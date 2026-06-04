Ferit Kaya’nın Uzak Şehir Açıklamasından Dizilerin Reyting Listelerine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
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4 Haziran Perşembe günü televizyon ve dizi dünyasında gündem yine oldukça yoğundu. Yeni sezon için hazırlanan projelerle ilgili gelişmeler paylaşılırken, oyuncu kadrolarına katılan yeni isimler de konuşuldu. Kanalların ekrana getirmeye hazırlandığı dizilere dair kulis bilgileri ilgi gördü. Setlerden gelen haberler ve yapım aşamasındaki projeler gün boyunca takip edildi. Televizyon dünyasında öne çıkan gelişmeler sosyal medyada da geniş yer buldu. Biz de 4 Haziran Perşembe gününün dikkat çeken dizi ve televizyon haberlerini sizler için derledik.
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Ferit Kaya’dan Uzak Şehir ayrılığı sonrası ilk açıklama geldi.
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Daha 17’nin yayınlanan ilk bölümünün ardından sosyal medya kullanıcıları Medcezir’den kesitlerle diziden sahneleri bir araya getirmeye başladı.
İtalya’da yayın hayatına başlayan Uzak Şehir’in ilk bölümü beklentilerin üzerinde bir sonuç elde etti.
2025-2026 televizyon sezonunun tamamlanmasına sayılı günler kala yerli dizilerin reyting performansları netleşti ve en çok izlenen diziler belli oldu.
Sol bacağını kaybeden Survivor yarışmacısı Stavros'un tedavisi devam ederken Acun Ilıcalı, genç yarışmacıyı ziyarete gitti.
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Cuma akşamları yayınlanan dizi için şimdilik sezon finali kararı alınırken Arka Sokaklar’ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'dan merakla beklenen sezon finaline dair açıklama geldi.
Yeşim Ceren Bozoğlu, Taşacak Bu Deniz'in sezon finali için "Ağladım" diyerek iddialı sözler sarf etti.
Eşref Rüya'nın oyuncularının yeni projeleri belli olmaya başladı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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