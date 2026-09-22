Yeni Sezon Başladı, Yaz Dizileri Geri Adım Atmadı! Altı Üstü İstanbul ve Daha 17 Reytingleriyle Dikkat Çekti
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Televizyonda yeni yayın dönemi başlarken yaz aylarında ekrana gelen diziler de yeni sezonun rekabetine dahil oldu. Altı Üstü İstanbul ve Daha 17, önceki sezondan dönen yapımlarla aynı dönemde yayın hayatını sürdürmeleriyle dikkat çekti. İki dizinin reyting performansı, izleyicilerin yaz dizilerine yönelik yorumlarını da yeniden gündeme taşıdı.
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Yaz dizileri Daha 17 ve Altı Üstü İstanbul'un reytingleri gündemden düşmüyor.
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Seyirci tercihini gençlik dizilerinden yana kullanıyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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