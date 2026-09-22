Apple'ın Donanım Şefi: Ekran Koruyucu Takanları Görünce Tüylerim Diken Diken Oluyor
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Apple'ın donanım mühendisliği başkan yardımcısı Tom Marieb, geçtiğimiz günlerde TechRadar'a verdiği röportajda iPhone kullanıcılarının yaygın bir alışkanlığı hakkında oldukça sert bir itirafta bulundu. Açıklama, şirketin iPhone 18 Pro ve katlanabilir iPhone Duo modellerini Ceramic Shield 2 adlı yeni ekran malzemesiyle piyasaya sürmesinin hemen ardından geldi ve teknoloji camiasında geniş yankı uyandırdı. Marieb'e göre Apple mühendisleri yıllarını iPhone ekranlarını olabildiğince kusursuz hale getirmeye adıyor; bu yüzden kullanıcıların o ekranların üzerini ek bir camla kapatması ona göre adeta emeğe saygısızlık.
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'Biri iPhone'a Ekran Koruyucu Taktığında Tüylerim Diken Diken Oluyor'
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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