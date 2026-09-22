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Apple'ın Donanım Şefi: Ekran Koruyucu Takanları Görünce Tüylerim Diken Diken Oluyor

Apple'ın Donanım Şefi: Ekran Koruyucu Takanları Görünce Tüylerim Diken Diken Oluyor

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
22.09.2026 - 10:37
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Apple'ın donanım mühendisliği başkan yardımcısı Tom Marieb, geçtiğimiz günlerde TechRadar'a verdiği röportajda iPhone kullanıcılarının yaygın bir alışkanlığı hakkında oldukça sert bir itirafta bulundu. Açıklama, şirketin iPhone 18 Pro ve katlanabilir iPhone Duo modellerini Ceramic Shield 2 adlı yeni ekran malzemesiyle piyasaya sürmesinin hemen ardından geldi ve teknoloji camiasında geniş yankı uyandırdı. Marieb'e göre Apple mühendisleri yıllarını iPhone ekranlarını olabildiğince kusursuz hale getirmeye adıyor; bu yüzden kullanıcıların o ekranların üzerini ek bir camla kapatması ona göre adeta emeğe saygısızlık.

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'Biri iPhone'a Ekran Koruyucu Taktığında Tüylerim Diken Diken Oluyor'

'Biri iPhone'a Ekran Koruyucu Taktığında Tüylerim Diken Diken Oluyor'

Marieb, TechRadar'a verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı: 'Şahsen birinin iPhone'a ekran koruyucu taktığını gördüğümde tüylerim diken diken oluyor. Çünkü biz o mükemmel ön ekranları tasarlamak için inanılmaz çaba harcıyoruz.'

Apple'ın donanım mühendisliği ekibinin başındaki isimlerden biri olan Marieb, bu sözleriyle yalnızca kişisel bir rahatsızlığını değil, şirketin tasarım felsefesini de özetlemiş oldu. Ona göre iPhone'un ön camı sadece koruma amaçlı bir parça değil; dokunma hissi ve görsel netlik açısından da yıllarca süren mühendislik çalışmasının ürünü. Ek bir ekran koruyucunun bu deneyimi bozduğunu savunuyor.

Sözlerinin ardından teknoloji forumlarında ve sosyal medyada tartışma büyüdü; birçok kullanıcı, milyar dolarlık bir şirketin yöneticisinin sıradan bir koruma alışkanlığını eleştirmesini garipsedi.

Ceramic Shield 2: Yeni Ekran Malzemesi Çizilmeye Karşı 3 Kat Daha Dayanıklı

Ceramic Shield 2: Yeni Ekran Malzemesi Çizilmeye Karşı 3 Kat Daha Dayanıklı

Marieb'in bu kadar iddialı konuşmasının arkasında somut bir teknik gelişme var. Apple, ilk kez iPhone 17 serisiyle tanıttığı Ceramic Shield 2 malzemesini artık iPhone 18 Pro, Pro Max ve katlanabilir iPhone Duo modellerinde de kullanıyor. Şirketin açıklamalarına göre bu yeni nesil cam, standart Ceramic Shield'e kıyasla çizilmeye karşı üç kat daha yüksek direnç sağlıyor.

Marieb, çizilme direncini artırırken bazı malzemelerde uzun vadeli aşınma dayanıklılığının azalabildiğini de kabul etti; Apple mühendislerinin Ceramic Shield 2'de bu iki özellik arasında denge kurmaya çalıştığını söyledi. Başka bir deyişle şirket, ekranı hem darbeye hem de günlük kullanımda oluşan mikro çiziklere karşı dayanıklı kılmak için yıllar süren bir Ar-Ge sürecinden geçirdi. Yöneticinin ekran koruyuculara yönelik tepkisinin büyük bölümü de bu emeğin göz ardı edildiği hissinden besleniyor.

Öte yandan kullanıcıların bakış açısı farklı. Ekran koruyucu kullananların çoğu, çiziğin estetik kaygıdan çok pahalı ekran değişim ücretlerinden korunma isteğiyle ilgili olduğunu söylüyor; bazıları için ise koruyucu camın kattığı gizlilik filtresi özelliği vazgeçilmez. Yani Apple'ın mühendislik gururuyla kullanıcının cebindeki bütçe kaygısı bu konuda net bir şekilde ayrışıyor.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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