoper, Fenerbahçe'ye Ocak 2025'te Paris Saint-Germain'den kiralık olarak transfer olmuş, Fenerbahçe sezon sonunda oyuncunun bonservisini alarak transferi kalıcı hale getirmişti. Daha önce Inter'de altı sezon forma giyen ve İtalya'da adından söz ettiren Skriniar, kısa sürede takımın kaptanlığına kadar yükseldi.

Skriniar'ın sözleri, 18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı başaran ve bu sezon şampiyonluk iddiasını sürdüren kulüpte yönetim istikrarsızlığına dair yeni bir tartışma başlattı.