ŞOK'a Kapsül Kahve Makinesi Geliyor! 23 Eylül 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu
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ŞOK 23 - 29 Eylül 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
23 Eylül ŞOK kataloğu 2026 kataloğunda yer alan ürünler aşağıda!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2026 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 23 - 29 Eylül 2026 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?
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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.''
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Onvo 55" Frameless 4K UHD Google QLED TV 19.799 TL
Kadın Desenli Pijama Takımı 699 TL
Paşabahçe Otto Renkli Su Bardağı Seti 6'lı 399 TL
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Cam Yuvarlak Sunumluk & Nihale 125 TL
Grundig KVA 7230 Delisia Coffee Espresso Makinesi 15.499 TL
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