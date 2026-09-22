article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
, Elektronik
ŞOK'a Kapsül Kahve Makinesi Geliyor! 23 Eylül 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Kapsül Kahve Makinesi Geliyor! 23 Eylül 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
22.09.2026 - 18:06
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

ŞOK 23 - 29 Eylül 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

23 Eylül ŞOK kataloğu 2026 kataloğunda yer alan ürünler aşağıda!

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2026 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 23 - 29 Eylül 2026 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.''

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Haftanın Fırsatları

Haftanın Fırsatları

👇🏽

👇🏽

Onvo 55" Frameless 4K UHD Google QLED TV 19.799 TL

Onvo 55" Frameless 4K UHD Google QLED TV 19.799 TL

  • Teba Cam Kettle TB-2126 649 TL

  • Nespresso Inissia Kapsül Kahve Makinesi 6.299 TL

  • Kiwi 2'si 1 Arada Şarjlı Mikser ve Doğrayıcı 549 TL

  • Piranha Tws Kulaklık 9958 499 TL

  • Torima Powerbank 20.000 Mah Trm-1021 699 TL

  • Torima 4 Çıkışlı Powerbank 10000 MAH TRM-1011 499 TL

  • Torima Dijital Print Fotoğraf Makinesi TRM- CMR18 1.249 TL

  • Torima Dijital Mini Kamera TRM-CMR46 999 TL

  • Torima Kablosuz Yazıcı C9 749 TL

  • Şarjlı Damacana Pompası WTR-01 199 TL

Kadın Desenli Pijama Takımı 699 TL

Kadın Desenli Pijama Takımı 699 TL

  • Kadın Kaşkorse Pijama Takımı Yaka Yırtmaçlı 699 TL

  • Kadın Ribanalı Slip 2'li 125 TL

  • Kadın Ribanalı Bato Slip 2'li 150 TL

  • Kadife Makyaj Organizer Çanta Silindir Model 250 TL

  • Kadife Makyaj Organizer Çanta 275 TL

  • Kadife-Pvc Makyaj Organizer Çanta 2 Katlı 375 TL

  • Kadın Taşlı Pelüş Terlik 175 TL

  • Erkek Boxer 125 TL

  • Çapraz Omuz Çantası 299 TL

  • Kadın Kol Çantası 599 TL

  • Letoon Erkek Casual Ayakkabı 999 TL

  • Kadın Fular 100 TL

  • Penti Daima 15 Den Külotlu Çorap 100 TL

  • Penti Daima 15 Den 2'li Pantolon Çorabı 64,95 TL

Paşabahçe Otto Renkli Su Bardağı Seti 6'lı 399 TL

Paşabahçe Otto Renkli Su Bardağı Seti 6'lı 399 TL

  • Paşabahçe Şelale Çay Bardak Seti 6'lı 225 TL

  • Paşabahçe Etnik Çay Takımı 12 Parça 399 TL

  • Paşabahçe Kuvars Fincan/Kupa 2'li 100 TL

  • Cam Hazneli Termos 1 L 375 TL

  • Cambu Everest Borosilikat Cam Bardak 3'lü 150 TL

  • Cambu Pembe Aynalı Borosilikat Cam Fincan Seti 225 TL

  • French Press 400 ML 175 TL

  • Boncuk Saplı Kupa Çeşitleri 225 TL

  • Motifli Porselen Çay Tabağı Seti 4'lü 225 TL

  • Motto Kupa 275 TL

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Cam Yuvarlak Sunumluk & Nihale 125 TL

Cam Yuvarlak Sunumluk & Nihale 125 TL

  • Figürlü Kupa Çeşitleri 350 TL

  • Çift Cidarlı Cam Borosilikat Kupa 199 TL

  • Lüsterli Borosilikat Bardak Çeşitleri 125 TL

  • Figürlü Pipet 4'lü 150 TL

  • Güral Porselen Porselen Çay Tabağı 6'lı 399 TL

  • Cam Çay Tabağı 6'lı 299 TL

  • Kurabiye Cam Tabak 17 cm 100 TL

  • Kurabiye Cam Tabak 21 cm 100 TL

  • Peçete Yüzüğü Gold Metal 4'lü 199 TL

  • Cam Kase&Tabak Seti 2'Li 125 TL

  • Renkli Dik Kenarlı Cam Tabak 125 TL

  • Supla Gold 4'lü 299 TL

  • Kapaklı Saklama Kabı Seti 3'lü 199 TL

  • Desenli Metal Sunum Tepsisi 2'li 100 TL

  • Desenli Yuvarlak Tepsi Çeşitleri 125 TL

Grundig KVA 7230 Delisia Coffee Espresso Makinesi 15.499 TL

Grundig KVA 7230 Delisia Coffee Espresso Makinesi 15.499 TL

  • Grundig TCM 7061 D İndüksiyonlu Türk Kahve Makinesi 7.699 TL

  • Grundig 55 GQ 850A 4K Ultra HD 55' 140 Ekran Uydu Alıcılı Google Smart QLED TV 32.999 TL

  • Grundig 50 GQ 750A 4K Ultra HD 50' 127 Ekran Uydu Alıcılı Google Smart QLED TV 22.999 TL

  • Grundig 75 GQ 750A 4K Ultra HD 75' 190 Ekran Uydu Alıcılı Google Smart QLED TV 45.999 TL

  • Grundig 65 GQ 850A 4K Ultra HD 65' 165 Ekran Uydu Alıcılı Google Smart QLED TV 40.999 TL

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın