Sevgili Akrep, bugün aşk hayatında bir dönüm noktası olabilir! Daha önceki günlerde belki de dürtülerin ve tutkuların hüküm sürdüğü aşk hayatın, bugün daha derin, daha anlamlı bir hal alabilir. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle arandaki duygusal bağın bugün daha da güçleneceğini hissedebilirsin. Bu, belki de birlikte geçirdiğiniz zamanın kalitesini artırabilir, belki de birbirinizi daha iyi anlamak için yeni yollar bulabilirsiniz.

Tabii eğer bekarsan, bugün senin için de oldukça önemli olabilir. Belki de artık göz önünde olmak değil, kalpte olmak isteyeceksin. Kendini beğendirmekten çok, karşı tarafı heyecanlandırmak, ona kendini özel hissettirmek isteyebilirsin. Ve belki de kalbini hızlandıran o özel kişiyle bugün sürpriz bir yakınlaşma yaşayabilirsin. Kim bilir, belki de aşkın kapıları sonuna kadar açılıyor... Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…