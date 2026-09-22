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Fenerbahçe Kaptanı Skriniar Slovakya Basınına İstanbul Günlerini Anlattı

Fenerbahçe Kaptanı Skriniar Slovakya Basınına İstanbul Günlerini Anlattı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
22.09.2026 - 16:53
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Fenerbahçe'nin kaptanı Milan Skriniar, Slovakya Millî Takımı kampında sarı-lacivertli kulüple ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Fanatik'in haberine göre Skriniar, 1,5 yıldır forma giydiği Fenerbahçe'de bu süre zarfında üç teknik direktör ve üç başkan değişimine tanıklık ettiğini söyledi. Kulübü gülerek 'duygusal açıdan adeta bir salıncak gibi' diye tanımlayan Slovak stoper, bunun yanında Fenerbahçe'yi 'devasa bir kulüp' olarak nitelendirmeyi de ihmal etmedi.

30 yaşındaki stoper, Fenerbahçe'ye Ocak 2025'te Paris Saint-Germain'den kiralık olarak transfer olmuş, Fenerbahçe sezon sonunda oyuncunun bonservisini alarak transferi kalıcı hale getirmişti. Daha önce Inter'de altı sezon forma giyen ve İtalya'da adından söz ettiren Skriniar, kısa sürede takımın kaptanlığına kadar yükseldi.

Skriniar'ın sözleri, 18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı başaran ve bu sezon şampiyonluk iddiasını sürdüren kulüpte yönetim istikrarsızlığına dair yeni bir tartışma başlattı.

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Skriniar: "Fenerbahçe'de işler her zaman çılgınca geçer"

Skriniar: "Fenerbahçe'de işler her zaman çılgınca geçer"

Skriniar, Slovakya Millî Takımı kampında sarı-lacivertli kulüple ilgili şunları söyledi: 'Fenerbahçe'de işler her zaman çılgınca geçer (gülerek). Bir buçuk yıldır Fenerbahçe'deyim ve bu süre içinde üç teknik direktör ve üç başkan gördüm. Duygusal açıdan adeta bir salıncak gibi. Fenerbahçe devasa bir kulüp.'

"18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı başardık"

"18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı başardık"

Takımın bu sezonki hedeflerinden de bahseden Skriniar, sözlerini şöyle sürdürdü: '18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı başardık, bu muhteşem bir şey. Ve grup aşamasını geçmek istiyoruz. Takımdaki atmosfer iyi. Ligde istediğimiz gibi bir başlangıç yapamadık ama zirveye yaklaşıyoruz; şampiyonluğu kazanmak istiyoruz, her ne kadar kolay olmasa da. Ligin kalitesi çok yüksek, Avrupa'nın en iyi oyuncuları ve teknik direktörleri burada oynuyor.'

Fenerbahçe'nin kaptanı, millî maç arasında ülkesi Slovakya ile UEFA Uluslar Ligi'nde dört karşılaşmaya çıkacak. Slovakya 26 Eylül'de Moldova'yı konuk edecek, 29 Eylül'de Kazakistan'ı ağırlayacak; Skriniar ve ekip arkadaşları millî arayı 2 Ekim'de Faroe Adaları ve 6 Ekim'de Moldova deplasmanlarıyla tamamlayacak.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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