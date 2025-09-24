iPhone 17'de Ortaya Çıkan Çizikler ve Aşınmalar Sosyal Medyanın Gündeminde
Apple'ın merakla beklenen yeni ürünlerini Apple Event 2025'te tanıtmıştı. Apple Watch ve Airpods gibi ürünlerin 2025 versiyonlarının da tanıtıldığı lansmanda en çok beklenen ise haliyle telefonlardı. Özellikle iPhone 17 Pro'nun turuncu rengi lansmana damga vururken lansmandan birkaç gün sonra teknoloji mağazaları ve ürüne ulaşan ilk kişilerin şikayetleri görkemli lansmanın önüne geçti.
Sosyal medyada ürünü alanlar en ufak bir düşmede çizilmelerin olduğunu vurgularken bunun malzeme değişikliğiyle ilgili olduğunu düşünenler de var, kullanıcı hatası kaynaklı olduğunu savunan da.
Bir X kullanıcısı malzeme kalitesinden yakındı.
Mağazalardaki demo ürünlerin son halleri paylaşıldı.
Çizikler ve aşınmalar dikkat çekti.
Bu kadar yüksek ücretli bir cihazın malzeme kalitesi de masaya yatırıldı.
Kararını ertelemek isteyen bir X kullanıcısı şunları yazdı.
Peki bunun sebebi ne?
O kadar para veriyorsun çiziklerle telefonun değeri düşüyor.
10 bin lira veririm. !!
apple kailte satmiyor lüks satıyor bunu halkimiz anlamiyor