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Yeni Sezon Başladı, Yaz Dizileri Geri Adım Atmadı! Altı Üstü İstanbul ve Daha 17 Reytingleriyle Dikkat Çekti

Yeni Sezon Başladı, Yaz Dizileri Geri Adım Atmadı! Altı Üstü İstanbul ve Daha 17 Reytingleriyle Dikkat Çekti

yerli dizi Daha 17
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
22.09.2026 - 17:16
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Televizyonda yeni yayın dönemi başlarken yaz aylarında ekrana gelen diziler de yeni sezonun rekabetine dahil oldu. Altı Üstü İstanbul ve Daha 17, önceki sezondan dönen yapımlarla aynı dönemde yayın hayatını sürdürmeleriyle dikkat çekti. İki dizinin reyting performansı, izleyicilerin yaz dizilerine yönelik yorumlarını da yeniden gündeme taşıdı.

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Yaz dizileri Daha 17 ve Altı Üstü İstanbul'un reytingleri gündemden düşmüyor.

Yaz dizileri Daha 17 ve Altı Üstü İstanbul'un reytingleri gündemden düşmüyor.

Televizyonda yeni sezonun başlamasıyla birlikte yaz dizilerinin reyting performansı da merak konusu oldu. Önceki sezondan devam eden yapımlar yeni bölümleriyle ekrana dönerken yaz aylarında başlayan diziler de izleyici karşısına çıkmayı sürdürüyor. Bu yapımlar arasında ATV'nin Altı Üstü İstanbul'u ile Kanal D'nin Daha 17'si öne çıkıyor. Yaz sezonunda yayın hayatına başlayan iki dizi, yeni yayın döneminde de ekran yolculuğuna devam ediyor.

Özellikle Altı Üstü İstanbul, 21 Eylül Pazartesi akşamı elde ettiği sonuçla dikkat çekti. Paylaştığınız reyting verilerine göre dizi, TOTAL'de 7,10 reytingle birinci oldu ve aynı kategoride 6,97 reyting alan Uzak Şehir'i geçti. Uzak Şehir ise AB ve ABC1 kategorilerinde birinciliğini korudu.

Daha 17 ise pazar akşamı tüm dizileri geçerek zirveye adını bir kez daha yazdırdı. Yaz sezonunda başlayan dizilerin yeni sezonda devam etmesi bile alışılmış değilken bu iki dizinin dişli rakiplerini geçmesi gündem yarattı.

Seyirci tercihini gençlik dizilerinden yana kullanıyor.

Seyirci tercihini gençlik dizilerinden yana kullanıyor.

Haftalık reyting oranlarında iki dizi de ilk 5'e girmeyi başarırken sezon finali veren dizilerin ekrana geri dönüşünün ardından bile reyting artırmayı başaran gençlik dizileri sosyal medyada gündem oldu. Seyirciler, Altı Üstü İstanbul ve Daha 17'nin bu başarısını ekrandaki aşiret ve dram ağırlıklı dizilerden bıkılması ve gençlik dizilerinin bu noktada seyirciye daha cazip gelmesi olarak yorumladı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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