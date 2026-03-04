Sevgili Akrep, bugün yeni hedefler belirlemenin tam zamanı. Güneş'in Balık burcunda konumlanmasıyla, iç sesinin rehberliğine daha fazla güvenebilir, sezgilerini hiç olmadığı kadar kuvvetli bir şekilde hissedebilirsin. Kendine bir soru sor: Alıştığın düzen, belki de rutin hayatın, enerjini tüketiyor mu? Eğer cevabın evet ise, yeni bir maceraya atılmanın, belki de hayatının rotasını değiştirmenin tam sırası.

Belki de yeteneklerin ve hobilerin, profesyonel hayatında sana yeni kapılar açabilir. Resim yapmayı mı seviyorsun, belki de bir sanat galerisi açabilirsin. Ya da belki de yıllarını verdiğin iş deneyimini bir kenara bırakıp tamamen farklı bir sektörde yeni bir başlangıç yapabilirsin.

Yani, yeni hedefler belirleyerek rekabette elini güçlendirebilirsin. Şimdi soru şu: Ne iş yapacaksın? Kendini gelecekte nerede görüyorsun? Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…