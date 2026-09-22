Yeni Sezon Başladı, Yaz Dizileri Geri Adım Atmadı! Altı Üstü İstanbul ve Daha 17 Reytingleriyle Dikkat Çekti

Televizyonda yeni sezonun başlamasıyla birlikte yaz dizilerinin reyting performansı da merak konusu oldu. Önceki sezondan devam eden yapımlar yeni bölümleriyle ekrana dönerken yaz aylarında başlayan diziler de izleyici karşısına çıkmayı sürdürüyor. Bu yapımlar arasında ATV'nin Altı Üstü İstanbul'u ile Kanal D'nin Daha 17'si öne çıkıyor. Yaz sezonunda yayın hayatına başlayan iki dizi, yeni yayın döneminde de ekran yolculuğuna devam ediyor.

Özellikle Altı Üstü İstanbul, 21 Eylül Pazartesi akşamı elde ettiği sonuçla dikkat çekti. Paylaştığınız reyting verilerine göre dizi, TOTAL'de 7,10 reytingle birinci oldu ve aynı kategoride 6,97 reyting alan Uzak Şehir'i geçti. Uzak Şehir ise AB ve ABC1 kategorilerinde birinciliğini korudu.

Daha 17 ise pazar akşamı tüm dizileri geçerek zirveye adını bir kez daha yazdırdı. Yaz sezonunda başlayan dizilerin yeni sezonda devam etmesi bile alışılmış değilken bu iki dizinin dişli rakiplerini geçmesi gündem yarattı.