Sevgili Akrep, bugün aşk hayatında romantik bir rüzgar seni sarıp sarmalayacak. Hatta eğer bekarsan, bugün sana bir sürpriz de yapabilir. Gizemli bir yabancıyla tanışabilir, belki de hayatının aşkını bulabilirsin.

Jüpiter'in etkisi altındayken, bu yeni tanışma seni beklenmedik adımlar atmaya, belki de aşkta risk almanı gerektirecek cesaret dolu kararlar vermeye itebilir. Sonunda mı; aşk senin olabilir! İşte bu yüzden, kendine olan güvenini kaybetmemeli, aşkın büyülü akışına kendini bırakmalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…