Sevgili Akrep, bugün aşk rüzgarları senin için biraz farklı esiyor. Aşkın güçlü enerjisi bugün seni uzak mesafelerin sınavına dönüşebilir. Sevdiğin kişiyle arandaki kilometreler bugün her zamankinden daha fazla canını sıkabilir. Belki de bu durum, bir görüntülü konuşma sırasında yaşayacağın teknik bir aksaklıkla tuz biber olabilir. Ancak, bu durum seni yıldırmasın.

Biliyoruz ki aşk, özlemle beslenir. Bu durum, belki de bu süreçte aşkını daha da güçlendirecek bir etken olabilir. Arandaki mesafenin aslında kalplerindeki bağı ne kadar güçlendirdiğini fark ettiğinde, tüm bu sıkıntılarının ne kadar değersiz olduğunu göreceksin. Belki de bu süreçte, birbirinize olan sevginizin ne kadar büyük olduğunu, ne kadar değerli olduğunu daha iyi anlayacaksın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…