Ferit Kaya’nın Uzak Şehir Açıklamasından Dizilerin Reyting Listelerine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Gençlik temasını işleyen iki yapım arasında çeşitli benzerlikler kuruldu. X platformunda paylaşılan videolar kısa sürede binlerce kişiye ulaştı. Kullanıcılar bazı sahnelerin atmosferinin ve kurgusunun Medcezir’i anımsattığını dile getirdi. Paylaşımların ardından yorum sayısı da hızla arttı. Kimileri bunun yalnızca bir benzerlik olduğunu savunurken kimileri ise sahnelerin birbirine oldukça yakın olduğunu düşündüğünü yazdı.

Karşılaştırmaların merkezinde yalnızca sahneler yer almadı. Daha 17’nin başrol oyuncusu Çağan Efe Ak da yapılan yorumların önemli bir parçası haline geldi. Pek çok kullanıcı oyuncunun görüntüsünü ve enerjisini Çağatay Ulusoy’a benzettiğini ifade etti.