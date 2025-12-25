Sevgili Akrep, bugün iş hayatı ve kariyer hedeflerin yoğunlukta olacak! Haftanın son iş gününde, belki de bir toplantıda, belki de bir sunumda üstlerinle ya da otorite figürleriyle ilgili bir gelişme yaşanabilir. Belki de beklediğin terfi haberini alırsın ya da bir projede liderliğe terfi edersin. Kim bilir? Ancak şunu unutma, bugün duruşunla herkesi etkileyeceksin. Kendine güvenin ve kararlılığın, tüm dikkatleri üzerine çekecek.

Öğleden sonra ise biraz daha içe dönük bir zaman dilimi seni bekliyor. Sorumluluklarını, üzerindeki yükleri yeniden gözden geçirebilirsin. Belki de bazı yüklerin artık senin omuzlarında olmaması gerektiğini fark edersin. Artık kendine biraz zaman ayırmalısın. Belki de iş arasında bir fincan kahve eşliğinde düşünebilir ve dinlenebilirsin. Bu yükleri taşımak zorunda mısın, yoksa onları bırakıp daha hafif bir hayat mı yaşamalısın?

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bugün biraz daha kontrollü ama yoğun bir enerji hakim. Duygularını açmak, sevdiklerine hislerini ifade etmek kolay olmasa da bugün belki de bir adım atabilirsin. Belki de uzun zamandır içinde sakladığın bir itirafı yaparsın veya belki de bir süredir göz koyduğun kişiye ilk adımı atarsın. Yani bugün aşk hikayeni kendin yazacaksın. Bunun için cesur olmalı ve tutkularının peşinden gitmelisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…