iPhone 17'de Ortaya Çıkan Çizikler ve Aşınmalar Sosyal Medyanın Gündeminde

Apple'ın merakla beklenen yeni ürünlerini Apple Event 2025'te tanıtmıştı. Apple Watch ve Airpods gibi ürünlerin 2025 versiyonlarının da tanıtıldığı lansmanda en çok beklenen ise haliyle telefonlardı. Özellikle iPhone 17 Pro'nun turuncu rengi lansmana damga vururken lansmandan birkaç gün sonra teknoloji mağazaları ve ürüne ulaşan ilk kişilerin şikayetleri görkemli lansmanın önüne geçti.

Sosyal medyada ürünü alanlar en ufak bir düşmede çizilmelerin olduğunu vurgularken bunun malzeme değişikliğiyle ilgili olduğunu düşünenler de var, kullanıcı hatası kaynaklı olduğunu savunan da.