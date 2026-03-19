Hepsi Grubuyla Tanınan Yasemin Yürük Sevenlerini Endişelendirdi: Hastanede Tedavi Görüyor

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
19.03.2026 - 12:09

Bir dönemin popüler müzik grubu Hepsi’nin üyesi Yasemin Yürük’ten endişelendiren bir paylaşım geldi. Ünlü isim geçirdiği talihsiz bir kazanın ardından hastaneye kaldırılmıştı. Günlerdir tedavi altında olan Yürük’ün sağlık durumu merak ediliyordu. Sosyal medya üzerinden merak edenler için açıklama yaptı. Gelin detaylara geçelim…

Hepsi grubuyla tanınan Yasemin Yürük zor bir süreçten geçtiğini aktardı.

Ünlü isim geçirdiği kaza sonrası hastaneye kaldırılmıştı. Olayın ardından tedavi süreci başlamıştı. Yürük günlerdir hastanede gözetim altında. Sağlık durumu da hayranları tarafından merak ediliyordu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti. Açıklama sırasında gözyaşlarını tutamadı.

Ön kaval kemiğine platin takıldığını söyledi.

Yaşadığı süreci ve detayları şu sözlerle aktardı. 👇

“Bir süredir hastanedeyim, tam bir haftadır... Yarın eve çıkacağız inşallah. Ağrı kesicilerin etkisiyle birkaç paylaşım yapabilmiştim ama şu an serum almıyoruz. Eve geçeceğim diye çok mutluyum. Çok zor birkaç gün geçirdim. Ağrım tarifsiz. Bu normal bir kırık değil öncelikle bunu söyleyebilirim. Eğer bir dostunuz, arkadaşınız bu kadar uzun süre hastanede kalıyorsa bilin ki durum ciddi. Benim kırığım, ön kaval kemiğimde meydana geldi ve oraya platin takıldı. Çok ağır ağrılar çekiyorum. Benimle aynı şeyi yaşayanlar bana mesaj attı, aradı, sordular, tavsiye verdiler. Çok teşekkür ederim size. Bu kadar uzun süre hastanede kalan bir dostunuz varsa, onu ziyaret etmenizi tavsiye ederim. Bu süreçte herkesi tanıma fırsatım oldu, aslında çok da iyi oldu. Çok şanslıyım ki pırlanta kalpli arkadaşlarım, dostlarım varmış. Anlatamayacağım bir ağrı çekiyorum; inşallah en kısa zamanda yürüyebileceğim. Şu an his kaybı var ama geçecek inşallah. Dualarınızı eksik etmeyin, başka bir şey söyleyemiyorum.'

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
