iPhone 17'de Ortaya Çıkan Çizikler ve Aşınmalar Sosyal Medyanın Gündeminde

iPhone 17'de Ortaya Çıkan Çizikler ve Aşınmalar Sosyal Medyanın Gündeminde

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
24.09.2025 - 13:56

Apple'ın merakla beklenen yeni ürünlerini Apple Event 2025'te tanıtmıştı. Apple Watch ve Airpods gibi ürünlerin 2025 versiyonlarının da tanıtıldığı lansmanda en çok beklenen ise haliyle telefonlardı. Özellikle iPhone 17 Pro'nun turuncu rengi lansmana damga vururken lansmandan birkaç gün sonra teknoloji mağazaları ve ürüne ulaşan ilk kişilerin şikayetleri görkemli lansmanın önüne geçti.

Sosyal medyada ürünü alanlar en ufak bir düşmede çizilmelerin olduğunu vurgularken bunun malzeme değişikliğiyle ilgili olduğunu düşünenler de var, kullanıcı hatası kaynaklı olduğunu savunan da.

Bir X kullanıcısı malzeme kalitesinden yakındı.

'iPhone 17 serisinin kalitesi hayal kırıklığı.

Mağaza teşhir ünitelerinde ilk birkaç gün içerisinde çizikler oluştu ve boyaları döküldü.

Eğer bir tane almayı planlıyorsanız, gümüş rengi tam size göre!'

Mağazalardaki demo ürünlerin son halleri paylaşıldı.

Çizikler ve aşınmalar dikkat çekti.

Bu kadar yüksek ücretli bir cihazın malzeme kalitesi de masaya yatırıldı.

Yeni iPhone 17'yi yeni aldım ve üzerinde bir çizik var! Çok hayal kırıklığı. Bu alüminyum bu kadar kolay çiziliyorsa, altındaki metalin de belli olmasından endişeleniyorum. Apple, bu birinci sınıf bir üründen beklediğim şey bu değildi!

Kararını ertelemek isteyen bir X kullanıcısı şunları yazdı.

'Aman Tanrım, iPhone 17 Pro'da oluşan çizikler gerçekten inanılmaz. Bu yıl kesinlikle erteleyeceğim.'

Peki bunun sebebi ne?

Bazı teknoloji uzmanlarına göre arkadaki çiziklerin sebebi teknoloji mağazalarında cihazlara bağlanan magsafe (kablosuz şarj ünitesi) izleri. Bunların silinmesi halinde izlerin geçeceğini savunanlar var. Başka bir kesim ise kasanın titanyumdan alüminyuma geçmesinde bunun etkili olmuş olabileceğini düşünüyor.

uzaklardan

O kadar para veriyorsun çiziklerle telefonun değeri düşüyor.

Samet

10 bin lira veririm. !!

khaan srnnn

apple kailte satmiyor lüks satıyor bunu halkimiz anlamiyor