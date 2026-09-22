Apple'ın Donanım Şefi: Ekran Koruyucu Takanları Görünce Tüylerim Diken Diken Oluyor

Marieb, TechRadar'a verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı: 'Şahsen birinin iPhone'a ekran koruyucu taktığını gördüğümde tüylerim diken diken oluyor. Çünkü biz o mükemmel ön ekranları tasarlamak için inanılmaz çaba harcıyoruz.'

Apple'ın donanım mühendisliği ekibinin başındaki isimlerden biri olan Marieb, bu sözleriyle yalnızca kişisel bir rahatsızlığını değil, şirketin tasarım felsefesini de özetlemiş oldu. Ona göre iPhone'un ön camı sadece koruma amaçlı bir parça değil; dokunma hissi ve görsel netlik açısından da yıllarca süren mühendislik çalışmasının ürünü. Ek bir ekran koruyucunun bu deneyimi bozduğunu savunuyor.

Sözlerinin ardından teknoloji forumlarında ve sosyal medyada tartışma büyüdü; birçok kullanıcı, milyar dolarlık bir şirketin yöneticisinin sıradan bir koruma alışkanlığını eleştirmesini garipsedi.