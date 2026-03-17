Sevgili Akrep, aşk hayatında bugün tam bir 'tutku fırtınası' esiyor! Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle arandaki o derin bağın daha da kuvvetlendiğini ve adeta ruhsal bir bütünleşme yaşadığınızı göreceksin. Sıradan sohbetler seni tatmin etmeyecek; bugün hayatın anlamını, korkularınızı ve hayallerinizi paylaştığınız o yoğun anlar sizi birbirinize daha çok bağlayacak. Venüs’ün etkisiyle sevgini en derinden hissettirecek ve partnerini o meşhur Akrep çekimiyle bir kez daha kendine hayran bırakacaksın.

Eğer kalbin boşsa, bugün tanışacağın birisi senin üzerinde sarsıcı bir etki bırakabilir. 'İlk görüşte aşk'tan ziyade, 'ilk bakışta kader' diyebileceğin cinsten bir çekim bu. Tesadüfen girdiğin bir ortamda göz göze geldiğin o kişi, gizemiyle merakını cezbedebilir. Ancak Akrep olmanın getirdiği o korumacı tavırla, hemen yelkenleri suya indirmeyeceksin. Gökyüzü, bugün kalbinin sesine güvenmeni ama sezgilerinin süzgecinden geçirmeyi de ihmal etmemeni öneriyor. Aşk bugün seni en derinlerinden yakalayabilir!