Eşref Rüya Daha Final Yapmadan Yeni Dizisi Belli Oldu!
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Kanal D ekranlarında yayınlanan ve aniden final kararı alan Eşref Rüya dizisi izleyicilerini yasa boğmuştu. Bir fenomen haline dönüşen Eşref Rüya'nın üçüncü sezonu beklenirken gelen final kararı dizi sektöründeki dengeleri de bozmuştu. 10 Haziran'da final yapacak dizinin oyuncuları, kararın ardından yeni projelerle anılmaya başladı. Dizinin sevilen 'kötü' karakteri Kadir'e hayat veren Görkem Sevindik'in yeni adresi de belli oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Kanal D'nin fenomen dizisi Eşref Rüya, ani final kararıyla izleyicilerini bir hayli şaşırtmıştı.
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Eşref Rüya'nın oyuncularının ise yeni projeleri belli olmaya başladı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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