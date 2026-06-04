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Eşref Rüya Daha Final Yapmadan Yeni Dizisi Belli Oldu!

Eşref Rüya Daha Final Yapmadan Yeni Dizisi Belli Oldu!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
04.06.2026 - 13:38
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Kanal D ekranlarında yayınlanan ve aniden final kararı alan Eşref Rüya dizisi izleyicilerini yasa boğmuştu. Bir fenomen haline dönüşen Eşref Rüya'nın üçüncü sezonu beklenirken gelen final kararı dizi sektöründeki dengeleri de bozmuştu. 10 Haziran'da final yapacak dizinin oyuncuları, kararın ardından yeni projelerle anılmaya başladı. Dizinin sevilen 'kötü' karakteri Kadir'e hayat veren Görkem Sevindik'in yeni adresi de belli oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Kanal D'nin fenomen dizisi Eşref Rüya, ani final kararıyla izleyicilerini bir hayli şaşırtmıştı.

Kanal D'nin fenomen dizisi Eşref Rüya, ani final kararıyla izleyicilerini bir hayli şaşırtmıştı.

Set arkasıyla ilgili pek çok iddia ortaya atılmış, dizinin final yapmasına neden olanın kıskançlık krizi olduğu söylenmişti. Kısa sürede yalanlanan iddialar geride kalsa da dizinin ani final kararının asıl nedeni henüz bilinmiyor.

Eşref Rüya'nın oyuncularının ise yeni projeleri belli olmaya başladı.

Eşref Rüya'nın oyuncularının ise yeni projeleri belli olmaya başladı.

Dizide Kadir Yanık karakterine hayat veren ve büyük beğeni toplayan Görkem Sevindik, ilk adı Seni Yazdım Kalbime olarak açıklanan diziye dahil oldu. Atv ekranlarında yayınlanacak dizinin adı Güneşin Doğduğu Yer olarak değişti. Çağrı Lostuvalı ile Çiğdem Bozali’nin yöneteceği dizi Adana'da Bir Zamanlar Çukurova konağında çekilecek. Sibel Taşçıoğlu’nun “Celadet”, Uğur Güneş’in “Kenan” rolleriyle anne oğlu canlandıracağı dizinin başrollerinden biri olan Görkem Sevindik hikayesi Almanya’dan Adana’ya uzanan dizide “Ceyhun” karakterine hayat verecek.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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