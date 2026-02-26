Sevgili Akrep, bugün senin için önemli bir gelişme var: Merkür, geri hareketine başlıyor. Bu durum, finansal işlerini etkileyebilecek bir dizi olayı tetikleyebilir. Ortak finansmanlar, borç ve alacaklar, hatta paylaşımlarla ilgili konular bu etkilenme durumunu içeriyor.

Bu Cuma günü, banka işlemlerin sırasında, ödemelerini kontrol ederken veya hesaplarını gözden geçirirken ekstra dikkatli olman gerektiğini hatırlatmak isteriz. Unutma ki küçük bir hata bile büyük bir soruna dönüşebilir. Bu nedenle, her adımını dikkatli atmanda fayda var.

Ortaklı işlerin söz konusu olduğunda, sözlü anlaşmaların yerini yazılı belgeler almalı. Sözler uçar, yazılar kalır derler ya hani, işte tam da bu durum için geçerli bir deyim. Belki de daha önce kapandığını düşündüğün bir maddi konu yeniden gündeme gelebilir. Ancak bu kez kontrol tamamen sende olmalı. Stratejik ve akıllıca hareket edersen, bu durumdan avantajlı çıkabilirsin! Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…