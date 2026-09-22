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Manisa’daki Saldırganın Kimliği ve Saldırı Nedeni Belli Oldu

Manisa’daki Saldırganın Kimliği ve Saldırı Nedeni Belli Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
22.09.2026 - 10:23 Son Güncelleme: 22.09.2026 - 10:47
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde okul önünde silahla ateş açılması sonucu 10 öğrenci yaralandı. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen 15 yaşındaki öğrenci H.O. yakalanarak gözaltına alındı.

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Olay, bugün saat 08.01 sıralarında Turgutlu ilçesi Albayrak Mahallesi'nde bulunan Niyazi Üzmez Mesleki ve Teknik Lisesi ile Turgutlu Hasan Ferdi Mesleki Teknik Anadolu Lisesi çevresinde meydana geldi.

Olay, bugün saat 08.01 sıralarında Turgutlu ilçesi Albayrak Mahallesi'nde bulunan Niyazi Üzmez Mesleki ve Teknik Lisesi ile Turgutlu Hasan Ferdi Mesleki Teknik Anadolu Lisesi çevresinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne okul önünde elinde silah bulunan bir şahsın etrafa ateş ettiği yönünde ihbar yapıldı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda emniyet ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre olayda 10 öğrenci yaralandı. Yaralılardan I.O. (16) ve B.S. nin (16) hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. I.O., Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilirken, diğer yaralıların Turgutlu Devlet Hastanesi ve Özel Ege Umut Hastanesi'nde tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Turgutlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılar B.S., K.F.Y., H.E.B., K.B., A.G., B.T. ve M.K. olarak öğrenilirken, Özel Ege Umut Hastanesi'nde ise N.M., ve R.D.'nin tedavi altına alındığı bildirildi.

Olayın ardından polis ekipleri tarafından başlatılan çalışma kapsamında saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen 2011 doğumlu 9-C sınıfı öğrencisi H.O. yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Gazeteci Yiğit Uzun'un haberine göre, 2011 doğumlu ve 9. sınıf öğrencisi olduğu belirlenen saldırgan, okula av tüfeğiyle geldi ve husumet yaşadığı öğrencilere ateş açtı.

Gazeteci Yiğit Uzun'un haberine göre, 2011 doğumlu ve 9. sınıf öğrencisi olduğu belirlenen saldırgan, okula av tüfeğiyle geldi ve husumet yaşadığı öğrencilere ateş açtı.

Saldırganın bir gün önce okulda kavga ettiği, saldırıyı bir 'terör saldırısı' olarak planlamadığı, 'kız meselesi' nedeniyle husumet yaşadığı öğrencileri hedef aldığı öğrenildi.

İlk belirlemelere göre olayda 10 öğrenci yaralanırken, öğrencilerden birinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Okuldan gelen silah seslerinin ardından çok sayıda öğrencinin ailesi okul etrafında toplandı.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde 10 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde saldırganın elindeki pompalı tüfeği kontrol ederek oldukça rahat tavırlarla ilerlediği görüldü.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde 10 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde saldırganın elindeki pompalı tüfeği kontrol ederek oldukça rahat tavırlarla ilerlediği görüldü.

Olay, bugün saat 07.59 sıralarında Albayrak Mahallesi'ndeki Niyazi Üzmez Mesleki ve Teknik Lisesi ile Turgutlu Hasan Ferdi Mesleki Teknik Anadolu Lisesi çevresinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, elindeki pompalı tüfekle okul önüne gelen şüpheli, burada ateş açtı. Saldırıda 10 öğrenci yaralanırken, yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Saldırının ardından yakalanan 2011 doğumlu öğrenci H.O. ise gözaltına alındı.

Saldırganın olay öncesine ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelinin elindeki pompalı tüfekle yolda ilerlediği görüldü. Şüphelinin yürüyüşü sırasında silahını kontrol ettiği ve oldukça rahat tavırlarla yoluna devam ettiği görüntülere yansıdı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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