Manisa’daki Saldırganın Kimliği ve Saldırı Nedeni Belli Oldu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Olay, bugün saat 08.01 sıralarında Turgutlu ilçesi Albayrak Mahallesi'nde bulunan Niyazi Üzmez Mesleki ve Teknik Lisesi ile Turgutlu Hasan Ferdi Mesleki Teknik Anadolu Lisesi çevresinde meydana geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gazeteci Yiğit Uzun'un haberine göre, 2011 doğumlu ve 9. sınıf öğrencisi olduğu belirlenen saldırgan, okula av tüfeğiyle geldi ve husumet yaşadığı öğrencilere ateş açtı.
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde 10 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde saldırganın elindeki pompalı tüfeği kontrol ederek oldukça rahat tavırlarla ilerlediği görüldü.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın