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Ferit Kaya’nın Uzak Şehir Açıklamasından Dizilerin Reyting Listelerine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Ferit Kaya’nın Uzak Şehir Açıklamasından Dizilerin Reyting Listelerine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
05.06.2026 - 00:07
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4 Haziran Perşembe günü televizyon ve dizi dünyasında gündem yine oldukça yoğundu. Yeni sezon için hazırlanan projelerle ilgili gelişmeler paylaşılırken, oyuncu kadrolarına katılan yeni isimler de konuşuldu. Kanalların ekrana getirmeye hazırlandığı dizilere dair kulis bilgileri ilgi gördü. Setlerden gelen haberler ve yapım aşamasındaki projeler gün boyunca takip edildi. Televizyon dünyasında öne çıkan gelişmeler sosyal medyada da geniş yer buldu. Biz de 4 Haziran Perşembe gününün dikkat çeken dizi ve televizyon haberlerini sizler için derledik.

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Ferit Kaya’dan Uzak Şehir ayrılığı sonrası ilk açıklama geldi.

Ferit Kaya’dan Uzak Şehir ayrılığı sonrası ilk açıklama geldi.

Başrollerinde Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba’nın bulunduğu dizi, yayın hayatı boyunca reyting listelerinde üst sıralarda yer aldı. Kadroda bildiğiniz üzere Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Ferit Kaya, Alper Çankaya, Burç Kümbetlioğlu, Dilin Döğer, Atakan Özkaya ve Çağla Şimşek gibi isimler de başlıca rollerdeydi. Güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle sezon boyunca adından söz ettiren yapım, sezon finali bölümüyle de gündem olmayı başardı. Ferit Kaya’nın ayrılığı ise izleyiciler tarafından en çok konuşulan gelişmelerden biri oldu.

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Daha 17’nin yayınlanan ilk bölümünün ardından sosyal medya kullanıcıları Medcezir’den kesitlerle diziden sahneleri bir araya getirmeye başladı.

Daha 17’nin yayınlanan ilk bölümünün ardından sosyal medya kullanıcıları Medcezir’den kesitlerle diziden sahneleri bir araya getirmeye başladı.

Gençlik temasını işleyen iki yapım arasında çeşitli benzerlikler kuruldu. X platformunda paylaşılan videolar kısa sürede binlerce kişiye ulaştı. Kullanıcılar bazı sahnelerin atmosferinin ve kurgusunun Medcezir’i anımsattığını dile getirdi. Paylaşımların ardından yorum sayısı da hızla arttı. Kimileri bunun yalnızca bir benzerlik olduğunu savunurken kimileri ise sahnelerin birbirine oldukça yakın olduğunu düşündüğünü yazdı.

Karşılaştırmaların merkezinde yalnızca sahneler yer almadı. Daha 17’nin başrol oyuncusu Çağan Efe Ak da yapılan yorumların önemli bir parçası haline geldi. Pek çok kullanıcı oyuncunun görüntüsünü ve enerjisini Çağatay Ulusoy’a benzettiğini ifade etti.

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İtalya’da yayın hayatına başlayan Uzak Şehir’in ilk bölümü beklentilerin üzerinde bir sonuç elde etti.

İtalya’da yayın hayatına başlayan Uzak Şehir’in ilk bölümü beklentilerin üzerinde bir sonuç elde etti.

Açıklanan verilere göre Uzak Şehir, İtalya’daki ilk yayınında yüzde 21.40 share oranına ulaştı. Dizinin ilk bölümünü 2 milyonun üzerinde kişinin izlediği belirtildi.

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2025-2026 televizyon sezonunun tamamlanmasına sayılı günler kala yerli dizilerin reyting performansları netleşti ve en çok izlenen diziler belli oldu.

2025-2026 televizyon sezonunun tamamlanmasına sayılı günler kala yerli dizilerin reyting performansları netleşti ve en çok izlenen diziler belli oldu.

1 Eylül 2025 ile 31 Mayıs 2026 tarihleri arasındaki izlenme verilerine göre sezonun en çok takip edilen yapımları belli oldu. TRT ekranlarında izleyiciyle buluşan Taşacak Bu Deniz ile Kanal D'nin büyük ilgi gören dizisi Uzak Şehirreyting listelerinde rakiplerine fark attı. TOTAL kategorisinde sezonu zirvede tamamlayan yapım Uzak Şehir olurken, ABve ABC1 gruplarında ise Taşacak Bu Deniz en yüksek ortalamaya ulaşarak dikkat çekti.

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Sol bacağını kaybeden Survivor yarışmacısı Stavros'un tedavisi devam ederken Acun Ilıcalı, genç yarışmacıyı ziyarete gitti.

Sol bacağını kaybeden Survivor yarışmacısı Stavros'un tedavisi devam ederken Acun Ilıcalı, genç yarışmacıyı ziyarete gitti.

Acun Ilıcalı, Stavros Floros'la fotoğraflarını paylaşıp 'Pozitifliğin ve güçlü olmanın dersini veren güzel insan.' notunu düştü.

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Cuma akşamları yayınlanan dizi için şimdilik sezon finali kararı alınırken Arka Sokaklar’ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'dan merakla beklenen sezon finaline dair açıklama geldi.

Cuma akşamları yayınlanan dizi için şimdilik sezon finali kararı alınırken Arka Sokaklar’ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'dan merakla beklenen sezon finaline dair açıklama geldi.

“Sezon göz açıp kapatıncaya kadar geçti. Artık 20’nci sezon. Ben bu diziye başladığımda genceciktim. Şimdi yaş aldık. Veteran oyuncular olduk. Kocaman bir aileyiz. Güzel bir ekibiz. Bu sefer de Ürgüp, Göreme’ye Kapadokya’ya geldik. Burada yeni bir macera bizi bekliyor. İstanbul Arka Sokakları bitirdik. Burada Ürgüp, Göreme Sokaklarını çekiyoruz. Heyecanlıyız. Sezonun sonuna geldik. İnşallah yüksek bir reytingde bitirmeyi hedefliyoruz. Seyircimize güveniyoruz. Zaten güzel işler yapıyoruz. Bu senede seyircimize layık, güzel bir yer ve manzaralarda Nevşehir’in güzel dokusunda ve havasında son sürat çekimler yapıyoruz. Sezonumuzu burada kapatacağız. Sürprizi, seyrederek göreceksiniz. Bizim her sezon olduğu gibi sürprizlerle dolu bir bölümümüz var. Gelecek sezona sarkacak sürprizlerimiz var. Acaba şöyle mi oldu? Böyle mi oldu? Deyip, gelecek sezonda merakla bekleyeceğimiz bir sezon finali olacak”

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Yeşim Ceren Bozoğlu, Taşacak Bu Deniz'in sezon finali için "Ağladım" diyerek iddialı sözler sarf etti.

Yeşim Ceren Bozoğlu, Taşacak Bu Deniz'in sezon finali için "Ağladım" diyerek iddialı sözler sarf etti.

'Şimdi ben izlerken; oynarkenki yetmedi, bir daha ağladım. Allah cümlemize kolaylık versin @tasacakbudenizdizi ailesi... Alın size sezon finali... Sezon finali; yaktı geçti...'

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Eşref Rüya'nın oyuncularının yeni projeleri belli olmaya başladı.

Eşref Rüya'nın oyuncularının yeni projeleri belli olmaya başladı.

Dizide Kadir Yanık karakterine hayat veren ve büyük beğeni toplayan Görkem Sevindik, ilk adı Seni Yazdım Kalbime olarak açıklanan diziye dahil oldu. Atv ekranlarında yayınlanacak dizinin adı Güneşin Doğduğu Yer olarak değişti. Çağrı Lostuvalı ile Çiğdem Bozali’nin yöneteceği dizi Adana'da Bir Zamanlar Çukurova konağında çekilecek. Sibel Taşçıoğlu’nun “Celadet”, Uğur Güneş’in “Kenan” rolleriyle anne oğlu canlandıracağı dizinin başrollerinden biri olan Görkem Sevindik hikayesi Almanya’dan Adana’ya uzanan dizide “Ceyhun” karakterine hayat verecek.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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